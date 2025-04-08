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高雄碗粿自助餐！ 麻豆林家碗粿想吃多少碗粿自己拿，必搭小魚乾豆腐味噌湯。

高雄美食 苓雅區美食 麻豆林家碗粿
2025-04-08 21:19:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 圖片：美食好芃友
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

碗粿專賣店不計其數，無疑是台灣名列前茅受歡迎的美食小吃。而在高雄光華夜市的「麻豆林家碗粿」，特別的是採用「自助餐」形式，饕客不需要向店員一顆顆點購，想吃多少顆碗粿自行取用即可。此外，吃碗粿推薦搭配一碗味噌湯，滿滿小魚乾和豆腐，增添用餐滿足感。

▲高雄麻豆林家碗粿採自助餐形式，饕客想吃多少顆自行取用/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

▲麻豆林家碗粿是高雄苓雅區知名的碗粿專賣店/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



「麻豆林家碗粿」不只陪伴許多高雄人成長，也吸引很多外縣市的饕客專程來吃碗粿！最特別的不是「麻豆林家碗粿」的碗粿味道，而是碗粿在大蒸籠蒸好後，由店員補進大鋼盆裡讓客人自行取用，想吃幾顆就拿幾顆，簡單來說就是「碗粿自助餐」之意；掀開蓋子瞬間，碗粿的油蔥香氣便撲鼻而來，唯獨比較可惜的一點是碗粿沒有特別保溫，因此有可能是拿到就是溫溫的碗粿。

▲麻豆林家碗粿在大蒸籠蒸好後，由店員補進大鋼盆裡/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

▲麻豆林家碗粿口感扎實，富含油蔥、蝦米、香菇以及肉塊等/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

「麻豆林家碗粿」的碗粿口感扎實，富含油蔥、蝦米、香菇以及肉塊等豐富配料，每一口都充滿層次感。每組座位都會附上碗粿淋醬、蒜泥與辣豆瓣，尤其推薦淋上特製的碗粿淋醬和辣椒；此外，熟客吃碗粿都會搭配味噌湯，偏台式的湯頭，有滿滿豆腐、小魚乾。

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▲麻豆林家碗粿推薦淋上特製的碗粿淋醬和辣椒/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

▲麻豆林家碗粿必搭有滿滿豆腐、小魚乾的台式味噌湯/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

 

麻豆林家碗粿店家資訊

地址：高雄市苓雅區光華二路370號
電話：0926 205 930

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麻豆林家碗粿

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place高雄市苓雅區高雄市苓雅區光華二路370號
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