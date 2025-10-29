華山市集免費逛！南波灣市集75間3天快閃，30萬元現金券送不停。

南台灣熱情要來北上放送了！「2025區域觀光圈市集日-南區＆澎湖場」將於10月31日至11月2日在華山文創園區登場，主題「南波灣Number WAN」一次集結大西拉雅、雲嘉南濱海、高雄、屏東與澎湖等五大觀光圈，共75家品牌齊聚。現場不只有在地職人、人氣美食與文創選品，還準備30萬元現金券、早鳥禮與滿額禮要送給大家。這個週末就到華山，一次收集南台灣的山海風情與島嶼味道！





南台灣登陸華山！「南波灣Number WAN」市集嗨玩三天現金券送不停

這場「南波灣Number WAN」市集堪稱南台灣與離島的縮影，將山的純粹、海的鹹香、島的風情全都帶到北部。從西拉雅的芒果冰與東山咖啡，到雲嘉南的鹽花手作、高雄茂林的好茶蜂蜜，再到澎湖的貝殼工藝與海島飲品，每一攤都藏著職人精神與在地故事。展區還規劃「搧熱風．烘吧」美食體驗，名廚現烤蒲燒鰻、烏魚子、澎湖冰卷通通只要99元，讓人一秒走進島嶼味蕾的夏天。





早鳥拿現金券 法比歐壓軸登場嗨翻華山

開幕首日將送出「早鳥禮現金券200元」給前100名入場旅人，現場更邀請法比歐擔任特別嘉賓，分享他眼中的南台灣秘境。舞台區三天不間斷，從漂流木小提琴到在地歌手接力演出，結合文化、音樂與旅遊氛圍。此外，「南波灣．隨手作」邀大家親手做紀念小物，包含鳳梨盆栽、蚵殼蠟燭、月桃葉杯墊等，只要出示購物收據即可免費參加，讓旅人把南國的熱度與回憶帶回家。



2025區域觀光圈市集日-南區&澎湖場「南波灣 Number WAN」

活動時間：10月31日(週五)至11月2日(周日)

活動地點：華山1914文化創意產業園區盛大登場



南波灣Number WAN市集優惠整理

開幕早鳥禮：開幕前100名可獲現金券200元＋造型風車。

滿額禮：消費滿888元送南波灣環保收納袋（每日限量）。

國際禮：外籍旅客憑護照可領現金券200元＋風車一份。

參加禮：完成問卷或舞台互動問答，可抽百元現金券或特色禮物。





華山周邊美食加碼看！

推薦閱讀：台北火鍋新開店！山上走走雞湯鍋一人開吃，華山美食新選擇。

推薦閱讀：忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！6隻貓咪陪喝咖啡。

推薦閱讀：台北宵夜餐廳！忠孝新生美食「倔醬」咖喱飯150元起，超厚炸雞排必點。