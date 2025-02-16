台北宵夜餐廳再加一！忠孝新生美食「倔醬」營業到凌晨12點，讓大家來這不只吃正餐，還可以買宵夜回去享用。菜單也相當平價，咖喱飯150元起，還有宵夜限定的「義式香料脆皮雞排」撒上墨西哥酸辣的塔可粉，可是在其他地方吃不到的味道呢。



▲▼台北宵夜餐廳再加一！忠孝新生美食「倔醬」營業到凌晨12點，菜單也相當平價 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



忠孝新生美食 華山商圈 倔醬

忠孝新生美食「倔醬」位於濟南路三段，步行至捷運忠孝新生站約5分鐘，靠近華山文創園區、三創商圈。店面小巧精緻，門口設有點餐機，顧客可自助點餐並選擇內用或外帶。店內裝潢帶有濃厚的日式風格，僅提供一排5個座位，還附有手機架，相當貼心，讓大家一個人也能好好用餐。推薦閱讀： 忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！6隻貓咪陪喝咖啡。

▲▼忠孝新生美食「倔醬」位於濟南路三段，步行至捷運忠孝新生站約5分鐘，靠近華山文創園區 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「倔醬」的餐點品項豐富，主打咖喱飯、丼飯與涼麵，並有各式宵夜炸物可選。咖喱飯基本款150元起，自家熬煮的咖喱醬香濃順口，選用日、印混搭，再搭配雞湯熬煮製成，搭配炸物、白飯超過癮。此外還有「粉醬豬排」吃起來蒜香濃郁，搭配著吃十分滿足。▲▼忠孝新生美食「倔醬」推薦菜單：咖哩雞辣塊 $150、粉醬豬排 $90 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了午餐時段，也有特別規劃出宵夜時段，可以吃到各式各樣的炸物；包含「功夫香脆片」、「手工甜不辣」等，宵夜來點炸物當零嘴也不錯。而他們家的雞排也別錯過，最推這款「義式香料脆皮雞排」，口感酥脆不油膩，搭配墨西哥塔可香料粉，酸香的滋味，整片吃起來毫不膩口。▲▼忠孝新生美食「倔醬」推薦菜單：義式香料脆皮雞排 $110 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝在台北，能找到一家價格親民、口味出色，且營業至宵夜時段的咖喱專賣店實屬不易，而「倔醬」正好填補了這項市場空缺。下次經過忠孝新生站，不妨來碗熱騰騰的咖喱飯，搭配一份香脆炸物，來為深夜食堂增添美味的回憶吧。▲▼忠孝新生美食「倔醬」推薦菜單：功夫香脆片 $65、手工甜不辣 $35 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大安區濟南路三段13-2號1樓

營業時間：11:00–14:00, 17:00–00:00；週日公休