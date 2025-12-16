> 美食 > 宜蘭蔥油餅推薦！彭蔥油餅東門夜市必吃美食小吃，菜單價位。

宜蘭蔥油餅推薦！彭蔥油餅東門夜市必吃美食小吃，菜單價位。

2025-12-16 文字：紫色微笑 
宜蘭東門夜市排隊必吃美食彭蔥油餅，每次來都看見排隊人潮，這家也是老字號，攤子位於東門夜市入口處，十分顯眼，因現點現炸所以要稍待一會兒。跟羅東有名的義豐蔥油餅比起來較油些，但是皮煎得很酥香，加上特製甜辣醬真的很棒喔!加蛋還要加醬，這樣味道才夠啊!!

  • 名稱：彭蔥油餅
  • 地址：宜蘭縣宜蘭市聖後街（宜蘭東門夜市）
  • 時間：14:30–23:00 周一公休
  • 電話：0913 505 545

宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

 

彭蔥油餅｜菜單價位

蔥油餅分加蛋，及不加蛋

彭蔥油餅｜空間環境

宜蘭東門夜市早期我們在地人都稱為三角公園，隨著東港陸橋的擴建，成為現在的夜市。
東門夜市坐落於宜蘭市東港陸橋下方，從宜蘭火車站出站右轉宜興路一段，步行約300公尺即可抵達。沿著聖後街、和睦路走，可以感受宜蘭東門夜市的熱鬧非凡，是宜蘭市區的不夜城，也是在地人必逛的地方。因為離家很近，所以小到大常常是消夜覓食的地方，隨著雪隧的開通，現在不只假日人潮洶湧，也連開了很多新店，但是我們還是喜歡那些老店面，今天介紹我們從小吃到大的小吃，名單會陸陸續續增加喔^^

彭蔥油餅｜心得評價

20年前朋友來宜蘭夜遊時，想吃宜蘭夜市買的蔥油餅，Ben說也是老字號，就指引我們來這裡
它跟羅東有名的義豐蔥油餅比起來較油些，但是皮煎得很酥香，加上特製甜辣醬真的很棒喔!

星期六的夜晚吃了懷念米粉羹後去上課，撐到晚上八點多直到雨勢較小，
騎車出門晃晃買了水草(紅色虎耳)回家裝飾魚缸，又經過夜市，天啊~~人滿為患。

還好它就在大馬路旁，有名的三色豆花加八寶對面(現在的善美)。

來夜市區很明顯就會看見大家在排隊，而且宜蘭夜市也只有這家蔥油餅，不會買錯的。

餅皮現桿現”煎炸”

蔥油餅煎好了，老闆會放在盤子上讓你自個調味

加蛋和不加蛋，兩種選擇

就是兩種醬汁都要加，才夠味啊!

雖然有點油，可是真的滿香的。外皮脆，裡頭蔥花更是多。

我是個討厭吃蔥的人，可是這個炸蔥香讓人滿足的咬下去。

現在，老爺爺已經老了。下午出現一下子後，大多由第二代接手。
以前一個攤子，現在有兩個攤子在忙著生意，這真的是從小到大蔥油餅的味道

彭蔥油餅｜附近景點美食

宜蘭碳烤燒餅、蔥油餅推薦

 

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

