宜蘭蔥油餅推薦！彭蔥油餅東門夜市必吃美食小吃，菜單價位。

彭蔥油餅｜菜單價位
蔥油餅分加蛋，及不加蛋
彭蔥油餅｜空間環境
宜蘭東門夜市早期我們在地人都稱為三角公園，隨著東港陸橋的擴建，成為現在的夜市。
東門夜市坐落於宜蘭市東港陸橋下方，從宜蘭火車站出站右轉宜興路一段，步行約300公尺即可抵達。沿著聖後街、和睦路走，可以感受宜蘭東門夜市的熱鬧非凡，是宜蘭市區的不夜城，也是在地人必逛的地方。因為離家很近，所以小到大常常是消夜覓食的地方，隨著雪隧的開通，現在不只假日人潮洶湧，也連開了很多新店，但是我們還是喜歡那些老店面，今天介紹我們從小吃到大的小吃，名單會陸陸續續增加喔^^
彭蔥油餅｜心得評價
20年前朋友來宜蘭夜遊時，想吃宜蘭夜市買的蔥油餅，Ben說也是老字號，就指引我們來這裡
它跟羅東有名的義豐蔥油餅比起來較油些，但是皮煎得很酥香，加上特製甜辣醬真的很棒喔!
星期六的夜晚吃了懷念米粉羹後去上課，撐到晚上八點多直到雨勢較小，
騎車出門晃晃買了水草(紅色虎耳)回家裝飾魚缸，又經過夜市，天啊~~人滿為患。
還好它就在大馬路旁，有名的三色豆花加八寶對面(現在的善美)。
來夜市區很明顯就會看見大家在排隊，而且宜蘭夜市也只有這家蔥油餅，不會買錯的。
餅皮現桿現”煎炸”
蔥油餅煎好了，老闆會放在盤子上讓你自個調味
加蛋和不加蛋，兩種選擇
就是兩種醬汁都要加，才夠味啊!
雖然有點油，可是真的滿香的。外皮脆，裡頭蔥花更是多。
我是個討厭吃蔥的人，可是這個炸蔥香讓人滿足的咬下去。
現在，老爺爺已經老了。下午出現一下子後，大多由第二代接手。
以前一個攤子，現在有兩個攤子在忙著生意，這真的是從小到大蔥油餅的味道
彭蔥油餅｜附近景點美食
