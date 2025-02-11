「施家鮮肉湯圓」是台北超人氣老店，飄香超過六十年的鮮肉湯圓，多年來榮獲米其林必比登推薦，成為台北必吃美食之一。來這裡一定要品嚐招牌鮮肉湯圓，再搭配Q彈的乾麵和多樣美味小菜，保證讓你吃得超滿足。

延三夜市匯集了許多經典老店，「施家鮮肉湯圓」就是其中的排隊名店，每到用餐時間總是人潮滿滿。

「施家鮮肉湯圓」保留傳統小吃店的簡單風格，雖然沒有華麗裝潢，但環境整潔舒適。我們平日晚上造訪，店內依然高朋滿座。

「施家鮮肉湯圓」的菜單選擇超豐富，不僅有招牌鮮肉湯圓，還有乾麵、湯麵、飯類和刈包等，種類多元，小菜也是一定要點的！

招牌「鮮肉湯圓」真的是每桌必點，有些人還會選擇「湯圓麵」，一次享受湯圓和麵條！

這鮮肉湯圓真的超級好吃，外層Q彈的糯米皮搭配鮮嫩多汁的黑豬肉餡，一口咬下，濃郁的肉汁在嘴裡爆開，真的很滿足！

湯頭清爽不油膩，讓人忍不住一口接一口。

我們還點了「醡醬乾麵」和「麻醬乾麵」，麵條Q彈有勁，搭配店家特製的拌醬，香味撲鼻！

「香菇雞湯」用料實在，雞肉塊給得大方，湯頭鮮甜順口。

來到「施家鮮肉湯圓」，小菜絕對不能錯過，搭配主餐一起吃超級過癮！

海帶、豆干、大腸頭、豬皮等黑白切小菜雖然常見，但這裡的大腸頭完全沒有腥味，處理得相當乾淨；豬皮Q彈不軟爛，簡直是我的心頭好。

店內還有三道特別小菜，一般小吃店少見。「五味魷魚」搭配特製五味醬，帶點嚼勁更添風味；「滷鳳爪」和「沙拉鮑魚」則是開胃的冷盤小菜。

整體而言，「施家鮮肉湯圓」的招牌湯圓真的超好吃，Q彈皮、鮮美餡加上清爽湯頭，每一口都超滿足！再配上乾麵和各式小菜，美味層次更加豐富。難怪被米其林必比登推薦為台北必吃美食，總是大排長龍！而且店員雖然忙碌，但服務依然親切，絕對是一間讓人想再訪的好店。

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