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之前在通化街夜市附近上班，吃到了這間蘇媽媽湯圓後就從此變成我的愛店之一
這間除了賣鹹湯圓外，也有五種顏色的綜合甜湯圓，跟麵食或米湯以及湯類可以選擇
本店是在埔里鎮內，今年去埔里鎮時有看到蘇媽媽湯圓，才知道原來通化街這間是分店阿!
蘇媽媽湯圓台北店在哪?
蘇媽媽湯圓店位在捷運信義安和站走路約10分鐘的路程，店址靠近臨江街夜市門口的旁邊巷弄內
只要先找到愛玉夢遊仙草，蘇媽媽湯圓店就在他們店的對面巷子內，對面還有一間文青的青草茶店
蘇媽媽湯圓在賣什麼?
叫湯圓店總不能不賣湯圓吧?
除了招牌鮮肉湯圓外，也有養生甜湯圓，裡面是有多種彩色小湯圓，搭配紅豆、燕麥一起吃
另外也有提供像是貢丸米粉、肉燥米粉、肉燥麵，或扁食湯之類的鹹食可供選擇
蘇媽媽湯圓環境介紹
店內牆上有擺上產品的介紹，像是湯圓的食材
或著是彩色小湯圓是用何種天然食材去做染色，都是天然食材吃起來也讓人頗放心
一定要吃!蘇媽媽招牌鮮肉湯圓
這碗湯圓看起來好像跟一般的湯圓沒兩樣
確實以配料來說真的就是很一般的鹹湯圓，但蘇媽媽湯圓的肉餡味道真的是挺香的
我對於湯圓好不好吃的定義在於煮完後湯圓皮是否會過軟爛
其次就是湯園內餡的好不好吃
這碗蘇媽媽湯圓有符合上面兩項我覺得好吃的標準
湯圓外皮吃起來Q彈有咬勁，仔細咀嚼也能咀嚼出麵皮的香氣
內餡的部分我認為給的肉量不少，至少占了整顆湯圓80%
這個內餡帶點油蔥跟蝦米的香氣，層次算蠻不錯的
真的有吃過內餡就只是一團肉塊的，蘇媽媽的湯圓真的比較好吃
想吃甜可以吃紅豆芋頭湯圓
蘇媽媽的湯圓除了鮮肉湯圓外，他的甜湯圓口味也是不差
我們這次點的是紅豆芋頭，湯圓分別是使用紅麴、紫米染色的雙色湯圓
裡面還有多幾顆不同顏色的小湯圓，整碗的色彩度看起來蠻豐富的
裡面的芋頭餡料吃起來甜而不膩，芋泥口感算蠻綿密的
芋泥香氣搭配紅豆甜湯吃起來挺有飽足感
但我還是比較喜歡吃鮮肉湯圓就是
來上一碗肉燥麵吧!
我覺得蘇媽媽湯圓很好吃，但可惜的是對於大部分的男生只有單吃一碗湯圓會覺得份量不足
還好店內還有提供肉燥麵這個主食，也還好這個肉燥麵的價格也沒很貴
如果搭配一碗肉燥麵跟其中一碗湯圓的話，價格落在150元內
勉強算是可以接受的價格
這碗肉燥麵給的肉燥量算蠻多的，醬料足以將下面的麵條攪拌均勻
選用的肉燥比較偏向瘦肉的部分，不會像是吃滷肉飯那樣偏油膩
這碗肉燥麵算是古早味道，是吃一碗還會想再吃的口味
蘇媽媽湯圓只要每逢元宵或著是冬至時節都會大排長龍的一間店
如果愛吃湯圓的朋友，真的不能錯過這間通化街夜市的湯圓哦
店家/景點資訊
- 店家名稱：蘇媽媽湯圓通化店
- 所在地址：106臺灣台北市大安區通化街39巷19號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30
- 店家電話：0227081771
交通資訊
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