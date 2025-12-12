台北東門市場必吃美食！鄉民推薦八大排隊名店，隱藏版生魚片與古早味豆花。

台北東門市場鄰近捷運東門站，匯集眾多傳統老字號美食。從林青霞愛店到隱藏版生魚片，本篇精選八間在地人推薦必吃清單，帶您深入巷弄品嚐最道地的古早味。

東門市場橫跨金山南路與信義路二段，是台北市極具代表性的傳統老市場。這裡不僅供應新鮮食材，更是許多老饕私藏的美食聚集地。許多美味小吃藏身於巷弄之中，憑藉著真材實料與親民價格，收服了無數挑嘴的婆婆媽媽與觀光客。交通方面也十分便利，搭乘捷運至東門站出站即可抵達，是探索台北在地飲食文化的絕佳去處。

東門市場必吃黃媽媽米粉湯，黑白切與油豆腐絕配

主打北部少見的細米粉湯，湯頭使用大骨與豬肉長時間熬煮，呈現出清淡雅致的鮮甜風味。來到這裡絕對不能錯過招牌黑白切與油豆腐，搭配店家特製的油膏與辣醬更是提味。加上些許芹菜珠點綴，讓這碗看似簡單的米粉湯，擁有了豐富且迷人的古早味層次。

三十年老店東門赤肉羹，在地人推薦的鮮甜肉條

這間超過三十年的老字號名店，是東門市場內人氣極高的小吃選擇。赤肉羹的特色在於肉條不沾過多魚漿，能讓顧客吃到豬肉本身的紮實咬勁與清甜。清爽甘甜的湯頭更能襯托出肉羹的鮮美，由於店家只營業到中午時段，想品嚐這碗美味羹湯的饕客務必得趁早前往。

隱藏版生魚片魚バカ，體驗市場內的日式立吞文化

近年來市場內興起一股日式料理風潮，其中魚バカ便是極受推崇的佼佼者。小小的店面充滿了溫馨的深夜食堂氛圍，老闆提供新鮮且價格實惠的生魚片與握壽司。這裡採用立吞的用餐方式，讓食客能更隨興地享受美食，幸運的話還能與熱情的老闆或鄰座客人喝上一杯，感受獨特的人情味。

江記東門豆花傳承一甲子，古早味花生豆花綿密順口

自民國六十五年開業至今，江記東門豆花承載了許多台北人的味蕾記憶。店內販售的品項單純，僅憑藉著綿密的冰豆花與煮得軟爛入味的花生仁便足以征服食客。糖水甜度適中不死甜，與帶有黃豆香氣的豆花完美融合，是來到東門市場享用完鹹食後，絕對要來上一碗的經典甜品。



林青霞愛店東門興記手工水餃，必買港式點心伴手禮

提到台北好吃的水餃，東門興記絕對榜上有名，更因巨星林青霞的喜愛而聲名大噪。這裡的水餃皮厚實帶勁，內餡飽滿多汁，是許多家庭冰箱必備的常備糧食。除了水餃之外，店內販售的各式港式點心也相當具有水準，種類豐富且口味地道，被譽為絕不踩雷的港點選擇。

日本媒體推薦東門城滷肉飯，各式小菜豐富美味

這間滷肉飯老店曾多次登上日本電視台的旅遊節目介紹，是許多觀光客指名造訪的店家。這裡的滷肉飯口味偏重，滷汁香氣濃郁且帶有膠質，淋在熱騰騰的白飯上非常開胃。建議一定要加點一顆滷得入味的滷蛋，並搭配店內琳瑯滿目的各式台式小菜，便是一頓豐盛滿足的午餐。

利隆餅店人氣牛肉餡餅，台北前幾名的韭菜盒子

深受知名美食部落客大力推崇的利隆餅店，以傳統手工製作的餅類聞名。招牌牛肉餡餅雖然不是走爆漿路線，但內餡肉香十足，餅皮更抹上些許醬油增添鹹香風味。此外這裡的韭菜盒子也被譽為台北數一數二的美味，乾烙後的餅皮清爽不油膩，內餡韭菜鮮嫩翠綠，是市場內不可錯過的銅板點心。

老字號富久湯圓大王，鹹湯圓與大餛飩深受遊客喜愛

富久湯圓大王是許多在地人從小吃到大的老味道，早期位於信義路與連雲街口。店家貼心準備了日文菜單，因此也深受日本觀光客的青睞。這裡的芝麻湯圓外皮Q彈內餡香濃，而大餛飩更是許多熟客心目中的主角，皮薄餡多且湯頭清爽，無論是冬天吃碗熱呼呼的鹹湯圓或是餛飩湯都非常適合。