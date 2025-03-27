今天跟大家分享一家大稻埕美食，這家真的是排隊排到天邊去的雞卷，還是在台北小吃界很有名氣的賴記雞卷，聽說連韓國美食家白鍾元都來採訪過，就知道這間的魅力有多大了吧！他們家的雞卷一卷只要70元，裡面塞了滿滿的料，最特別的是包了超級多清甜的洋蔥，吃起來不會很油膩，反而很清爽，而且還有附醃製的小黃瓜跟甜辣醬給你搭配，一定要趁熱吃，外皮酥脆，裡面又軟Q，口感真的讚。

大稻埕保安街 賴記雞卷｜交通位置

地址：台北市大同區保安街49巷17號

時間：09:00–13:00｜每週四公休

鄰近捷運大橋頭站（1A出口），出站後步行8分鐘，在攤位8號的位置。

我本來以為排隊的人潮就這樣而已，沒想到轉個彎發現隊伍竟然排到對面的巷子去了，真的是太誇張了！ 不過還好老闆炸雞卷的速度很快，所以排隊的時間沒有等太久。

他們家的雞卷都是老闆堅持現包現炸的，雖然這樣比較花時間，但是為了吃到熱騰騰的最佳口感，等待是值得的啦！

他們是用腐皮把滿滿的洋蔥、豬肉等等包起來，然後再放到油鍋裡炸，炸好之後還會瀝油， 搭配他們特製的醃製小黃瓜跟甜辣醬一起吃，真的會覺得很爽口，可以解膩。

不過如果你是不喜歡吃洋蔥的人，可能就要考慮一下，因為他們家的洋蔥味真的蠻重的，但是整體來說，我覺得味道是很不錯的，可以來嚐鮮看看， 只是說一卷70元，可能有些人會覺得有點小貴，但我個人覺得偶爾吃一次是OK的。

大稻埕保安街 賴記雞卷

地址：台北市大同區保安街49巷17號

時間：09:00–13:00｜每週四公休

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