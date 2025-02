全台哈利波特迷尖叫了!來自日本的哈利波特周邊專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」即將在台開設首間海外常設店,選址就在即將開幕的台北南港LaLaport 南港,消息一出便掀起魔法師、麻瓜們的極高討論。「Mahou Dokoro」以豐富的官方授權商品與沉浸式魔法體驗聞名,在日本擁有高人氣,這次來台勢必再掀一波魔法旋風。



日本哈利波特周邊專賣店Harry Potter - Mahou Dokoro台北店

日本哈利波特周邊專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」,於2022年在東京赤坂開設第一間實體店,並迅速拓展至日本各地。店鋪以「更貼近魔法世界」為概念,將「哈利波特」及「怪獸與牠們的產地」的魔法元素帶入現實,店內將販售多款官方授權經典哈利波特周邊,從經典魔杖、學院長袍到精緻首飾、盲盒等應有盡有,滿足粉絲對魔法小物的所有想像。▲▼海外首間「日本哈利波特周邊專賣店」就開在台北南港LaLaport / 日本哈利波特周邊專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理店內裝潢更充滿魔法氛圍,讓走進店裡的顧客彷彿置身於斜角巷,沉浸感十足,也成為日本哈迷們的朝聖地之一。這次「Mahou Dokoro」海外首店選擇落腳台北南港LaLaport,不僅延續日本店鋪的獨特設計風格,還將帶來一系列粉絲最愛的哈利波特商品。無論是想擁有專屬於自己的魔杖,還是穿上霍格華茲學院長袍拍照打卡,讓粉絲可以近距離感受魔法世界的魅力。推薦閱讀:▲▼台北南港LaLaport「日本哈利波特周邊專賣店」將引進官方授權周邊 / 日本哈利波特周邊專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日:預計2025/3/20

地點:台北南港LaLaport



All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s25)