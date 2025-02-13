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日本「哈利波特專賣店」台北店要開了！3月衝南港LaLaport逛。

哈利波特周邊專賣店 台北 南港LaLaport 新開店 more
2025-02-13 19:06:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：Harry Potter - Mahou Dokoro
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全台哈利波特迷尖叫了！來自日本的哈利波特周邊專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」即將在台開設首間海外常設店，選址就在即將開幕的台北南港LaLaport 南港，消息一出便掀起魔法師、麻瓜們的極高討論。「Mahou Dokoro」以豐富的官方授權商品與沉浸式魔法體驗聞名，在日本擁有高人氣，這次來台勢必再掀一波魔法旋風。

▲▼台北南港LaLaport必逛重點「日本哈利波特周邊專賣店」 / 日本哈利波特周邊專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理



日本哈利波特周邊專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」，於2022年在東京赤坂開設第一間實體店，並迅速拓展至日本各地。店鋪以「更貼近魔法世界」為概念，將「哈利波特」及「怪獸與牠們的產地」的魔法元素帶入現實，店內將販售多款官方授權經典哈利波特周邊，從經典魔杖、學院長袍到精緻首飾、盲盒等應有盡有，滿足粉絲對魔法小物的所有想像。

▲▼海外首間「日本哈利波特周邊專賣店」就開在台北南港LaLaport / 日本哈利波特周邊專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理


店內裝潢更充滿魔法氛圍，讓走進店裡的顧客彷彿置身於斜角巷，沉浸感十足，也成為日本哈迷們的朝聖地之一。這次「Mahou Dokoro」海外首店選擇落腳台北南港LaLaport，不僅延續日本店鋪的獨特設計風格，還將帶來一系列粉絲最愛的哈利波特商品。無論是想擁有專屬於自己的魔杖，還是穿上霍格華茲學院長袍拍照打卡，讓粉絲可以近距離感受魔法世界的魅力。

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▲▼台北南港LaLaport「日本哈利波特周邊專賣店」將引進官方授權周邊 / 日本哈利波特周邊專賣店 提供、WalkerLand窩客島整理


 

日本哈利波特周邊專賣店Harry Potter - Mahou Dokoro台北店

開幕日：預計2025/3/20
地點：台北南港LaLaport

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s25)

 

 

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