LaLaport高雄鳳山快開了！韓國沉浸式ARTE MUSEUM進駐，270店舖高雄人等不及。

高雄終於等到LaLaport進駐鳳山。270品牌、沉浸式ARTE MUSEUM同步登場，未來逛街看展一站滿足，南部逛商場選擇更精彩。

高雄人終於等到LaLaport 落腳鳳山！全台第三座「Mitsui Shopping Park LaLaport」確定進駐高雄鳳山，引起不少高雄人期待。全新高雄LaLaport規劃約270家品牌進駐，其中最大亮點包括韓國超紅沉浸式藝術代表ARTE MUSEUM，讓未來購物、餐飲、娛樂一次滿足。今日舉行上樑儀式，象徵工程推進下一個階段。對鳳山地區而言，終於迎來大型購物中心落地，不只提供新的消費選擇，也被視為南台灣零售業版圖的重要節點，帶來話題與發展想像。



▲LaLaport高雄落腳鳳山，規劃270店舖進駐。

▲LaLaport高雄請到韓國人氣沉浸式光影ARTE MUSEUM進駐。





高雄LaLaport 落腳鳳山！未來捷運出站就到

LaLaport高雄採「New Nexus of Kaohsiung」理念進行開發，目標串起東區生活與周邊藝文基地。基地鄰近捷運橘線鳳山西站，未來還能與捷運黃線銜接，大幅提升交通便利，加上周邊30分鐘車程可觸及272萬人口，被視為龐大商圈潛力。附近擁有衛武營及建軍站藝術村等藝文特區，逛商場前後安排展覽、散步或吃飯都更方便。地方代表也看好LaLaport帶來的就業與人潮，認為將成為鳳山向外連結的重要生活樞紐。



▲LaLaport高雄落腳鳳山購物、餐飲、娛樂一次滿足。





ARTE MUSEUM進駐 逛街也能秒飛沉浸式展

LaLaport高雄最大亮點，就是ARTE MUSEUM確定登場。此沉浸式藝術館以科技與藝術融合聞名，透過影像、音效及空間香氛創造沉浸感旅程，被形容走進後彷彿與自然共鳴。幕後團隊dstrict曾以COEX巨型LED波浪震撼全球，此次將依高雄在地文化量身打造展區內容，帶來新作品與全新體驗。官方也期待ARTE MUSEUM為高雄帶入不同的文化視角，成為民眾日常生活能輕鬆接觸藝術的入口，使LaLaport成為購物與藝文並重的複合式場域。



▲LaLaport高雄「沉浸式光影ARTE MUSEUM」將依高雄在地文化量身打造展區內容。

日系LaLaport生活提案 高雄假日有新去處

LaLaport旗下商場以提供生活所需品牌為核心，結合物販、餐飲、親子休憩與娛樂活動，與旗下OUTLET形成不同選擇。未來高雄店不只希望提供多元店舖，更期待成為社區生活交流平台，規劃文化講座、親子互動等活動增添陪伴感。三井不動產強調將持續與在地共存共榮，引入國際品牌與日系服務體驗，讓鳳山及衛武營生活圈有更多樣的休閒娛樂方式。對南台灣居民來說，假日不必再向北移動，也能享受新生活提案與藝文體驗。



▲隨著LaLaport高雄鳳山即將在2026年開幕，為高雄人帶來全新逛街提案。

▲LaLaport高雄「沉浸式光影ARTE MUSEUM」成為民眾日常生活能輕鬆接觸藝術的入口。

LaLaport高雄鳳山

地點：高雄市鳳山區華泰段11號地

開幕日：預計2026年





LaLaport高雄鳳山亮點

LaLaport第三座店確定落腳高雄鳳山

規劃約270間品牌店舖

沉浸式藝術館ARTE MUSEUM同步進駐

鄰近捷運鳳山西站 未來與黃線串聯

鄰近衛武營藝術中心與藝文生活圈

日系LaLaport帶入國際品牌與生活服務

