哈利波特系列自問世以來，不僅風靡全球，更在影視、小說、主題樂園等領域持續帶來話題。近期，隨著哈利波特系列電影的重映與影集計畫的熱議，魔法世界的魅力再次席捲全球。而對於台灣的哈迷來說，這次將迎來一場前所未有的魔法盛宴——來自日本的官方周邊商品專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」即將正式登陸台北。這不僅是該品牌在海外開設的第一間常設店，更是台灣粉絲夢寐以求的魔法基地。店鋪將於2025年3月20日在Mitsui Shopping Park LaLaport南港1F展開營運。



▲來自日本的官方周邊商品專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」即將正式登陸台北 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理



「Harry Potter - Mahou Dokoro」以高度還原魔法世界的沉浸式購物體驗而聞名，店內不僅販售《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列的官方授權商品，還有許多來自魔法世界的特色商品，如巫師袍、學院圍巾、拉鍊式領帶等霍格華茲經典服飾，讓粉絲能夠完整體驗魔法學院的風格。此外，還有眾多日本設計的原創周邊，包含可與聲控魔杖連動的「巧克力蛙音樂盒」、精緻重現時光魔法的「時光器吊飾」，以及各式魔法生物造型商品，每一款都充滿魔法氣息。



▲店內不僅販售《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列的官方授權商品，還有許多來自魔法世界的特色商品 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理

在眾多新品中，最受矚目的便是「哈利波特 聲控魔杖 ver.1.5」，這款魔杖內建聲音辨識功能，玩家只需念出正確的咒語，便可觸發獨特的光效與震動，帶來彷彿置身於霍格華茲的沉浸式魔法體驗。搭配「巧克力蛙音樂盒」，還能透過魔杖施法，讓巧克力蛙自動彈出並播放電影配樂，讓粉絲親自體驗魔法世界的奇幻魅力。此外，象徵時空穿越的「時光器」系列商品也備受期待，其細緻的金屬設計，完整重現妙麗在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中使用時光器的場景，不論是作為吊飾或項鍊，都極具收藏價值。▲最受矚目的便是「哈利波特 聲控魔杖 ver.1.5」，這款魔杖內建聲音辨識功能 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理除了各式魔法道具與配件，店內也帶來與日本知名品牌「Flapper」聯名的劍橋包系列，採用精緻皮革材質，並融入霍格華茲四學院的代表色與標誌，提供手提、斜背、後背三種背法，讓粉絲能夠在日常穿搭中展現對魔法世界的熱愛。特別的是，除了學院款式外，還推出電影角色「跩哥馬份」專屬款，以深綠色皮革搭配金色字樣，完美還原電影中的貴族氣質，勢必成為粉絲間搶購的話題商品。▲與日本知名品牌「Flapper」聯名的劍橋包系列，採用精緻皮革材質，並融入霍格華茲四學院的代表色與標誌 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理為了回饋台灣粉絲，「Harry Potter - Mahou Dokoro」台灣店特別推出一系列開幕限定活動與滿額贈禮。自3月20日起，凡於店內單筆消費滿1,800元，即可獲得「台灣1號店開幕紀念托特包」，此款托特包以霍格華茲城堡為設計靈感，搭配金屬光澤印刷，不僅實用，更極具紀念價值。此外，為了讓粉絲能收藏完整的學院風格商品，店鋪也推出「霍格華茲學院限定紙袋」活動，從試營運開始至開幕後四個月內，單筆消費滿800元，即可獲贈當月指定款式的學院紙袋，首月將率先推出葛來分多版本，而後依序推出史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫款式，每款紙袋皆印有學院標誌與代表色，絕對是粉絲們不可錯過的收藏品。▲Harry Potter - Mahou Dokoro海外首店必買攻略搶先看 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理▲Harry Potter - Mahou Dokoro海外首店必買攻略搶先看 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理除了滿額贈禮，店鋪也推出粉絲專屬的社群活動。凡於開幕期間，穿著哈利波特官方授權服飾或巫師袍至店內，並在社群平台上傳打卡照片，標註「#哈利波特」與「#MahouDokoro」，即可獲得「限定貼紙」乙張，每人最多可兌換兩張。這項活動不僅能讓粉絲透過服裝展現對魔法世界的熱愛，也能獲得獨家紀念小物，為魔法旅程留下美好回憶。▲哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理「Harry Potter - Mahou Dokoro」的到來無疑將成為台灣哈利波特迷的朝聖地，店內多達百款的魔法商品，從服飾、配件到各種精緻擺設，讓粉絲能夠親身體驗霍格華茲的氛圍。開幕初期，店鋪將採線上預約制，並視現場狀況開放排隊入場，詳細入店辦法請參考官方網站。這場魔法風暴即將正式引爆，無論是想入手經典學院商品、體驗聲控魔杖的魔法魅力，還是搶購限量開幕紀念品，都不能錯過這次千載難逢的機會。▲ 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理

哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro 台灣1號店必買攻略

Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店必買TOP 10商品推薦

聲控魔杖 ver.1.5（NT$2,280）

內建聲音辨識技術，念出正確咒語即可觸發光效與震動，並可與「巧克力蛙音樂盒」連動施法，還原電影中的魔法體驗。

巧克力蛙音樂盒（NT$1,980）

完整重現《哈利波特：神秘的魔法石》場景，內建兩首電影經典配樂，長按按鈕即可讓巧克力蛙彈出，與聲控魔杖互動效果更佳。

時光器兩用吊飾（NT$900）

忠實還原妙麗在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中使用的時光器，細緻金屬設計，中間沙漏可轉動，可作為項鍊或包包掛飾，兼具收藏與實用價值。

巫師袍（NT$4,980）

霍格華茲四學院款式可選，胸前繡有學院徽章，細節設計高度還原，穿上後可立即化身魔法學院的一員。

針織圍巾（NT$1,350）

以霍格華茲學生圍巾為設計靈感，搭配學院代表色與動物刺繡，適合角色扮演與日常穿搭，讓粉絲們隨時展現學院風格。

拉鍊式領帶（NT$680）

霍格華茲四學院加上分院前款，共五款選擇，拉上拉鍊即可輕鬆繫上，細節設計與電影風格一致，讓粉絲重現魔法校園氛圍。

Flapper聯名劍橋包（NT$2,780）

與日本知名品牌「Flapper」聯名，採用高質感皮革材質，提供霍格華茲四學院與「跩哥馬份」款式，並具備手提、斜背、後背三種背法，適合日常使用與收藏。

魔杖造型髮夾組（NT$360）

以哈利波特、佛地魔、紐特的魔杖為靈感設計，搭配寶石點綴，做工精細，適合各種場合的髮飾選擇。

可動鑰匙圈（NT$580）

嘿美、多比、皮奇造型可選，迷你設計可自由彎曲，既能當作鑰匙圈，也可拆下作為迷你公仔擺飾。

魔法生物公仔（NT$450）

重現哈利波特魔法世界的神奇生物，造型細膩，體積小巧，適合收藏或作為擺飾使用。







哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店 台灣限定滿額贈禮

台灣1號店開幕紀念托特包

自3月20日起，凡單筆消費滿1,800元，即可獲得「台灣1號店開幕紀念托特包」。此款托特包設計以霍格華茲城堡為靈感，採用金屬光澤印刷，兼具實用與收藏價值。數量有限，送完為止。

霍格華茲學院限定紙袋

試營運起至開幕後四個月內，單筆消費滿800元，即可獲贈當月指定款式的「霍格華茲學院限定紙袋」。四學院款式將依序推出，首月為葛來分多版本，之後陸續推出史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫版本。

社群活動限定貼紙

開幕期間，穿著哈利波特官方授權服飾或巫師袍至門市，並於社群平台拍照打卡，標註「#哈利波特」與「#MahouDokoro」，即可獲得「限定貼紙」乙張，每人最多兌換兩張。

哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店 購物前準備攻略事先預約

Harry Potter - Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地)

地址：台北市南港區經貿二路131號 Mitsui Shopping Park LaLaport南港1F

正式開幕：2025年3月20日(四)起

週日至週四 11:00~21:30

週五、週六及國定假日前一天 11:00~22:00

入店辦法(含當日入店整理券)：https://bit.ly/MahouDokoro

線上預約：https://accu.ps/87iUSA

相關活動依官方公告為主