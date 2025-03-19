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萌蛙匹克快閃台隆手創館！日本進口周邊 滿額贈禮 開幕日搶先看。

快閃店 萌蛙匹克 台隆手創館 SOGO復興店 more
2025-03-19 09:12:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台隆手創館
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編輯 李維唐

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台隆手創館真的很懂粉絲的心情！日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」不只在日本有超人氣，在台灣也是一樣擁有許多粉絲的喜歡。這一次台隆手創館為了滿足台北粉絲的願望，特別在3/19起HANDS SOGO復興店舉辦期間限定快閃店，讓更多粉絲能夠近距離感受萌蛙的魅力。

▲日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」不只在日本有超人氣，在台灣也是一樣擁有許多粉絲的喜歡 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理

台隆手創館表示，這一次pickles the frog萌蛙匹克的快閃活動不僅帶來了各式各樣的周邊商品，還推出限定購物優惠。活動期間，單筆消費滿1,200元，就能獲得可書寫式造型貼紙一組，每人最多可獲得兩組。此外，最受歡迎、月銷售量突破上萬張的「萌蛙匹克姓名貼」，讓粉絲可以將可愛的萌蛙帶在身邊。並且，還有台灣限定版周邊商品，包含實用的生活小物，每一款都充滿萌蛙風格，讓人忍不住想要收藏。

▲這一次pickles the frog萌蛙匹克的快閃活動不僅帶來了各式各樣的周邊商品，還推出限定購物優惠 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理



同時，pickles the frog萌蛙匹克快閃店中更推出一系列限定商品，包含「萌蛙匹克蛙娃的帽Tee盲盒」，讓粉絲可以為自己的萌蛙換上不同的服裝造型，展現個人風格。此外，還有多款可愛的蛙娃鞋款，可當作鑰匙圈使用，兼具裝飾與實用功能。熱銷的萌蛙主題飲品提袋，以高CP值著稱，不僅價格親民，還環保又實用，成為粉絲們的搶購目標。

這場「pickles the frog」POP UP STORE不僅帶來超可愛的萌蛙匹克周邊商品，還有日本進口的絨毛娃娃、周年限定商品與多款實用造型鑰匙圈，吸引粉絲們前來朝聖。pickles the frog的設計以柔和配色與蠟筆塗鴉風格為特色，散發獨特的俏皮魅力，也讓它成為日本、台灣、香港等地粉絲熱愛的角色之一。

▲日本進口的絨毛娃娃、周年限定商品與多款實用造型鑰匙圈，吸引粉絲們前來朝聖 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理

特別值得一提的是，台隆手創館SOGO復興店8樓還設置了超夯的「pickles the frog萌蛙匹克姓名貼機」，每張僅需50元，就能擁有專屬姓名貼，讓粉絲每天都能與萌蛙匹克相伴。而這次的快閃活動自3/19開始，將一路持續到4/22，期間限定，粉絲們千萬不要錯過。

▲萌蛙匹克 飲料提袋 售價180元、鐵粉必收 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理

 

pickles the frog萌蛙匹克 HANDS SOGO復興店快閃店

快閃期間：3/19-4/22
活動地點：台隆手創館SOGO復興店8樓


pickles the frog萌蛙匹克必買推薦

萌蛙匹克 盲盒 帽T集合款 (八入裝/盒) 售價2,700元
萌蛙匹克 玩偶娃娃 (多款) 售價800元起
萌蛙匹克 飲料提袋 售價180元


pickles the frog萌蛙匹克限定滿額贈特典

每人每日折扣後單筆消費金額滿1,200元，即贈萌蛙匹克可書寫式造型貼紙1組，滿2,400元以上至多贈送2組，蛙粉們千萬不要錯過。
 

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 編輯 張人尹
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