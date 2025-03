台隆手創館真的很懂粉絲的心情!日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」不只在日本有超人氣,在台灣也是一樣擁有許多粉絲的喜歡。這一次台隆手創館為了滿足台北粉絲的願望,特別在3/19起HANDS SOGO復興店舉辦期間限定快閃店,讓更多粉絲能夠近距離感受萌蛙的魅力。



▲日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」不只在日本有超人氣,在台灣也是一樣擁有許多粉絲的喜歡 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理



台隆手創館表示,這一次pickles the frog萌蛙匹克的快閃活動不僅帶來了各式各樣的周邊商品,還推出限定購物優惠。活動期間,單筆消費滿1,200元,就能獲得可書寫式造型貼紙一組,每人最多可獲得兩組。此外,最受歡迎、月銷售量突破上萬張的「萌蛙匹克姓名貼」,讓粉絲可以將可愛的萌蛙帶在身邊。並且,還有台灣限定版周邊商品,包含實用的生活小物,每一款都充滿萌蛙風格,讓人忍不住想要收藏。



▲這一次pickles the frog萌蛙匹克的快閃活動不僅帶來了各式各樣的周邊商品,還推出限定購物優惠 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理

同時,pickles the frog萌蛙匹克快閃店中更推出一系列限定商品,包含「萌蛙匹克蛙娃的帽Tee盲盒」,讓粉絲可以為自己的萌蛙換上不同的服裝造型,展現個人風格。此外,還有多款可愛的蛙娃鞋款,可當作鑰匙圈使用,兼具裝飾與實用功能。熱銷的萌蛙主題飲品提袋,以高CP值著稱,不僅價格親民,還環保又實用,成為粉絲們的搶購目標。這場「pickles the frog」POP UP STORE不僅帶來超可愛的萌蛙匹克周邊商品,還有日本進口的絨毛娃娃、周年限定商品與多款實用造型鑰匙圈,吸引粉絲們前來朝聖。pickles the frog的設計以柔和配色與蠟筆塗鴉風格為特色,散發獨特的俏皮魅力,也讓它成為日本、台灣、香港等地粉絲熱愛的角色之一。▲日本進口的絨毛娃娃、周年限定商品與多款實用造型鑰匙圈,吸引粉絲們前來朝聖 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理特別值得一提的是,台隆手創館SOGO復興店8樓還設置了超夯的「pickles the frog萌蛙匹克姓名貼機」,每張僅需50元,就能擁有專屬姓名貼,讓粉絲每天都能與萌蛙匹克相伴。而這次的快閃活動自3/19開始,將一路持續到4/22,期間限定,粉絲們千萬不要錯過。▲萌蛙匹克 飲料提袋 售價180元、鐵粉必收 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理

pickles the frog萌蛙匹克 HANDS SOGO復興店快閃店

快閃期間:3/19-4/22

活動地點:台隆手創館SOGO復興店8樓



pickles the frog萌蛙匹克必買推薦

萌蛙匹克 盲盒 帽T集合款 (八入裝/盒) 售價2,700元

萌蛙匹克 玩偶娃娃 (多款) 售價800元起

萌蛙匹克 飲料提袋 售價180元



pickles the frog萌蛙匹克限定滿額贈特典

每人每日折扣後單筆消費金額滿1,200元,即贈萌蛙匹克可書寫式造型貼紙1組,滿2,400元以上至多贈送2組,蛙粉們千萬不要錯過。