微風南山5大人氣新開店！鴨覓烤鴨、壽司郎、加一米飯食所，開幕優惠與獨家料理同步登場。

微風南山B2美食街全新改版，引進鴨覓烤鴨、圈粉鋪子酸辣粉、加一米飯食所及壽司郎等5大品牌。獨家香菜魯肉飯與片皮烤鴨必吃，開幕優惠懶人包一次看。

隨著信義區百貨商圈的競爭日益激烈，「先吃再逛」已經成為現代都會人最主流的消費模式。微風南山看準這股餐飲聚客的強大動能，於今年底針對B1與B2美食樓層進行大幅度的品牌重塑與升級。這一次微風南山不只是單純的櫃位調整，而是重磅引進了五大人氣餐飲品牌，包括主打片皮烤鴨的「鴨覓」、承襲海底撈血統的「圈粉鋪子」、台中知名文青食堂「加一米飯食所」，以及備受期待的日本迴轉壽司龍頭「壽司郎」與國民牛丼「SUKIYA」。這次改裝不僅強化了日式與台式料理的陣容，更推出了多款只有在微風南山才能吃到的獨家限定菜色，試圖用最純粹的美味，在信義區打造出無可取代的美食版圖。



▲滿滿一桌的鴨覓招牌料理，融合粵式與台式風味，不僅有經典烤鴨，還有香辣開胃的特色配菜。

微風南山美食新亮點：鴨覓片皮烤鴨與港式復古風情

首先登場的是位於B2層的「鴨覓」，這是一個將傳統粵式烤鴨與台式創意完美融合的全新品牌。主廚憑藉著多年經驗精準掌控火候，讓每一隻端上桌的烤鴨都呈現出外皮金黃酥脆、內裡肉汁飽滿的極致口感。這裡最迷人的地方在於打破了傳統烤鴨單吃的框架，從鴨皮、鴨肉到鴨骨都被賦予了新的生命，提供了豐富的一鴨多吃選擇。



為了迎合微風南山的獨家客群，鴨覓特別研發了四款限定料理，包括香氣濃郁的沙茶炒雙腸、充滿台式情懷的台味香酥雞、口感綿密的蜂巢芋泥蝦以及鹹香下酒的椒鹽魚片。這些菜色只有在這裡才吃得到，絕對是饕客們必須朝聖的理由。在空間設計上，鴨覓以「港式花樣年華」為核心美學，利用緹花布與鏡面元素，營造出一種既復古又摩登的都會用餐氛圍。為慶祝開幕，12月22日至12月24日首三日期間，只要進店消費就贈送紅酒單杯，還能參加烤鴨轉盤活動，運氣好的話甚至能免費把整隻烤鴨帶回家享用。



▲鴨覓提供一鴨多吃的豐富選擇，搭配多樣化的獨家私房菜色，是適合多人聚餐的豐盛桌菜首選

信義區餐廳推薦：圈粉鋪子酸辣粉與加一米飯食所的暖心滋味

對於喜愛重口味與快節奏飲食的上班族來說，「圈粉鋪子」絕對是不可錯過的新選擇。這個品牌承襲了知名火鍋品牌海底撈對於食材與服務的高標準嚴格要求，將街頭常見的酸辣粉升級為一種充滿儀式感的用餐體驗。其主打的「酸爽、麻香、彈滑」口感，每一口都能感受到花椒與辣椒交織出的層次感，讓人一吃就上癮。為了慶祝進駐微風南山，即日起至26日期間，用餐即贈送20元折價券，若在社群打卡還能獲得特色飲品。



另一方面，來自台中的「加一米飯食所」則為信義區帶來了一股暖流。品牌創立的初心就是為了那一碗承載著台灣飲食記憶的魯肉飯。店家堅持使用優質米飯與秘製醬汁，讓每一粒米都能吸飽滷汁的精華。這次北上進駐，加一米飯食所大膽推出了微風南山獨家的「香菜系列魯肉飯套餐」，包含香菜魯肉飯與香菜青花椒魯肉飯，將香菜的特殊香氣與滷肉的鹹香完美結合，挑戰味蕾的極限。12月30日至31日開幕期間，點購套餐還會加贈精緻小菜一份，讓繁忙的都市人也能用一碗飯的時間，找回記憶中的溫暖滋味。



▲加一米飯食所微風南山店面外觀，以溫暖明亮的色調設計，搭配數位點餐看板，打造現代文青食堂氛圍

2025年台北必吃：壽司郎與SUKIYA強勢進駐B2樓層

除了上述台式與中式料理，微風南山也積極布局日系餐飲版圖。備受台灣消費者喜愛的日本迴轉壽司品牌「壽司郎」，預計於明年2月正式開幕。壽司郎由專業壽司師傅起家，成立30多年來始終堅持食材的新鮮度，是許多人心目中想吃壽司時的首選。而同樣來自日本的丼飯連鎖品牌「SUKIYA」也同步進駐，以其快速、親民且品質穩定的牛丼，滿足信義區龐大的上班族午餐與晚餐需求。透過這五大品牌的齊聚，微風南山再次證明了其在信義商圈美食戰場中的領導地位，無論是家庭聚餐、朋友小酌還是快速用餐，都能在這裡找到最完美的解答。



▲日本平價迴轉壽司「壽司郎」強勢進駐B2樓層

圈粉鋪子 開幕慶優惠

活動時間： 即日起至12月26日

活動內容：活動期間用餐即贈送20元折價券 。

社群打卡活動：拍照打卡並標記店名，即可獲得特色飲品乙瓶 。

加一米飯食所 歡慶開幕套餐贈禮

活動時間： 12月30日至12月31日

活動內容： 活動期間點購套餐，即贈送小菜乙份 。

獨家新品： 微風南山獨家推出「香菜魯肉飯」、「香菜青花椒魯肉飯」及搭配蒸蛋的多款組合 。