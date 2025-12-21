挑戰百年配方！Project Cola可樂計劃，用漢方十三香重新定義精釀可樂。

Project Cola 可樂計劃於台南中西區開幕，以漢方十三香為核心，打造白天精釀可樂與夜晚氣泡調酒，從台灣風土出發，寫下屬於台灣的可樂風味語言。

2025 年的台南街頭正迎來一場味覺革命，位於美食一級戰區的中西區民生路一段，一間名為「Project Cola 可樂計劃」的新形態飲品店於 12 月 23 日正式揭開序幕 。這不僅僅是一個新品牌的誕生，更是對這款全球暢銷百年飲品的重新定義。創辦人 Benjamin 帶著他在咖啡與調酒領域的雙重專業，試圖打破大眾對可樂僅是工廠流水線產物的刻板印象 。在這裡，氣泡不再只是口渴時的廉價刺激，而是一種被精心設計過的情緒載體，Project Cola 以台南為起點，正向世界發出一個訊號，台灣也能發展出屬於自己獨特語言的精釀可樂文化 。



▲台南街角出現新的氣泡語言，Project Cola 可樂計劃正式登場

以漢方13香重寫味譜 台南Project Cola打造台灣精釀可樂新地標

走進 Project Cola，你不會聞到人工香精的甜膩，取而代之的是一股溫潤且深邃的香氣。品牌的核心靈魂源自於「漢方 13 香」，這是在研究了日本與各國超過 30 種精釀可樂後，專為台灣味蕾量身打造的風味骨架 。創辦人嚴選肉桂、人參、白荳蔻、綠荳蔻、丁香、肉荳蔻、陳皮、山楂、月桂葉、香菜籽、紅胡椒、白胡椒與眾香子等 13 種天然素材 。



這些辛香料經過小火慢熬與萃取，結合自製焦糖，完全屏棄化學色素，呈現出食材最原始的琥珀色澤 。每一口都能感受到前段的辛香、中段的溫暖木質調以及尾韻酸甜的回甘，這種複雜而細緻的層次感，正是工業可樂無法複製的手作溫度。為了確保最佳口感，店內更特別建置了 on-tap 氣泡水與氮氣咖啡技術，讓每一杯送到客人手中的可樂，其氣泡感既刺激又溫柔，完美詮釋了 Benjamin 心中理想的飲品狀態 。



▲Project Cola 的風味研發，從漢方十三香的概念出發，將肉桂，人參，白荳蔻，綠荳蔻，丁香，肉荳蔻，陳皮，山楂，月桂葉，香菜籽，紅胡椒，白胡椒，眾香子等天然素材，重新組合成可樂的風味骨架

白天可樂夜晚調酒 在中西區街角體驗氣泡與酒精的雙重變奏

「Project Cola 可樂計劃」最迷人之處，在於它隨著日落而變化的雙重性格。白日的店面專注於 5 款草本與香料構築的手工精釀可樂，從中午 12 點開始供應，提供過路旅人一杯清爽的風味覺醒 。而當夜幕低垂，晚間 6 點過後，這裡則搖身一變成為台南酒吧的新選擇 。



延續白天的風味脈絡，夜晚的酒單將原創手工可樂與經典調酒架構結合，推出了 7 款充滿創意的夜間調酒 。例如將手工可樂與威士忌結合的「威士忌精釀可樂」，或是口感綿密的「可樂琴酒費滋」，甚至是酒感濃烈層次複雜的「可樂計劃冰茶 1 號」 。這種日夜切換的經營模式，呼應了品牌 Logo 設計中水滴與圓形交疊出的日出與彎月意象，象徵著無論是清醒的白晝或是微醺的夜晚，氣泡都能帶來不同的生命力 。



▲在既定的十三香框架中，Project Cola 每一季都會加入一款來自台灣土地的第14味。首季選擇了馬告，鳳梨與咖啡作為延伸元素，讓可樂能承載不同地域與作物的個性

融入馬告與鳳梨在地風土 每一季都能喝到第14味的驚喜

除了核心的 13 香基底，「在地化」是 Project Cola 另一個重要的探索方向。品牌將這 13 種基底視為一個開放的框架，每一季都會加入具代表性的台灣元素作為「第 14 味」 。在首波主打的酒單中，我們看見了「馬告 Maqaw Cola」，這款售價 150 元的飲品選用東台灣新鮮馬告，融入檸檬汁後釋放出獨特的生薑與柑橘氣息，展現強烈的森林野性 。



另一款「鳳梨 Pineapple Cola」則選用南部當令的高甜度鳳梨，熱帶果香與香料的結合，帶來奔放的南國風情 。對於咖啡愛好者，選用衣索比亞高海拔豆製作的「咖啡 Coffee Cola」，則在焦糖基底中透出白花與柑橘的優雅 。更有趣的是「手工可樂雪泥」，將原創風味濃縮後低溫打製，讓辛香料在冷冽溫度下如絲綢般在舌尖化開 。這些創新嘗試證明了 Project Cola 不只是一間飲料店，更是一個持續進行中的風味實驗計畫 。



▲Project Cola 可樂計劃並不只是一間新開幕的飲品店，而是一個持續發展中的風味實驗

沉浸式氣泡空間設計 讓飲品與建築在台南巷弄間對話

為了讓顧客能全方位感受「氣泡」的魅力，店內空間由「艸設計」操刀，在台南府城的小坪數街角創造出無限延伸的視覺感 。設計師巧妙地在騎樓地面嵌入訂製的藍色圓形磁磚，彷彿氣泡升起的軌跡，引導著人們的視線一路延伸至室內吧台 。



門面的設計更是別具巧思，重疊造型的鐵框玻璃橫拉門在開合之間，會讓品牌 Logo 產生分離與重組的視覺效果，猶如氣泡的相遇與擴散 。室內吧台以冷冽的金屬包覆，對比座椅區溫潤的木質調，展現出「工業 × 手作」的平衡美學 。每一個細節，從門片把手保留的機械質感，到空間中流動的光影，都在訴說著關於風味與工藝的故事，讓來到這裡的人們，不只是喝一杯可樂，更是參與了一場關於感知的日常設計實驗 。



▲從台灣風土出發，每一季都加入新的第14味

Project Cola 可樂計劃 台南開幕營運

活動時間：2025年12月23日起正式營運

白日模式12:00至18:00

夜晚模式18:00至00:00

亮點搶先看：以漢方十三香為核心，推出5款白天手工精釀可樂，夜晚延伸7款以可樂為基底的氣泡調酒，打造日夜雙模式飲品體驗，並以馬告，鳳梨，咖啡等台灣風土元素作為首季第14味延伸。

地址：台南市中西區民生路一段6號1樓



目前以現場入店為主，實際營運與入場方式依官方公告為準。