南港LaLaport是動漫控天堂！日系書店「淳久堂書店」除了東區明曜百貨之外，全台第二間門市自即日起插旗南港LaLaport，不只販售日文、中文及外文書籍，還引進日本最新文具、雜貨，甚至開設台灣首間「EHONS」繪本專區、集英社漫畫周邊專區「SHONEN JUMP SHOP」，以及人氣角色商品專區「Chara Colle Tokyo」。3大主題讓動漫迷、日本控、日雜控通通買爆。



▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，3大主題區域動漫控必逛推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲淳久堂書店南港LaLaport店即日起開幕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

淳久堂書店 南港LaLaport店

淳久堂書店南港店書籍區佔地180平方公尺，提供豐富的日文、中文、西文書籍，包含漫畫、實用書籍、雜誌及兒童讀物等，還設有親子友善的閱讀空間，滿足不同年齡層的閱讀需求。文具與雜貨區則販售日本最新流行文具及季節限定商品，粉絲可以找到丸善原創的「檸檬書店」系列文具，還有全台首次登場的「銀座久光堂」商品也能在這裡找到，無論是文具控還是雜貨迷，都能在這個區域挖寶買起來。▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，提供書籍、文具、動漫周邊 / WalkerLand窩客島 黃楚甯 拍攝▲淳久堂書店南港LaLaport店，3大主題區域，集結多個人氣IP / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了書籍與文具，淳久堂南港店內還有三大特色專區，不管你是漫畫迷、動畫粉、或是IP小物控，通通可以買爆。其中「Chara Colle Tokyo」專區主打日本人氣角色商品，從經典動畫「醜比頭、貓福珊迪」到近期爆紅「吉伊卡哇」等應有盡有，還有超萌連動「蠟筆小新 + HelloKitty」系列，▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，Chara Colle Tokyo區域主打人氣角色周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，吉伊卡哇、Hello Kitty與蠟筆小新周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除此之外，淳久堂南港店更特別設置「SHONEN JUMP SHOP」打造漫畫迷的天堂，集結「海賊王、銀魂、SPY×FAMILY、JOJO、排球少年」等超人氣作品的周邊商品，從漫畫、小卡、到，讓粉絲一次入手。特別的是，本區更設有相片印刷機台，可以列印喜歡作品的相片、或是可放進鑰匙圈尺寸的小相片，讓粉絲們可以玩起來。開幕優惠還有消費滿1000元贈特典卡片一張，讓粉絲們收藏。▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，SHONEN JUMP SHOP主題區域動漫迷必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，SHONEN JUMP SHOP設置動漫相片機 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝淳久堂南港店同步引進「EHONS」，打造台灣首間繪本專區、也是第一家海外門市，除了集結不同主題的繪本之外，也結合繪本角色與故事打造原創商品，必買日本超夯的「麵包小偷」系列玩偶與周邊小物，讓繪本迷能收藏獨家周邊。▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，EHONS繪本專區必買麵包小偷 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕，3大主題區域動漫控必買必逛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市南港區經貿二路131號 南港LaLaport店4樓

