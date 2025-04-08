6人份必勝客披薩免費吃！必勝客超狂聚餐神器「一公尺派對盒」這次這別聯名超夯動漫「葬送的芙莉蓮」，把一公尺披薩外盒換上限定包裝，還有「葬送的芙莉蓮」加價購周邊，還有機會抽中免費周邊小物、或是「一公尺派對盒」免費吃，不論是披薩控、動漫迷通通要衝了。



▲必勝客聯名葬送的芙莉蓮，一公尺派對盒推出葬送的芙莉蓮限定包裝與周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲必勝客一公尺派對盒聯名葬送的芙莉蓮，葬送的芙莉蓮限定包裝與周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

必勝客一公尺派對盒 聯名葬送的芙莉蓮

必勝客這次特別聯名「葬送的芙莉蓮」，針對「一公尺派對盒」換上聯名外盒，在5/5前買「一公尺派對盒」還能用69元加購限量周邊禮包，一次帶走徽章、明信片、鑰匙圈共3項角色小物。此外，如果是PK APP會員，加購禮包還能再加碼抽「芙莉蓮、費倫」角色限定壓克力立牌，上面還有披薩圖案，更增添收藏價值。▲必勝客一公尺派對盒聯名葬送的芙莉蓮，推出69元周邊小物加價購 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲必勝客一公尺派對盒聯名葬送的芙莉蓮，會員加購周邊小物加價購再抽角色立牌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了周邊小物之外，必勝客更在光復店限定推出互動打卡點「一公尺派對寶箱怪」，還原劇情中每次都吞掉芙莉蓮的「寶箱怪」，讓粉絲們會心一笑。自即日起至4/11，下午2點到5點，只要憑「一公尺派對盒」發票，就能參加現場抽獎，粉絲們可以鑽進寶箱中抽獎，有機會抽中優惠券、免費副食，甚至還有2199元的一公尺派對盒，6人份披薩盒讓粉絲免費吃起來。▲必勝客聯名葬送的芙莉蓮，推出一公尺派對寶箱怪抽獎打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲必勝客一公尺派對寶箱怪抽獎打卡點，有機會抽中免費一公尺派對盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

售價：2199元起

販售時間：即日起至5/5或售完為止

販售地點：全台門市、官網和PK APP



必勝客一公尺派對盒 聯名葬送的芙莉蓮限定活動

加購活動：

凡買一公尺派對盒，可用69元加購「葬送的芙莉蓮」限定禮包組，含限定徽章組（芙莉蓮/費倫/修塔爾克）乙組+勇者一行人明信片及信封套各乙個+聯動限定鑰匙圈乙個，限量5,000組。



抽獎活動：

購買限定禮包組的PK APP會員，可抽必勝客限定人物壓克力立牌（芙莉蓮/費倫）乙組，於5/7公布，共40個名額。



必勝客光復餐廳店 一公尺派對寶箱怪抽獎活動

活動時間：即日起至4/11，每天14:00~17:00

活動地點：必勝客光復餐廳店（台北市大安區忠孝東路四段341號2樓）

活動內容：憑4/8~4/11之「一公尺派對盒」發票即可至必勝客光復餐廳店「一公尺派對寶箱怪」抽摸彩券乙張，採先到先抽原則。

活動獎項：大份薯金幣、10顆巧克力QQ球、德國芝心腸、8塊BBQ烤雞、一公尺派對盒等免費兌換獎項和期間限定優惠。



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