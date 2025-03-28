這個時候「買」CP值真的很高！統一時代百貨台北店即將迎來春季最受矚目的「美人節」，預計從4月1日熱鬧登場，首波六日祭出滿額回饋優惠，讓愛美、愛買的朋友們絕對不能錯過。化妝品、香氛、內衣等眾多品項，只要單筆消費滿2000元即可現折300元，若使用icash2.0或icash Pay支付，滿6000元再多送300元，若進一步綁定聯名卡，消費滿6000元還能額外再拿200元，加總起來消費滿6000元就能拿到高達1400元的回饋，整體回饋率直逼25%，成為本檔期最強優惠之一。同步搭配全館指定櫃位滿3000元送300元的活動，勢必讓消費者在換季血拚時荷包省更多。



▲卡娜赫拉聯名超可愛登場！與日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」聯名推出可愛度滿點的卡友禮 / 統一時代百貨台北店提供 WalkerLand窩客島整理



此外，今年最亮點的活動之一，就是與日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」聯名推出可愛度滿點的卡友禮，活動自4月1日至4月16日分為兩波推出，首波於4月1日至4月6日開跑，主打「粉實用！輕薄體重計」，輕巧好收納，兼具實用與美感，讓許多卡娜赫拉迷一看就想收藏。緊接著4月10日至4月13日的第二波則推出「裝可愛！休閒造型包」，容量加大，獨特的大頭造型不僅可愛又實用，出門旅遊或日常穿搭都能輕鬆搭配。全檔期還加碼推出「超方便！折疊收納推車」滿額禮，凡於活動期間全館指定櫃位單日累計滿3萬元即可免費兌換，若累計滿2000元亦可加價1200元帶回家，限量1000組，實用性與收藏價值兼具，卡娜赫拉粉絲絕對不能錯過。



▲第二波則推出「裝可愛！休閒造型包」，容量加大，獨特的大頭造型不僅可愛又實用，出門旅遊或日常穿搭都能輕鬆搭配 / 統一時代百貨台北店提供 WalkerLand窩客島整理

不僅如此，統一時代百貨台北店更為本次「美人節」加碼推出化妝品與香氛的超值優惠組合，不管是彩妝、保養還是香氛品牌，皆祭出最低4折起的超殺折扣，搭配館內滿額回饋，實際折扣力道再提升。今年必搶的LANCOME小黑瓶發燒組、雅詩蘭黛小棕瓶修護組、SK-II超限量摯愛青春組、WHOO后天氣丹煥亮晶露組、SHISEIDO緊緻精雕霜組等買一送多的超值組合，一次網羅人氣保養品與明星商品，成為換季保養最佳入手機會。此外，百貨更特別推出限定專屬套組，包含SHISEIDO乳霜王組、DARPHIN膠原小金霜煥活組、Kiehl’s無油抗痕V臉組、DECORTE超微導修護精粹典藏組等，價格不僅優惠，組合內容更是豐富完整，成為追求高效保養族群的選購首選。▲首波於4月1日至4月6日開跑，主打「粉實用！輕薄體重計」，輕巧好收納，兼具實用與美感，讓許多卡娜赫拉迷一看就想收藏 / 統一時代百貨台北店提供 WalkerLand窩客島整理統一時代百貨台北店表示，今年的「美人節」不只是換季採購的好時機，更是想趁機添購保養美妝、香氛精品的好時機。同時，喜歡想要收藏超萌的卡娜赫拉限量卡友禮，更不能錯過這一次的統一時代百貨台北店的「美人節」，從輕薄實用的體重計到吸睛度爆表的休閒造型包，再到超方便的折疊收納推車，每一樣都兼具實用與療癒，讓人逛街不僅能買得划算，還能收穫滿滿的驚喜。特別提醒，卡友禮採限量發放。▲全檔期還加碼推出「超方便！折疊收納推車」滿額禮 / 統一時代百貨台北店提供 WalkerLand窩客島整理





統一時代百貨台北店 2025美人節必買推薦清單

化妝品明星超值組合

LANCOME NO.1 蘭蔻小黑瓶發燒組，特價4550元

雅詩蘭黛全方位小棕修護組，特價4450元

SK-II 超限量摯愛青春加大組，特價8091元

WHOO 后天氣丹煥亮晶露組，特價4080元

SHISEIDO 國際櫃激抗痕緊緻精雕霜組，特價5220元

統一時代百貨台北店限定組合

SHISEIDO 國際櫃NO1乳霜王組，特價5040元

DARPHIN 膠原小金霜煥活組，特價4200元

Kiehl’s 無油抗痕V臉組，特價6500元

Kiehl’s 修護保濕抗皺組，特價5700元

DECORTE 超微導全能修護精粹典藏組，特價4300元



統一時代百貨台北店 2025美人節優惠總整理

消費滿額贈

化妝品、香氛、內衣單筆滿2000元送300元

全館指定櫃位單筆滿3000元送300元

icash2.0或icash Pay支付滿6000元再送300元

icash Pay綁定聯名卡滿6000元再加碼送200元

合計最高消費滿6000元，總共送1400元，回饋率25%

卡友禮活動

第一波：4/1－4/6當日單筆滿800元+扣8點，贈「輕薄體重計」，限量3500份

第二波：4/10－4/13當日單筆滿800元+扣8點，贈「休閒造型包」，限量3500份

滿額禮：4/1－4/16，累計滿3萬元贈「折疊收納推車」或滿2000元加購價1200元，限量1000組





逛統一時代百貨「美人節」不能錯過必吃美食全攻略