默爾pasta&pizza在台北統一時代百貨駐點了，想找台北信義區義大利麵推薦、台北信義區披薩推薦、市政府捷運站義大利麵推薦、市政府捷運站披薩推薦就來這裡！

料理上講究用料並堅持以天然調味烹調，呈現食材天然的滋味與純粹的風味，並精心挑選在地小農產地直送的農作物

如果你除了追求美味外也重視安心的飲食，那肯定不能錯過默爾pasta&pizza

【目錄索引】

‧默爾pasta&pizza-環境介紹

‧默爾pasta&pizza-菜單

‧默爾pasta&pizza-優惠活動

‧默爾pasta&pizza-餐點介紹

‧默爾pasta&pizza-店家資訊

默爾pasta&pizza就在統一時代百貨7樓，店裡外都呈現出濃濃的異國風情

店內還有一顆茂盛的蘋果樹裝飾，營造出來的氛圍真的很棒

搭乘台北板南線捷運至市政府捷運站2號出口即可到達，出口就在統一時代百貨樓下，超級方便

【默爾pasta&pizza-環境介紹】

用餐環境以深色為主要設計，給人一種沉穩內斂的感覺

座位有不同的設計，有偏開放式的座位區也有隔成一小區一小區的沙發座位

提供的是南義的道地料理，而整體環境也充滿著異國風情

靠窗的座位採光特別明亮，用餐期間還可以邊欣賞窗外的景緻

坐在蘋果樹下用餐感覺別有一番風味呢！

現場還可以看到手工製作窯烤披薩，從拍打餅皮、舖料及窯烤的過程

放進窯烤爐還會不時旋轉角度讓受熱更均勻，從小細節就能感受到默爾pasta&pizza的用心

【默爾pasta&pizza-菜單】

電子菜單 https://drive.google.com/file/d/1eAnspxhm2tZsYuybnMmYr0WFGDrOesfr/view

【默爾pasta&pizza-優惠活動】

歡慶默爾pasta&pizza第12家店「默爾pasta&pizza統一時代店」開幕

推出獨家活動『平日三人同行來店用餐就招待酥炸海魚乙份』（數量有限，送完為止）

再推出兩種優惠活動：

優惠1：Google評論或個人社群打卡〞默爾pasta&pizza統一時代店〞，即贈經典飲品紅茶／蜜茶／可樂／可爾必思4選1

優惠2：加入馡曄會員@feiye，贈「舒壓好睡茶」乙壺

限時狂歡！默爾╳金色三麥聯名啤酒女神降臨洛神花啤酒買一送一

【默爾pasta&pizza-餐點介紹】

▲法式小圓麵包（義大利麵、燉飯、排餐均附有法式小圓麵包）

法式小圓麵包外層烤到酥酥的且麵包體保有Q勁，搭配香濃的抹醬，我跟大妹都好愛這個味道

▲舒壓好睡茶（單點170元）

舒壓好睡茶有著獨特的風味，飯後喝非常解膩，或是搭配甜點也很對味

下方使用蠟燭持續加熱，冷冷的天隨時都能喝上暖呼呼的茶飲

▲天然龍眼蜜茶（單點80元）

天然龍眼蜜茶有著濃郁的蜂蜜香氣，感覺的到蜂蜜加的非常多，所以味道很濃帶有一定的甜度但不會過甜

▲紅茶（單點80元）

紅茶放了兩包茶包，原本擔心泡太久顏色很深喝起來會太濃

沒想到完全沒有我們擔心的問題

紅茶的味道非常濃郁，但是完完全全不會太過濃或泡太久會有的苦澀味，茶香濃郁且依舊散發著甘醇的味道

▲酥炸海魚

歡慶「默爾pasta&pizza統一時代店」開幕，推出獨家活動『平日三人同行來店用餐就招待酥炸海魚乙份』（數量有限，送完為止）

雖然是油炸的，吃起來完全不油膩，表層也非常乾爽（笑）

有提供番茄醬可以搭配，另外也有附上檸檬，擠上些許檸檬汁多了檸檬酸爽清香的口感更棒

搭配著蕃茄醬也多了蕃茄酸甜的滋味，雖然單吃就很好吃了，沾醬讓風味更有層次

外層酥酥脆脆，香氣十足，裡面的魚肉鮮甜

小麥覺得即使完全不沾蕃茄醬或檸檬汁就非常好吃了

▲北海道炙燒干貝鮭魚卵 380元

干貝炙燒的恰恰好，外層帶有炙燒的香氣但裡面保有軟嫩的口感，搭配鮭魚卵更有鮮上加鮮的味蕾

尤其鮭魚卵在口中爆破更散發著淡淡的鹹味跟鮮味，讓人好喜歡

也可以搭配盤飾的醬汁或黑色的鹽一塊吃，好吃到連底下的杏鮑菇跟蘆筍都吃個精光

▲松露蘑菇燻櫻桃鴨燉飯 460元

燻櫻桃鴨肉質紮實中帶點嫩口，不是很軟嫩那種而是富有嚼勁，咀嚼中釋放出香甜的肉汁

燉飯軟硬度適中，散發著松露獨特的香氣

裡面加入許多杏鮑菇帶點脆口的口感，味道非常豐富且散發著濃郁的香氣

▲漁夫海鮮+茴香豬肉披薩 500元

默爾推出雙拼口味披薩，兩人或少人來用餐的也能一次吃到兩種口味的披薩

還有～有選擇障礙的人也不會太困擾XDDD

手做披薩的餅皮外酥內帶點嚼勁，邊邊烤到酥酥的，咀嚼起來有種愈嚼愈香的口感

大妹說一般連鎖披薩店的餅皮根本不能比

默爾pasta&pizza的餅皮吃起來香Q可口

漁夫海鮮披薩吃的到蝦仁、淡菜、軟絲，海鮮料算是平常比較少吃到的

尤其是淡菜加在披薩裡也是我頭一次吃到，且海鮮量給的很多

茴香豬肉披薩裡的豬肉吃起來很有味道，搭配爽口的芝麻葉、起司口感非常豐富

大妹喜歡漁夫海鮮披薩，而我偏好茴香豬肉披薩

▲提拉米蘇 165元

細緻綿密的滑順口感，上層灑了可可粉甜中更帶點微苦的滋味，完全不會過於甜膩

好吃到只吃一口會欲罷不能，會讓人忍不住想一口接著一口吃

默爾pasta&pizza餐點都有一定的水準，且享受在充滿著異國風情的氛圍下用餐

再加上優質親切的服務，難怪才開幕不久就吸引了許多人前來用餐

不僅餐點美味還是一家寵物友善餐廳，很適合毛爸毛媽帶著毛小孩一起來用餐

來到信義圈商圈、市政府、統一時代百貨走累逛累的不妨停下腳步休息一下、用個餐，肯定不會讓您失望的

【默爾pasta&pizza-店家資訊】

店名：默爾pasta&pizza台北統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號7樓

營業時間：11:00~21:30（週五、週六延長至22:00）

訂位專線：02-2722 0198

官網：https://www.morepasta.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61568240193653

inline訂位：

https://inline.app/booking/-M2aQ2qpH8YbE63BrzZc:inline-live-1?language=zh-tw

內用每人低消250元．6歲以下兒童每人100元，酌收一成服務費

門市資訊：https://morepasta.com.tw/article.php?lang=tw&tb=5