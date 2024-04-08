汆食作伙鍋｜吃鍋感情好，牽手出發吧｜力薦沁菊椰子雞鍋｜台北火鍋推薦｜信義區統一時代店美食

汆食作伙鍋｜吃鍋感情好，牽手出發吧

台北的吃鍋同好們，又多了個美味新歡了，位於統一時代百貨7樓的汆食作伙鍋，除了經典的啖香麻辣鍋，

特色FU選鍋物也是一大出彩，像是滿藏功夫的沁菊椰子雞鍋就是春夏強力推薦，一旁還有蔬香綠意自由選與歡心嚐，舉凡冰藻和蛋茄都是特色好味，想犒賞加菜也有水族箱可現撈極品海味～台北的吃鍋同好們，出發哩GO！

汆食作伙鍋｜餐廳環境

位於統一時代百貨7樓的汆食作伙鍋，地點便捷停車也方便，

店內以橘色、黃色和綠色為主調，走一個清新又繽紛活力的路線。

還有提供時蔬自助吧與冷飲小菜自由選，健康值幫你加滿滿～

特別的是還有海鮮水族箱，可以麻煩師傅現撈活體海鮮做鍋煮！

今天想加菜的話，推薦波士頓龍蝦～

除了有多人大鍋之外，也有提供友善個人鍋，每人酌收湯底費50元；湯底選擇多元豐富且誠意十足，除了啖香麻辣鍋和金華雞湯是穩穩好評，季節限定的麻辣酸菜魚、魷魚螺肉蒜鍋以及砂鍋魚頭鍋都是力薦美味，

另外本次品嚐到的沁菊椰子雞鍋更是米的五星好評，這清香爽甜的滋味，嚐過即難忘～台北美食、吃鍋名單再添一。

汆食作伙鍋｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 汆食作伙鍋 官方)

◍━ 汆食作伙鍋｜線上訂位免費吃和牛 ​━◍

inline線上預約訂位，在備註欄位輸入優惠碼「7LPSW」，成功預約後，即可額外獲贈「精選和牛乙份」

汆食作伙鍋｜消費說明

▎用餐時間 90 分鐘

▎除平日午間套餐外，每人基本消費400 元(含湯底)

▎身高 120 至 140 公分酌收 198 元、身高未滿 120 公分不收基本費

▎攜帶酒品需酌收開瓶費

汆食作伙鍋｜鍋物介紹

◍━━ 啖香麻辣鍋｜個人鍋 ​━━◍

▎湯底每人酌收＄50元｜另加小鍋＄100

▎加價升級刀削麵

▎新鮮蔬菜、小菜、冷飲自助吧

以牛骨結合花椒和辛香調慢熬的麻辣湯頭，甫入口醇香溫潤，微麻微辛好入喉，直飲也不會有嗆辣的不適感，

內含自製鴨血與豆腐，主刀削麵也很適合，口感風味相比一般淡雅爽口，喜愛濃厚韻味的朋友可以多煮會

◍━━ FU選鍋物｜沁菊椰子雞鍋｜80 ​━━◍

▎單點FU選鍋物可抵2人基本湯底費

▎新鮮蔬菜、小菜、冷飲自助吧

▎桂丁雞半隻｜豆類拼盤

▎白飯、冬粉、雞蛋任選2｜加價升級主廚滷肉飯

▎加購波士頓龍蝦

特色湯頭可謂是汆食的強項，不含一滴水，全鍋使用新鮮的椰子水煮入沁菊、山奈和半隻桂丁雞來加乘湯頭鮮美與香氣。上桌立馬先來一口原湯，時間煮出的純粹清甜還夾帶著一絲爽度，不自覺wow了一下，好喝極了，連後續加湯也是椰子水耶！

肉品口感稍微兩極化，腿肉肥美帶油脂，十分鮮嫩輕咬即分離，其餘部位則稍乾柴

單點的現撈龍蝦是一大氣氛主角，活跳跳的英姿可以想像其美味程度，

入鍋煮至蝦殼呈火焰紅色即是最佳享用時刻，

肉質緊實、極富彈性，還溢滿著香甜肉汁，

涮點特製山奈醬，令鮮味直接up up，椰子雞湯也因龍蝦多了味大海鮮美，春夏主角就選這鍋吧

汆食作伙鍋｜餐廳資訊

和食 望月

評分： / 4.5

地址：403台灣台中市西區美村路一段188巷18號( 地圖 )

電話：04 2301 3537

營業時間

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,



星期日: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期日: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎官方：汆食 作伙鍋

▎酌收服務費10%

┺ 建議提前預約：inline線上預約訂位

🅿️ 鄰近收費停車場：統一時代百貨

🚇 捷運市府站2號出口

汆食作伙鍋｜餐廳地圖