汆食作伙鍋｜吃鍋感情好，牽手出發吧｜力薦沁菊椰子雞鍋｜台北火鍋推薦｜信義區統一時代店美食

汆食作伙鍋｜吃鍋感情好，牽手出發吧
台北的吃鍋同好們，又多了個美味新歡了，位於統一時代百貨7樓的汆食作伙鍋，除了經典的啖香麻辣鍋，
特色FU選鍋物也是一大出彩，像是滿藏功夫的沁菊椰子雞鍋就是春夏強力推薦，一旁還有蔬香綠意自由選與歡心嚐，舉凡冰藻和蛋茄都是特色好味，想犒賞加菜也有水族箱可現撈極品海味～台北的吃鍋同好們，出發哩GO！
汆食作伙鍋｜餐廳環境
位於統一時代百貨7樓的汆食作伙鍋，地點便捷停車也方便，
店內以橘色、黃色和綠色為主調，走一個清新又繽紛活力的路線。
還有提供時蔬自助吧與冷飲小菜自由選，健康值幫你加滿滿～
特別的是還有海鮮水族箱，可以麻煩師傅現撈活體海鮮做鍋煮！
今天想加菜的話，推薦波士頓龍蝦～
除了有多人大鍋之外，也有提供友善個人鍋，每人酌收湯底費50元；湯底選擇多元豐富且誠意十足，除了啖香麻辣鍋和金華雞湯是穩穩好評，季節限定的麻辣酸菜魚、魷魚螺肉蒜鍋以及砂鍋魚頭鍋都是力薦美味，
另外本次品嚐到的沁菊椰子雞鍋更是米的五星好評，這清香爽甜的滋味，嚐過即難忘～台北美食、吃鍋名單再添一。
汆食作伙鍋｜菜單MENU
▎MENU：點我
(取自 汆食作伙鍋 官方)
◍━ 汆食作伙鍋｜線上訂位免費吃和牛 ━◍
inline線上預約訂位，在備註欄位輸入優惠碼「7LPSW」，成功預約後，即可額外獲贈「精選和牛乙份」
汆食作伙鍋｜消費說明
▎用餐時間 90 分鐘
▎除平日午間套餐外，每人基本消費400 元(含湯底)
▎身高 120 至 140 公分酌收 198 元、身高未滿 120 公分不收基本費
▎攜帶酒品需酌收開瓶費
汆食作伙鍋｜鍋物介紹
◍━━ 啖香麻辣鍋｜個人鍋 ━━◍
▎湯底每人酌收＄50元｜另加小鍋＄100
▎加價升級刀削麵
▎新鮮蔬菜、小菜、冷飲自助吧
以牛骨結合花椒和辛香調慢熬的麻辣湯頭，甫入口醇香溫潤，微麻微辛好入喉，直飲也不會有嗆辣的不適感，
內含自製鴨血與豆腐，主刀削麵也很適合，口感風味相比一般淡雅爽口，喜愛濃厚韻味的朋友可以多煮會
◍━━ FU選鍋物｜沁菊椰子雞鍋｜80 ━━◍
▎單點FU選鍋物可抵2人基本湯底費
▎新鮮蔬菜、小菜、冷飲自助吧
▎桂丁雞半隻｜豆類拼盤
▎白飯、冬粉、雞蛋任選2｜加價升級主廚滷肉飯
▎加購波士頓龍蝦
特色湯頭可謂是汆食的強項，不含一滴水，全鍋使用新鮮的椰子水煮入沁菊、山奈和半隻桂丁雞來加乘湯頭鮮美與香氣。上桌立馬先來一口原湯，時間煮出的純粹清甜還夾帶著一絲爽度，不自覺wow了一下，好喝極了，連後續加湯也是椰子水耶！
肉品口感稍微兩極化，腿肉肥美帶油脂，十分鮮嫩輕咬即分離，其餘部位則稍乾柴
單點的現撈龍蝦是一大氣氛主角，活跳跳的英姿可以想像其美味程度，
入鍋煮至蝦殼呈火焰紅色即是最佳享用時刻，
肉質緊實、極富彈性，還溢滿著香甜肉汁，
涮點特製山奈醬，令鮮味直接up up，椰子雞湯也因龍蝦多了味大海鮮美，春夏主角就選這鍋吧
汆食作伙鍋｜餐廳資訊
- 和食 望月
- 評分： / 4.5
- 地址：403台灣台中市西區美村路一段188巷18號( 地圖 )
- 電話：04 2301 3537
- 營業時間
星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,
星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,
星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,
星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,
星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,
星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,
星期日: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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▎官方：汆食 作伙鍋
▎酌收服務費10%
┺ 建議提前預約：inline線上預約訂位
🅿️ 鄰近收費停車場：統一時代百貨
🚇 捷運市府站2號出口
汆食作伙鍋｜餐廳地圖