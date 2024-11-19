▲2024/6月，好友莎莎邀宴in《MOMO-PARADISE台北統一時代牧場》，這世代有老友在唸就要出現。

▲《MOMO-PARADISE台北統一時代牧場》是2003年從日本引進第一家的MO-MO-PARADISE壽喜燒、涮涮鍋專賣店。

▲《MOMO-PARADISE台北統一時代牧場》門口秀出以新鮮為主的食材及湯底。

▲門口的牌價，以高品質食材吃到飽來說，很是吸引人。

▲輕巧的隔間，用餐環境明亮，清新舒適。

▲這邊是日本和風氛圍的佈置，清新雅致，寬敞舒適。

▲不一會兒，客人就越來越多，不愧是市府週邊的美食名店。

▲乾淨明亮的「飲料自助吧」：無限供應各式各樣的飲品，種類很多，我們品嚐了：茉莉綠茶、日式煎茶、檸檬冰沙、美式咖啡、拿鐵咖啡。

▲座位上，嵌入式的電子爐，乾淨的餐具與調料迎賓。

▲「Menu」菜單上圖文並茂的菜單，很是吸引人。

▲「Menu」極上之味-和牛饗宴，和牛饗宴$899/人，我們今天是為這套餐點而來的。

▲任選兩種湯底：壽喜燒鍋、䐁骨鍋





▲前菜：服務人員先送來的蔬菜基本盤無限供應。



▲接著虔來的各式各樣的頂級澳洲和牛，我們都不知點了多少盤，這裡可以说是牛肉控的天堂。

▲「澳洲和牛M6~7前腿心」油花美麗，鮮美看得見。

▲「炙燒和牛握壽司」



▲一口一個「炙燒和牛握壽司」，照燒醬汁活躍出和牛柔嫩的肉質，超愛它，要不是為了減肥，應該不只吃了兩盤。

▲我們點了很多的肉品，無限供應的有：1、美國USDA上選牛胸肉 2、澳洲低脂牛肩胛肉 3、澳洲M6-7和牛前腿心 4、澳洲M6-7和牛三叉肉 5、美國USDA Prime頂級自然牛肩胛肉。



▲火鍋之美，就在那現煮現燙的新鮮營養美味。

▲主食：「䐁肉豆乳冷麵」，也是無限供應。

▲莎莎很喜歡這道「䐁肉豆乳冷麵」。

▲「䐁肉豆乳冷麵」這是道細緻清爽的主食，夏天吃起來很是舒心。

▲服務人員推來當季蔬菜推車：嚴選25種以上新鮮食材，無限供應。

▲謝謝莎莎宴請和牛饗宴吃到飽，實在太豐盛了，害我一直唸著：一個月可以不用吃肉了。

▲「綠豆湯」

▲綿密的「綠豆湯」甜度合宜，清涼順口。

▲手工甜點(每人限一份)：「手工莓汁鮮乳酪」、「抹茶幕慕斯的蜜豆脆片」、「英式焦糖布丁」

手工甜點，當然是精緻可口美味，喜歡甜點的人，自然是不可錯過。

▲位於板南捷運市府站的《MOMO-PARADISE台北統一時代牧場》，注重湯底、食材、用餐環境，服務品質，都以日本職人的精神為主；這次朋友宴請的極上之味-和牛饗宴套餐，無論是肉品食材，皆是嚴選頂級品質，價格合理，服務溫馨，用餐環境舒適，應是火鍋控及肉肉控者的最愛，特地寫來分享一下。

『MO-MO-PARADISE 台北統一時代牧場』

地 址：台北市信義區忠孝東路五段8號7樓(統一時代百貨)，捷運板南線 市政府站2號出口

電 話： 02 2725 1009

營業時間：星期日~四 11:00～21:30；星期五~六 11:00~22:00

官網： https://www.mo-mo.com.tw/

粉絲團： https://www.facebook.com/MoMoParadiseTW

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。