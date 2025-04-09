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信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

2025-04-09 13:00:00 文字：Bart Tsai
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Bart Tsai

Bart Tsai
 

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

跟大家介紹一家位於台北大安區、在信義安和附近，同時也是臨江夜市（通化夜市）裡面超有歷史的「今日壽司店」喔！這家今日壽司店真的是在地人的口袋名單，也是很多老饕們會來報到的臨江夜市美食。如果你剛好在信義安和美食這邊晃晃，或是晚上想來臨江夜市覓食，那這間以平價台式壽司和美味關東煮聞名的今日壽司店，絕對是你的好選擇啦！
 

在熱鬧的臨江夜市（通化夜市）裡面，只有週一休息，其他天都從晚上五點營業到半夜十一點，根本就是為了我們這些夜貓族準備的宵夜好去處嘛！ 而且他們家離捷運信義安和站不遠，交通超方便的，難怪這麼多人都喜歡來這邊吃上一頓。

 今日壽司店

 台北市大安區臨江街106之2號 臨江街夜市 (通化夜市)
 02 2736 9561 
17:00–23:00(週一休息)

 

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

之前曾經買過他們家的生魚片回家給家人吃，大家都說新鮮好吃。 這天剛好又來到這一帶，肚子咕嚕咕嚕叫，就決定走進這間傳說中的臨江夜市美食「今日壽司店」好好品嚐一下。那天剛好天氣比較冷又下著小雨，這種天氣最適合來一碗熱湯暖暖胃了。

●今日壽司店│環境與菜單

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

一進到今日壽司店，就感覺是很傳統的那種小吃店。 桌上有放著簡單版的菜單，上面的壽司選項都是比較經典的口味，像豆皮、海苔、蛋皮等等。 當然也有手捲和各種握壽司可以選。 除了壽司，他們家的關東煮也是必點的喔！ 如果你想看更精美的菜單，牆上也有貼，可以參考一下。

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

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信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。 \

這天我點了綜合生魚壽司和味增湯。 這樣六貫壽司只要130塊，這個價錢跟迴轉壽司差不多耶，真的很划算！ 他們家的壽司吃起來就是很標準的台味，醋飯稍微硬了一點點，不過搭配著醬油膏，味道還是很不錯的。 味增湯的部分我超喜歡，喝起來非常鮮美，而且在冷冷的天氣喝上一碗熱湯真的太幸福了。 聽說湯頭這麼鮮的原因是因為有用魚的邊料去熬煮，加了魚果然就是不一樣。

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

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●今日壽司店│關東煮，鮭魚生魚片，味增湯

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

另外一次去的時候，想說對自己好一點，就多點了一些。 結果就是回家後飽到不行，不太舒服啦（笑）。 那天我點了鮭魚生魚片，他們的鮭魚生魚片油花分布得很漂亮，吃起來魚肉也很新鮮，真的是好吃的口味。 切法就是比較豪邁的台式風格。

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

 關東煮也蠻讚的！ 其中讓我印象最深刻的就是那個蛋丸，超級大一顆，而且裡面竟然是真的包著一整顆蛋耶，太酷了！

信義安和站美食激推！臨江夜市今日壽司店，台式壽司、關東煮銅板價就滿足。

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總結來說，今日壽司店這一帶真的是美食戰區，有很多厲害的店家，甚至還有一些是得到米其林必比登推薦的。 不過「今日壽司店」這間老店的味道還是很棒，而且價錢也很親民。 如果你晚上宵夜突然想吃點壽司，或是剛好在信義安和美食、臨江夜市美食這邊，那「今日壽司店」真的是一個很不錯的選擇喔！

 

 

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今日壽司店

phone02-2736-9561
place台北市大安區臨江街106-2號
3.91 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.44
裝潢氣氛
3.38
CP值
4.13
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