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桃園火鍋吃到飽極千葉火鍋！極千葉火鍋799元吃到飽，打卡免費吃生食級干貝。

桃園 火鍋 吃到飽 千葉火鍋 more
2025-04-11 10:13:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：千葉
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編輯 張人尹

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最頂規千葉火鍋吃到飽！千葉餐飲集團推出全新品牌「極千葉火鍋」，挑戰桃園火鍋吃到飽新歡。極千葉火鍋在4/15正式開幕，主打799元起火鍋吃到飽，提供多種湯底、超過100種食材無限取用，4/15開幕當天還有打卡送生食級干貝4顆、能量飲料無限暢飲，桃園火鍋控、吃到飽控絕對要衝一波。

▲千葉新品牌極千葉火鍋，桃園火鍋吃到飽新開店，火鍋吃到飽799元起 / 千葉餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園火鍋吃到飽極千葉火鍋，4/15起正式開幕 / 千葉餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理



新開店「極千葉火鍋」是千葉火鍋系列最頂規格的火鍋吃到飽，提供11款湯底選擇，還有799元、999元、1299元、1599元種共四種價位方案，可以吃得到A5和牛、美國Prime牛，特選海鮮則是由港口每日直送，還有小農契作蔬果，打造最澎湃火鍋吃到飽陣容。

▲千葉新品牌極千葉火鍋，桃園火鍋吃到飽新開店，4/15起正式開幕 / 千葉餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

▲千葉新品牌極千葉火鍋，主打火鍋吃到飽799元起 / 千葉餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

不只主打火鍋，在「極千葉火鍋」熟食區也提供現烤豬肋排、德國豬腳、宜蘭烤鴨等選擇，還有現場師傅手作的精緻甜點，包含現炸甜甜圈、迷你馬卡龍，吃火鍋標配的「冰淇淋」則有酷聖石、哈根達斯可以無限取用。極千葉火鍋更設有專屬迷你酒吧，琴酒、威士忌、日本清酒全都喝得到，讓人怎麼吃都回本。

▲桃園火鍋吃到飽極千葉火鍋，熟食區多達100種美食選擇 / 千葉餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園火鍋吃到飽極千葉火鍋，提供多款飲料甜點選擇 / 千葉餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理


 

極千葉火鍋 營業資訊

開幕日期：2025/04/15
地址：330桃園市桃園區正光路128號
電話：03-3336633
售價：
799元極上饗宴    (天使紅蝦、白蝦、CHOICE雪花牛)
999元極鮮饗宴    (M9和牛、櫻桃鴨胸、黑虎草蝦、小龍蝦)
1299元極致饗宴    (M9霜降牛、牛如、鮑魚、北海道干貝、泰國蝦)
1599元極奢饗宴    (日本A5和牛、日本A5究極、生蠔、松葉蟹腳、大海草蝦)
 

極千葉火鍋開幕優惠活動

活動期間：2025/04/15一日限定
活動內容：完成指定打卡任務，送生食級干貝4顆。
 

不只極千葉火鍋吃到飽 吃到飽控的吃到飽話題也要跟上

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