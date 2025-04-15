桂花的香氣總是不喧嘩，卻能悄悄溫柔地沁入人心。這樣的香味，就像媽媽從未說出口的愛一樣，總是默默包裹著日常生活中最細膩的關懷。起士公爵今年以這份藏在日常裡的深情作為靈感，推出母親節全新甜點「桂蜜情深乳酪蛋糕」，不只是一顆乳酪蛋糕，更是一場春日花園般的味蕾旅程，將花香與果韻完美交融，用甜點說出每個人心裡的感謝與思念。



▲母親節不只送康乃馨！這款「桂蜜情深乳酪蛋糕」才是媽咪最想收到的浪漫禮物/ 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理



這款乳酪蛋糕選用桂花釀作為主軸，細緻地調和覆盆莓果泥、水晶洛神萃取與白木耳露，打造出柔滑、濃郁且層次分明的內餡。低溫蒸烤的製程讓蛋糕體保有濕潤口感，熟成靜置12小時後，每一口都更加綿密滑順。桂花的淡雅花香在舌尖悄然綻放，與乳酪本身的濃厚奶香自然交織，層層堆疊出有如詩篇般細膩的母愛意象。最上層則以粉嫩的白巧克力與覆盆莓果泥製作淋面，不只視覺上讓人一見傾心，更帶來酸甜交織的口感變化，再灑上手工焙烤堅果與蔓越莓果乾，為整體再添一筆果酸與微酥的精緻層次，完美呈現春天的光與香。



▲母親節不只送康乃馨！這款「桂蜜情深乳酪蛋糕」才是媽咪最想收到的浪漫禮物/ 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理

不只是用甜點表達情感，起士公爵也再次實踐企業社會責任，連續第四年攜手伊甸社會福利基金會響應「慢飛天使計畫」，讓母愛不只是家庭間的溫柔情感，更能延伸成社會關懷的溫暖行動。今年起士公爵持續推出「雪釀香芋乳酪蛋糕」公益版本，每售出一顆即提撥3％捐贈伊甸基金會，支持發展遲緩兒童接受早療課程，截至目前已累積資助超過184小時的專業療育服務，讓每一份甜點背後都蘊藏深遠的善意力量。▲母親節不只送康乃馨！這款「桂蜜情深乳酪蛋糕」才是媽咪最想收到的浪漫禮物/ 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理母親節限定的「桂蜜情深乳酪蛋糕」不只是一道甜點，更是一份細膩心意的具體化。今年的母親節禮盒以粉嫩莓果色系包裝，象徵著母愛的溫柔與光芒，隨盒還附贈玫瑰造型蛋糕刀，為獻禮增添一份專屬的浪漫儀式感。即日起預購全面開跑，超早鳥優惠同步限時開放，無論是親手送上還是遠距寄情，這份來自起士公爵的春日告白，都將成為媽媽心中最難忘的甜蜜記憶。▲母親節不只送康乃馨！這款「桂蜜情深乳酪蛋糕」才是媽咪最想收到的浪漫禮物/ 起士公爵提供、WalkerLand窩客島整理

起士公爵母親節限定桂蜜情深乳酪蛋糕

主打風味：桂花釀、覆盆莓果泥、水晶洛神萃取、白木耳露

口感特色：低溫蒸烤、熟成12小時、綿密濕潤、層次細膩

外觀設計：粉嫩覆盆莓白巧克力淋面＋堅果與蔓越莓果乾點綴

象徵意義：比喻媽媽低調卻芬芳的愛，視覺與味覺兼具

起士公爵母親節禮盒設計與贈品

外包裝以粉嫩莓果色為主調，傳遞柔光母愛，隨盒附贈玫瑰造型蛋糕刀，增添送禮儀式感。

即日起開放母親節蛋糕預購

限時提供超早鳥優惠：https://cheeseduke1.pse.is/7e9kg5

五月的第二個星期日就是每一年最重要的母親節