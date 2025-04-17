母親節揪媽媽吃肯德基蛋撻！肯德基蛋撻是許多速食控的必吃甜點，不論是經典原味，或是不定期的限定口味、加上棉花糖的雲朵系列，通通都讓人要衝、要吃。這次肯德基針對母親節話題，推出超夢幻「檸檬雲朵蛋撻」，酸甜系風味讓甜點控約媽媽一起吃母親節下午茶。



▲母親節必吃甜點！肯德基檸檬雲朵蛋撻母親節限定開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲肯德基母親節限定新品，檸檬雲朵蛋撻新品必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基新品 檸檬雲朵蛋撻

肯德基療癒系雲朵蛋撻系列，在4/18起推出新品「檸檬雲朵蛋撻」，特別與台灣在地南投認證農場的「憋氣檸檬」合作，內餡使用檸檬果泥、鮮榨果汁，結合經典蛋奶香氣，外層則有夢幻棉花糖、並且淋上特製檸檬巧克力醬，酸甜風味打造夏天必吃的療癒甜點。本次「檸檬雲朵蛋撻」在4/18-6/30期間限定登場，搶攻母親節必吃甜點新歡。▲肯德基母親節限定新品檸檬雲朵蛋撻，聯手灣在地南投認證農場的「憋氣檸檬」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲肯德基母親節必吃檸檬雲朵蛋撻，檸檬蛋撻母親節下午茶甜點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，這次肯德基針對新品推出母親節限定的夢幻風禮盒，只要購買「檸檬雲朵蛋撻禮盒」、「雙色蛋撻禮盒」或「原味蛋撻禮盒」，即享可愛插畫包裝，還能親手寫下祝福，療癒外觀搭配甜點，送給媽咪剛剛好。此外，自即日起至5月19日止，肯德基還推出預訂快取、25分鐘外送服務，配合PK雙饗卡APP回饋最高2.5％點數，揪媽媽吃下午茶還能省一波。▲肯德基母親節必吃檸檬雲朵蛋撻，搭配母親節限定包裝 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲肯德基母親節必吃檸檬雲朵蛋撻，推出蛋撻禮盒送給媽媽 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

供應期間：2025/4/18-6/30

售價：

檸檬雲朵蛋撻 單點：55元

檸檬雲朵蛋撻禮盒：295元

雙色蛋撻禮盒：271元

原味蛋撻升級檸檬雲朵蛋撻：8元



除了肯德基母親節檸檬雲朵蛋撻 母親節新品也要買給媽媽