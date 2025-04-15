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母親節大餐帝王蟹披薩！達美樂聯名請客樓 愛心火山披薩，母親節披薩超奢華。

達美樂 披薩 母親節 大餐 more
2025-04-15 15:04:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：達美樂
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編輯 張人尹

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母親節大餐是帝王蟹披薩！達美樂這次針對母親節話題，特別聯手米其林一星中餐廳「請客樓」，推出超狂、超奢華新品「御品帝王蟹愛心火山披薩」，直接把整隻帝王蟹擺上披薩，即日起開放預購，全台限量300組，幫媽媽打造最澎湃、最奢華母親節大餐。
▲母親節大餐推薦，達美樂聯名請客樓，推出母親節限定帝王蟹披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲母親節大餐推薦，達美樂聯名請客樓，推出母親節限定帝王蟹披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲達美樂母親節限定披薩，龍蝦舞干貝愛心火山披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲達美樂母親節限定披薩，龍蝦舞干貝愛心火山披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



達美樂聯名請客樓，推出母親節限定「御品帝王蟹愛心火山披薩」，在近期超夯的起司火山披薩上，放上一整隻帝王蟹，而且披薩上的帝王蟹腳已經貼心剝殼，讓人更方便品嚐。此外搭配母親節限定的「愛心造型」火山披薩餅皮，濃郁蟹香混著牽絲起司就是絕配。這款限量披薩只開放線上預購，即日起正式開搶。
▲母親節大餐必吃達美樂，請客樓聯名限定御品帝王蟹愛心火山披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理
▲母親節大餐必吃達美樂，請客樓聯名限定御品帝王蟹愛心火山披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理
▲母親節大餐推薦，達美樂聯名請客樓，推出母親節限定帝王蟹披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲母親節大餐推薦，達美樂聯名請客樓，推出母親節限定帝王蟹披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


如果沒搶到帝王蟹披薩也沒關係，達美樂全台門市同步推出「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，同樣主打高檔海鮮風，鋪上龍蝦沙拉和厚實干貝，搭配加量起司，還有愛心造型的火山口，對媽媽告白。同時還有限定套餐搭配，一次吃到雙披薩+烤雞條+蝴蝶酥+大可樂組合只要1,369元，另一款單披薩搭配配餐組只要999元，讓媽媽母親節不用再下廚，在家等吃豪華海鮮披薩就好。
▲達美樂母親節限定披薩，龍蝦舞干貝愛心火山披薩，母親節全台開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲達美樂母親節限定披薩，龍蝦舞干貝愛心火山披薩，母親節全台開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

達美樂聯名請客樓 母親節御品帝王蟹愛心火山披薩

預購時間：2025/04/15起
預購方式：達美樂線上預購限定
售價：3,500 元（全台限量300組）
 

達美樂母親節限定 龍蝦舞干貝愛心火山披薩

價格：外帶大披薩半價一個699元
 

達美樂母親節披薩之外 母親節大餐也給媽咪一起挑

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