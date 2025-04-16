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7-11草莓甜點新品！延世大學草莓生乳包第二件79折，台灣才有。

超商新品 小七 聯名 延世草莓生乳包 more
2025-04-16 17:55:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SUNFRIEND MOUTH
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

7-11草莓甜點新選擇！韓國超搶手的「延世生乳包」一直是韓國超商人氣甜點，更在黑白大廚超商生死戰中再度爆紅。而台灣小七獨家引進後也成為賣到缺貨的甜點，這次針對台灣獨家推出「延世草莓生乳包」，酸甜的草莓生乳餡只有台灣7-11才吃得到，草莓控現在就敲小七line群跪求店長幫留貨。
▲7-11草莓甜點新品！延世大學草莓生乳包第二件79折，只有台灣有 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11草莓甜點新品！延世大學草莓生乳包第二件79折，只有台灣有 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11延世大學草莓生乳包開賣 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11延世大學草莓生乳包只有在台灣販售 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理



這款限定登場的「延世草莓生乳包」，延續延世系列甜點的高人氣，使用延世大學自家牧場生產的延世牛乳，搭配鬆軟帶著淡淡櫻花粉色的麵包皮。一口咬下，先是綿密不膩的草莓生奶油，接著是底層濃郁的草莓果醬，雙重草莓組合讓人瞬間戀愛。不只用料講究，更是顏值擔當，是連韓國都吃不到的限定草莓甜點，只在你家樓下的7-11才有。
▲7-11延世大學草莓生乳包「草莓生奶油、草莓果醬」雙重草莓組合 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11延世大學草莓生乳包「草莓生奶油、草莓果醬」雙重草莓組合 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理

不只新品甜點吸睛，這次7-11更加碼祭出超值優惠，活動期間，只要在門市購買任兩件延世生乳包，即可享第二件79折優惠，原價每件135元，相當划算。更驚喜的是，在指定門市購買延世大學系列商品，包含延世生乳包、延世調味乳或爆米花，滿額300元即可獲得品牌帆布袋一個，整體限量贈送，送完為止。無論是自己享用，還是送禮都適合，快趁活動期間到便利商店補甜點庫存。
▲購買延世大學系列商品，滿300元可獲品牌帆布袋乙個 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理
▲購買延世大學系列商品，滿300元可獲品牌帆布袋乙個 / SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理



 

7-11 延世草莓生乳包

販售通路：全台7-11 門市
優惠時間：2025年4月16日至2025年4月29日止
優惠活動：
1、延世生乳包第二件79折（原價 NT$135/件）
2、購買延世大學系列商品（含延世生乳包、延世調味乳、延世爆米花）滿NT$300可獲品牌帆布袋乙個 (單店限定活動，限量贈品，送完為止)


 

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