2025年草莓季進入最後一波採收期，現在正是把握時機、親手摘下最新鮮草莓的最佳時刻！不只是苗栗大湖，新竹寶山、台北內湖等地也有優質草莓園，今年多家草莓園不僅主打無農藥、免門票，還結合咖啡廳、DIY果醬等體驗，讓採果變得更有趣，不論是親子出遊或好友相約聚會，這波「草莓熱」千萬別錯過，窩客島這次整理了5大採草莓果園，以及4家必嚐的草莓甜點，趕緊安排假期，來場酸甜滿分的草莓之旅。



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▲今年多家草莓園不僅主打無農藥、免門票，還結合咖啡廳、DIY果醬等體驗，讓採果變得更有趣/WalkerLand窩客島整理提供



內湖／雨天也能盡情採的東林草莓園

不僅風景超美，還能邊採草莓邊享受山中悠閒氛圍的東林草莓園，就隱藏在台北內湖的白石湖休閒農業區，宛如都市中的世外桃源。園區同時還是有機栽培、產銷履歷認證，確保遊客享受無農藥的健康草莓。而園內設有溫室種植區，無論晴雨，皆適合前來體驗採草莓的樂趣。



此外，園區還提供草莓果醬與鬆餅DIY活動，讓遊客親手製作美味甜點，增添旅程的趣味性。除了草莓相關活動，東林草莓園還設有養蜂區，遊客可在此了解養蜂過程，並購買新鮮蜂蜜，體驗農業多樣性。活動結束後還可以到園區附近的白石湖吊橋及碧山巖等景點，享受山林野趣。



▲東林草莓園設有溫室種植區，無論晴雨，皆適合前來體驗採草莓的樂趣/WalkerLand窩客島整理提供



新竹／引進日本夢幻三色草莓的菓匠農場

新竹寶山的「菓匠農場」是一座免門票的高架草莓園，不僅方便採摘，還堅持無農藥種植，讓遊客能夠安心享受採果樂趣。農場地點鄰近寶山國中，從新竹市區開車約15分鐘即可抵達。園區內環境整潔，步道乾淨，不怕弄髒鞋子和衣服。部落客「京少」表示，特別是這裡光線十分充足，使得草莓更加上相，女孩們在這裡隨便拍都超美。



農場的另一大亮點，是引進了日本3大高級草莓品種，包括白草莓、桃薰草莓和紅顏草莓，讓遊客可以一次品嚐到不同風味的草莓。白草莓區位於園區前方，成熟時籽點周圍微紅，帶有獨特香草奶香；桃薰草莓則有淡淡的水蜜桃香氣，紅顏草莓則以愛心錐形和葡萄香氣著稱。此外，農場還特別使用歐洲進口的優質土壤，為草莓提供更好的生長環境，進一步提升口感與品質，讓遊客能享受到最純粹的草莓風味。



▲新竹寶山的「菓匠農場」是一座免門票的高架草莓園，不僅方便採摘，還堅持無農藥種植/WalkerLand窩客島整理提供



苗栗／擁超人氣咖啡廳的赤坡高架草莓園

苗栗大湖的「赤坡高架草莓園」是一個超方便的草莓園，採用了高架種植方式，讓遊客不必彎腰就能輕鬆摘到新鮮草莓，還能保持草莓乾淨，完全不會沾到泥巴。而園內還設有一間頗具氣氛的「赤坡Ciipoe咖啡廳」，一開幕即成苗栗咖啡廳的人氣新星。



以韓系簡約風格設計的「赤坡Ciipoe咖啡廳」，提供多樣草莓甜點與飲品，如鮮草莓原味千層、草莓巴斯克等，深受遊客喜愛。咖啡廳不接受預約，採現場候位制。部落客「Jason's Life」前往用餐後發現，咖啡廳大片的落地窗讓陽光灑進來，照在木頭桌椅上，整個氛圍超級溫馨悠閒，雖然裡面的座位不多，人多的時候可能要等一下，但是跟情人約會或是家庭聚餐都很適合來這邊放鬆。



▲苗栗大湖的「赤坡高架草莓園」採用了高架種植方式，讓遊客不必彎腰就能輕鬆摘到新鮮草莓/WalkerLand窩客島整理提供



苗栗／有梅粉加持的大湖榮貴草莓園

每年都會有不少遊客專程到苗栗大湖採草莓，尤其2至3月是苗栗大湖草莓的盛產季節，不僅果實大顆，香甜滋味更滿足味蕾，想體驗採草莓的樂趣，可以來到不用繞到鄉間小路就能找到的「榮貴草莓園」，園區的草莓果實大且甜美，無論大小，都能輕鬆摘到，讓遊客享受無憂的採摘體驗。



而園主還會熱情提供草莓試吃，部落客「Bunny」說，老闆娘現場直接提供一盤的草莓試吃，草莓上還灑了梅粉，酸甜的滋味更明顯，而且風味更加獨特，越吃越涮嘴，幾乎快吃完一盤了。而採摘結束後，草莓按斤計價，讓每位遊客都能滿載而歸，無論是大顆的草莓還是小巧的果實，每一顆草莓都鮮嫩多汁，采摘過程讓人樂此不疲。



▲苗栗大湖「榮貴草莓園」園區內的草莓果實大且甜美/WalkerLand窩客島整理提供



苗栗／顆顆像紅寶石的卓蘭瓜瓜草莓園

卓蘭的「瓜瓜草莓園」是隱藏的採草莓天堂，這裡的草莓紅得像紅寶石，香氣十足，無需入園費，採多少算多少，園內草莓大又飽滿，非常適合全家一同來採摘。這裡設有多個打卡區，讓你在採草莓的同時，也能拍攝美照，同時價格親民，每斤450元，還有可愛的店狗「瓜瓜」會來迎接。



瓜瓜草莓園的特色是無需擔心草莓不好找，因為園區面積大，兩個區塊供遊客選擇。草莓新鮮美味，還有免費幫忙包裝，讓你輕鬆帶回家享受。無論平日或假日，這裡的環境悠閒，非常適合親子或朋友一同來度過愉快的一天。



▲苗栗卓蘭的「瓜瓜草莓園」無需入園費，採多少算多少，園內草莓大又飽滿，非常適合全家一同來採摘/WalkerLand窩客島整理提供

介紹完各大採草莓地點後，還有一個不容錯過的選擇，就是品嚐以草莓為主題的美味甜點。若無法親自到現場採草莓，也別擔心，現在各地的草莓甜點店已經迎接草莓熱季，無論是草莓麻糬、草莓蛋糕、草莓布丁或是草莓生乳捲，每一口都充滿了草莓的清新香氣，絕對是愛草莓的你不可錯過的美味選擇。像是位於新北市板橋區的「方人也鮮奶麻糬」推出的草莓麻糬系列，新鮮草莓、草莓鮮奶油以及麻糬和酥脆的塔皮，極受草莓控喜愛，這些甜點外型浮誇、味道獨特，口感層次分明，令顧客一試成主顧。部落客「Mio醬」食用過後表示，莓好如秋，紅艷如霞，奶白如霜，潤如白玉，期間限定的莓好系列，1小時內食用風味最佳。▲「方人也鮮奶麻糬」推出的草莓麻糬系列，極受草莓控喜愛/WalkerLand窩客島整理提供還有以壯麗的山景和夢幻玻璃屋吸引遊客的宜蘭礁溪咖啡廳「抹茶山下」，提供多種草莓主題的甜點，特別是「草莓玫瑰」，其精緻外型和美味口感令人印象深刻。此外，店內還有創意十足的「小熊拿鐵」，是個放鬆身心、品味美食的理想場所。無論是甜點還是氛圍，這裡都能讓你享受愉悅的時光。▲宜蘭礁溪咖啡廳「抹茶山下」，提供多種草莓主題的甜點/WalkerLand窩客島整理提供而隱藏在台中舊城區日式昭和風格咖啡廳的「喫茶Sénmi」有提供季節限定的草莓甜點，包括草莓布丁、草莓生乳捲和草莓塔等。這裡的甜點不僅美味，還有濃厚的日式氛圍，讓人彷彿置身於電影中的場景。咖啡廳內部裝潢充滿暖色調，營造出舒適的用餐環境，並且設有預約制，讓每位客人都能悠閒享受美食。▲隱藏在台中舊城區日式昭和風格咖啡廳的「喫茶Sénmi」有提供季節限定的草莓甜點，包括草莓布丁、草莓生乳捲和草莓塔等/WalkerLand窩客島整理提供此外，一天可以賣出上千顆車輪餅的「春花日式車輪餅」在桃園平鎮是一家著名的隱藏版甜點店。這裡的草莓車輪餅大受歡迎，且價格親民，每顆只需35元，店內提供100多種口味，包括甜的與鹹的。而人氣草莓口味使用美姬草莓，是由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大，渾厚更有重量。部落客「謝蘿莉」表示，美姬草莓帶點脆感，超多汁，而且真的真的超級甜，完全不輪日本草莓，重點是草莓個頭還不小。▲「春花日式車輪餅」在桃園平鎮是一家著名的隱藏版甜點店，這裡的草莓車輪餅大受歡迎/WalkerLand窩客島整理提供

方人也鮮奶麻糬 餐廳資訊

地址：新北市板橋區雙十路三段20號

電話：02 8258 6699

營業時間：12:30-20:30（週一公休）

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抹茶山下 餐廳資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號

電話：03 988 7903

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

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喫茶Sénmi 餐廳資訊

地址：台中市中區中山路76號5樓

電話：04 3611 1508

營業時間：11:00-18:00（週三、四公休）

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春花日式車輪餅 餐廳資訊

地址：桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號

電話：0981-234109

營業時間：14:00-24:00（沒有固定公休日，詳見粉絲團）

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