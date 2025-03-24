2025年草莓季進入最後一波採收期，現在正是把握時機、親手摘下最新鮮草莓的最佳時刻！不只是苗栗大湖，新竹寶山、台北內湖等地也有優質草莓園，今年多家草莓園不僅主打無農藥、免門票，還結合咖啡廳、DIY果醬等體驗，讓採果變得更有趣，不論是親子出遊或好友相約聚會，這波「草莓熱」千萬別錯過，窩客島這次整理了5大採草莓果園，以及4家必嚐的草莓甜點，趕緊安排假期，來場酸甜滿分的草莓之旅。
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▲今年多家草莓園不僅主打無農藥、免門票，還結合咖啡廳、DIY果醬等體驗，讓採果變得更有趣/WalkerLand窩客島整理提供
內湖／雨天也能盡情採的東林草莓園
不僅風景超美，還能邊採草莓邊享受山中悠閒氛圍的東林草莓園，就隱藏在台北內湖的白石湖休閒農業區，宛如都市中的世外桃源。園區同時還是有機栽培、產銷履歷認證，確保遊客享受無農藥的健康草莓。而園內設有溫室種植區，無論晴雨，皆適合前來體驗採草莓的樂趣。
此外，園區還提供草莓果醬與鬆餅DIY活動，讓遊客親手製作美味甜點，增添旅程的趣味性。除了草莓相關活動，東林草莓園還設有養蜂區，遊客可在此了解養蜂過程，並購買新鮮蜂蜜，體驗農業多樣性。活動結束後還可以到園區附近的白石湖吊橋及碧山巖等景點，享受山林野趣。
▲東林草莓園設有溫室種植區，無論晴雨，皆適合前來體驗採草莓的樂趣/WalkerLand窩客島整理提供
新竹／引進日本夢幻三色草莓的菓匠農場
新竹寶山的「菓匠農場」是一座免門票的高架草莓園，不僅方便採摘，還堅持無農藥種植，讓遊客能夠安心享受採果樂趣。農場地點鄰近寶山國中，從新竹市區開車約15分鐘即可抵達。園區內環境整潔，步道乾淨，不怕弄髒鞋子和衣服。部落客「京少」表示，特別是這裡光線十分充足，使得草莓更加上相，女孩們在這裡隨便拍都超美。
農場的另一大亮點，是引進了日本3大高級草莓品種，包括白草莓、桃薰草莓和紅顏草莓，讓遊客可以一次品嚐到不同風味的草莓。白草莓區位於園區前方，成熟時籽點周圍微紅，帶有獨特香草奶香；桃薰草莓則有淡淡的水蜜桃香氣，紅顏草莓則以愛心錐形和葡萄香氣著稱。此外，農場還特別使用歐洲進口的優質土壤，為草莓提供更好的生長環境，進一步提升口感與品質，讓遊客能享受到最純粹的草莓風味。
▲新竹寶山的「菓匠農場」是一座免門票的高架草莓園，不僅方便採摘，還堅持無農藥種植/WalkerLand窩客島整理提供
苗栗／擁超人氣咖啡廳的赤坡高架草莓園
苗栗大湖的「赤坡高架草莓園」是一個超方便的草莓園，採用了高架種植方式，讓遊客不必彎腰就能輕鬆摘到新鮮草莓，還能保持草莓乾淨，完全不會沾到泥巴。而園內還設有一間頗具氣氛的「赤坡Ciipoe咖啡廳」，一開幕即成苗栗咖啡廳的人氣新星。
以韓系簡約風格設計的「赤坡Ciipoe咖啡廳」，提供多樣草莓甜點與飲品，如鮮草莓原味千層、草莓巴斯克等，深受遊客喜愛。咖啡廳不接受預約，採現場候位制。部落客「Jason's Life」前往用餐後發現，咖啡廳大片的落地窗讓陽光灑進來，照在木頭桌椅上，整個氛圍超級溫馨悠閒，雖然裡面的座位不多，人多的時候可能要等一下，但是跟情人約會或是家庭聚餐都很適合來這邊放鬆。
▲苗栗大湖的「赤坡高架草莓園」採用了高架種植方式，讓遊客不必彎腰就能輕鬆摘到新鮮草莓/WalkerLand窩客島整理提供
苗栗／有梅粉加持的大湖榮貴草莓園
每年都會有不少遊客專程到苗栗大湖採草莓，尤其2至3月是苗栗大湖草莓的盛產季節，不僅果實大顆，香甜滋味更滿足味蕾，想體驗採草莓的樂趣，可以來到不用繞到鄉間小路就能找到的「榮貴草莓園」，園區的草莓果實大且甜美，無論大小，都能輕鬆摘到，讓遊客享受無憂的採摘體驗。
而園主還會熱情提供草莓試吃，部落客「Bunny」說，老闆娘現場直接提供一盤的草莓試吃，草莓上還灑了梅粉，酸甜的滋味更明顯，而且風味更加獨特，越吃越涮嘴，幾乎快吃完一盤了。而採摘結束後，草莓按斤計價，讓每位遊客都能滿載而歸，無論是大顆的草莓還是小巧的果實，每一顆草莓都鮮嫩多汁，采摘過程讓人樂此不疲。
▲苗栗大湖「榮貴草莓園」園區內的草莓果實大且甜美/WalkerLand窩客島整理提供
苗栗／顆顆像紅寶石的卓蘭瓜瓜草莓園
卓蘭的「瓜瓜草莓園」是隱藏的採草莓天堂，這裡的草莓紅得像紅寶石，香氣十足，無需入園費，採多少算多少，園內草莓大又飽滿，非常適合全家一同來採摘。這裡設有多個打卡區，讓你在採草莓的同時，也能拍攝美照，同時價格親民，每斤450元，還有可愛的店狗「瓜瓜」會來迎接。
瓜瓜草莓園的特色是無需擔心草莓不好找，因為園區面積大，兩個區塊供遊客選擇。草莓新鮮美味，還有免費幫忙包裝，讓你輕鬆帶回家享受。無論平日或假日，這裡的環境悠閒，非常適合親子或朋友一同來度過愉快的一天。
▲苗栗卓蘭的「瓜瓜草莓園」無需入園費，採多少算多少，園內草莓大又飽滿，非常適合全家一同來採摘/WalkerLand窩客島整理提供
介紹完各大採草莓地點後，還有一個不容錯過的選擇，就是品嚐以草莓為主題的美味甜點。若無法親自到現場採草莓，也別擔心，現在各地的草莓甜點店已經迎接草莓熱季，無論是草莓麻糬、草莓蛋糕、草莓布丁或是草莓生乳捲，每一口都充滿了草莓的清新香氣，絕對是愛草莓的你不可錯過的美味選擇。
像是位於新北市板橋區的「方人也鮮奶麻糬」推出的草莓麻糬系列，新鮮草莓、草莓鮮奶油以及麻糬和酥脆的塔皮，極受草莓控喜愛，這些甜點外型浮誇、味道獨特，口感層次分明，令顧客一試成主顧。部落客「Mio醬」食用過後表示，莓好如秋，紅艷如霞，奶白如霜，潤如白玉，期間限定的莓好系列，1小時內食用風味最佳。
▲「方人也鮮奶麻糬」推出的草莓麻糬系列，極受草莓控喜愛/WalkerLand窩客島整理提供
還有以壯麗的山景和夢幻玻璃屋吸引遊客的宜蘭礁溪咖啡廳「抹茶山下」，提供多種草莓主題的甜點，特別是「草莓玫瑰」，其精緻外型和美味口感令人印象深刻。此外，店內還有創意十足的「小熊拿鐵」，是個放鬆身心、品味美食的理想場所。無論是甜點還是氛圍，這裡都能讓你享受愉悅的時光。
▲宜蘭礁溪咖啡廳「抹茶山下」，提供多種草莓主題的甜點/WalkerLand窩客島整理提供
而隱藏在台中舊城區日式昭和風格咖啡廳的「喫茶Sénmi」有提供季節限定的草莓甜點，包括草莓布丁、草莓生乳捲和草莓塔等。這裡的甜點不僅美味，還有濃厚的日式氛圍，讓人彷彿置身於電影中的場景。咖啡廳內部裝潢充滿暖色調，營造出舒適的用餐環境，並且設有預約制，讓每位客人都能悠閒享受美食。
▲隱藏在台中舊城區日式昭和風格咖啡廳的「喫茶Sénmi」有提供季節限定的草莓甜點，包括草莓布丁、草莓生乳捲和草莓塔等/WalkerLand窩客島整理提供
此外，一天可以賣出上千顆車輪餅的「春花日式車輪餅」在桃園平鎮是一家著名的隱藏版甜點店。這裡的草莓車輪餅大受歡迎，且價格親民，每顆只需35元，店內提供100多種口味，包括甜的與鹹的。而人氣草莓口味使用美姬草莓，是由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大，渾厚更有重量。部落客「謝蘿莉」表示，美姬草莓帶點脆感，超多汁，而且真的真的超級甜，完全不輪日本草莓，重點是草莓個頭還不小。
▲「春花日式車輪餅」在桃園平鎮是一家著名的隱藏版甜點店，這裡的草莓車輪餅大受歡迎/WalkerLand窩客島整理提供
方人也鮮奶麻糬 餐廳資訊
地址：新北市板橋區雙十路三段20號
電話：02 8258 6699
營業時間：12:30-20:30（週一公休）
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抹茶山下 餐廳資訊
地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號
電話：03 988 7903
營業時間：10:00-18:00（週二公休）
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喫茶Sénmi 餐廳資訊
地址：台中市中區中山路76號5樓
電話：04 3611 1508
營業時間：11:00-18:00（週三、四公休）
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春花日式車輪餅 餐廳資訊
地址：桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號
電話：0981-234109
營業時間：14:00-24:00（沒有固定公休日，詳見粉絲團）
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