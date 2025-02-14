冬天最適合的活動之一就是採草莓！在台北，想要採草莓可以到內湖，

而說到最有名的草莓產地，當然非苗栗大湖莫屬。

其中，「六合高架牛奶草莓農場」是大湖地區占地最廣的草莓園，

採用高架種植方式，讓遊客採草莓時不必彎腰，輕鬆又方便。

入園免門票，自採一台斤是600元，這裡的草莓價格較高，

但原因是因它們的草莓是喝ㄋㄟㄋㄟ長大的！

使用牛奶酵素施肥，因此草莓特別香甜，

這點Ruby也是從官網上發現的資訊。

採草莓時建議挑選顏色較紅的，甜度較高。

如果小朋友不小心採到還未完全轉紅的草莓，

也別擔心，放在通風處讓它自然熟成即可。

回家後只需用清水簡單沖洗，就能享用最新鮮的草莓美味。

我們當天採這樣結帳的金額大約五百多塊，價格還算在合理。

如果不想自己動手採，也可以直接到農場的賣場購買已採好的草莓，

甚至還有白草莓

及各種草莓相關產品可選購，保證滿載而歸，

簡單文章與大家分享。

【店家資訊】

👉六合高架牛奶草莓

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠苗栗縣大湖鄉富興村7鄰水尾2-23號

☎️037-993521



此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

因物價波動幅度大，Ruby以當時價格寫文

正確的價格還是要以餐廳為主。圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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