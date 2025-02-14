冬天最適合的活動之一就是採草莓！在台北，想要採草莓可以到內湖，
而說到最有名的草莓產地，當然非苗栗大湖莫屬。
其中，「六合高架牛奶草莓農場」是大湖地區占地最廣的草莓園，
採用高架種植方式，讓遊客採草莓時不必彎腰，輕鬆又方便。
入園免門票，自採一台斤是600元，這裡的草莓價格較高，
但原因是因它們的草莓是喝ㄋㄟㄋㄟ長大的！
使用牛奶酵素施肥，因此草莓特別香甜，
這點Ruby也是從官網上發現的資訊。
採草莓時建議挑選顏色較紅的，甜度較高。
如果小朋友不小心採到還未完全轉紅的草莓，
也別擔心，放在通風處讓它自然熟成即可。
回家後只需用清水簡單沖洗，就能享用最新鮮的草莓美味。
我們當天採這樣結帳的金額大約五百多塊，價格還算在合理。
如果不想自己動手採，也可以直接到農場的賣場購買已採好的草莓，
甚至還有白草莓
及各種草莓相關產品可選購，保證滿載而歸，
簡單文章與大家分享。
【店家資訊】
👉六合高架牛奶草莓
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠苗栗縣大湖鄉富興村7鄰水尾2-23號
☎️037-993521
此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，
因物價波動幅度大，Ruby以當時價格寫文
正確的價格還是要以餐廳為主。圖片皆為Ruby拍攝與完成，
❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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