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平鎮好吃車輪餅推薦「春花日式車輪餅」！

之前在滑Threads的時候，發現這間超隱密版的神密車輪餅，正值草莓季，一看到有草莓口味的就整個很瘋狂，重點是巨無霸一顆最便宜竟然只要３５大洋就吃得到，而且他們的車輪足足擁有一百多種（菜單最文章最後面），別說甜的、連鹹的口味也都超特別，像是雙起司皮蛋、雙起司泡菜及起司龍蝦沙拉，通通都超好吃的啦！

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春花日式車輪餅 | 60秒影片搶先看

看上去不過就是很一般的街道，當我們到現場時還想說，這麼小的巷子裡面會有店面嗎？ㄟ ！別說你不相信，我也不相信，這間超級神密的「春花日式車輪餅」就躲在這。

大家千萬不要現場來等，不然依他們的訂單量，你最少要從一小時起跳，我打電話沒人接，就直接加他們家的Line，早早我就先預訂要的數量，店家人也超客氣的，雖然現場沒人，但熊貓跟Ubereat一直來，幾乎完全沒停過，聽老闆娘說他們正值旺季的時候，一天可是可以賣出上千顆。

基本上都是在外面取餐，謝謝老闆娘人真的很好，徵求店家同意之後，我們便入內拍照，店內就像一般的住宅一樣，而且還有超大的車輪餅烤台，剛進去的時候，老闆娘正在製作人家預定好的草莓系列，艷麗麗的鮮紅色澤，光看就很吸引人。

烤台整齊又乾淨，這一點就很加分。

是說他們家的訂單真的很多，老闆一直在忙，而且口味也很多種讓你選，１００多種，就算你有選擇障礙，也完全不用擔心！XD

這個濃情巧克力，是老闆娘請我們吃的，除了巧克力之外，還有巧克力醬及巧克力碎塊，如果你是可可控，完全不能錯過！

我們直接就在現場嗑起來，因為是日式作法，餅皮比較偏軟，不是脆脆的那種，吃起來很像鬆餅，是比較軟綿的質地。

是說這個濃情巧克力真的很邪惡，熱熱吃還會爆漿，一次就有三種不同層次的口感，重點是滿滿的餡料，一顆竟然只賣你２５元，ＣＰ值還真的有夠高的啦！

雖然是巧克力，但很意外的是，吃起來並不會很甜，一口咬下，滿嘴都充滿了濃郁的可可香，真的好好吃。

超爆餡的模樣，讓人看了就覺得超瘋狂，我們只是剝開而已，巧克力醬就一直不斷地流出來，讓人直呼整個超犯規阿！

▲芋見草莓 50元／顆

本來我是要點紅豆的，但看到芋泥我立馬變了心，瞧瞧這芋頭真的給得有夠大顆的。

加上草莓更誘人，我都覺得快被逼瘋了！XD

老闆娘說，他們家的草莓是使用美姬草莓，這是由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大，渾厚更有重量，而且市價一顆要就２５元，這樣一粒只賣５０大洋，算起來真的還蠻便宜的。

只能說如果你是芋頭控，千萬不能錯過這個口味，使用大甲芋頭，餡料吃起來綿密而且還有芋頭的顆粒在裡面，而美姬草莓帶點脆感，超多汁，而且真的真的超級甜，完全不輪日本草莓，重點是草莓個頭還不小。

整顆長這樣，完全就是巨無霸的體型阿！這叫人怎麼能夠不吃它呢？XD

▲草莓抹茶卡士達 50元／顆

草莓系列全部共有五種，只能說抹茶跟草莓完全是絕配。

使用日本正宗的宇治抹茶粉，讓人整個感受不到苦味，加上卡士達醬，質地很順滑又細緻，就連我這種不吃抹茶的人，都覺得好喜歡，因為這個也很好吃。

草莓就像花朵般綻放，看起來真的好漂亮。

蓋上日式的餅皮一起吃，超有飽嘴感，讓人好滿足。

完全不浮誇，每粒都比棒球還要大，說是巨無霸，可是一點也不誇張。

既有顏值、有不失好吃度，只能說「春花日式車輪餅」家的紅豆餅真的很值得買。

▲草莓聖代 60元／顆

我們專程就是為了這個草莓聖代來的，說你在吃滿滿的草莓，完全不誇張。

完整型狀長這樣，足足使用四顆美姬草莓，光是草莓成本就要１００元，但又加上棉花糖跟草莓卡士達醬，竟然只要６０元，ＣＰ值完全高到爆炸。

裡面我最喜歡這個口味了，我才吃一口，全部被紅豆姐搶走，草莓內餡質地滑順，帶了股酸酸甜甜的滋味，而且草莓真的好甜好甜，這個我應該一個人可以一口氣吃五顆吧！XD 超推！

除了甜的口味之外，鹹的種類也很多，而且還是我愛的雙起司耶！開心：）

鹹的口味我們一樣也買了三種，除了起司片，還有會拉絲的馬茲瑞拉，真的讓我這種起司控忍不住想尖叫啦！XD

看看車輪餅的個頭，完全碩大到不行，拿出十元銅板比一比，錢幣相較之下根本就是小兒科！XD

▲雙起司辣皮蛋 45元／顆

雙起司還有爆滿的餡料，竟然只賣４５大洋，我都想說，「春花日式車輪餅」的老闆不是出來賺錢，而是出來交朋友的，要不要這麼便宜阿？XD

雙起司果然不是蓋的，一剝開立馬大牽絲，光看就讓人直吞口水，而且裡面還有滿滿我愛吃的皮蛋耶！

別說起司誘人，就連辣皮蛋也很好吃，這是起司系列中我最愛的一種，雖說有辣，但它的辣卻是微微的，而且帶一點麻，配上起司真的很合搭，來個１００顆我也吃得下！（浮誇XD）

▲韓式泡菜雙起司 40元／粒

這個口味我也覺得美味，泡菜的蒜味很重，滋味偏台式泡菜，口感挺爽脆的。

是說起司量真的給得有夠大器，起司都可以拉到天邊去了！起司控的朋友看到應該會直接炸掉！XD

滿滿的內餡，它金黃的色澤也好誘惑人，像這種起司系列的，小鳥胃可能吃一個就會飽到不行。

▲龍蝦沙拉起司 35元／顆

不敢相信吧！有龍蝦沙拉，一顆竟然只要３５大洋，完全是俗到不行。

龍蝦起司配上雙起司，一樣也是拉絲到爆炸，光是看到這張照片，我又想來幾顆解解饞了！

我自己跟紅豆姐都超愛龍蝦沙拉，所以再加上起司，根本是高層次的享受，小孩子整個愛到不行，如果有爸媽不讓小孩吃甜的，這個起司系列的真的很適合，重點是三種鹹的口味通通都很好吃，只不過我自己最愛皮蛋口味就是了！：）

小番薯也吵著要吃，大家如果有點起司系列，建議一定要現場吃，不然帶回家之後再加熱再吃，熱熱的才會有拉絲的口感，冷掉之後真的差很多。

春花日式車輪餅 | 菜單 Menu (完整菜單請點我）

讓大家瞧瞧「春花日式車輪餅」的菜單，密密麻麻、口味簡直多到不行，很多都還沒放在菜單上。

店家都會定期更新菜單，把不受歡迎的淘汰，然後再開放出新的口味，像最近是草莓季，再過二個月後就是藍莓季，夏天果有芒果季，都會因應季節而有不同的口味產生呦！

然後他們家在中壢也會固定出攤，不過時間都不一定，雖然平鎮跟中壢很近，但不想跑遠的朋友想買，建議先上他們粉絲團，還是加入官方Line詢問會比較保險。

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春花日式車輪餅 | 店家資訊

春花日式車輪餅(平鎮店) | FB

電話： 0981-234109

店址：桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號

營業時間：14：00 ~ 24：00（沒有固定公休日，請見粉絲團）

LINE：@682moamq

春花日式車輪餅(中壢後站點)

地址：桃園市中壢區中北路二段140-3號（門口）

營業時間：（不定時快閃出攤。公告於粉絲專頁）

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