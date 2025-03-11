內容目錄

日本草莓季🍓必吃草莓甜點吃到飽！日本超夯的Sweets Paradise 甜點吃到飽，只要日幣1690元就能吃到各式各樣的甜點、義大利麵、咖喱飯，現在草莓季推出新鮮草莓吃到飽，每一顆都超大超漂亮，今年升級推出 福岡草莓之王「甘王草莓」吃到飽 ，草莓吃到飽+甜點吃到飽，再送一顆栗子抹茶蒙布朗，全部吃到飽只要日幣3500元，真的CP值超高！大推！

日本高CP甜點吃到飽，東京&關西都吃得到！

大家來日本玩，別錯過好吃的草莓吃到飽，台灣超貴的巨無霸甘王草莓🍓，在這邊無限量吃到飽只要日幣3500元，台幣約770元，吃得30顆就回本啦！更別說還有鹹食、甜點、咖啡通通吃到飽呢！

Sweets Paradise｜吃到飽價位資訊

Sweets Paradise店內吃到飽有四種價位，四種價位的用餐時間不同，單價越高用餐時間越久，平假日價錢也不一樣～

草莓+甜點鹹食吃到飽｜100分鐘 平日3500、假日3800

蒙布朗+甜點鹹食吃到飽｜90分鐘 平日2390、假日2490

哈根達斯+甜點鹹食吃到飽｜80分鐘 平日1890、假日1990

甜點鹹食吃到飽｜70分鐘 平日1690、假日1890

Sweets Paradise｜日幣3500草莓吃到飽

Sweets Paradise全日本有多間分店，東京、京都、大阪、神戶、名古屋、廣島、仙台、福岡都吃得到，我們今天用餐的分店是「Sweets Paradise 京都河原町店」，這間分店是比較新的門市，在京都河原町OPA百貨B1樓，蠻推薦來這個分店喔～

我們今天用餐的金額一個人是日幣3500元，包含草莓吃到飽+甜點+義大利麵，京都店限定有送一份蒙布朗，還有一杯Smoothie唷！

福岡「草莓之王」甘王草莓🍓

這次草莓吃到飽包含兩種日本草莓，福岡縣產有「草莓之王」之稱的甘王草莓，和茨城縣產的「すいぱらひめ」，草莓每一顆都又大又漂亮，真的品質很不錯，而且店家補草莓的速度超快，不用擔心吃不到～很有誠意喔！

滿滿的草莓真的太療癒了～這麼漂亮的日本草莓吃到飽🍓又甜又香超好吃，我們今天兩個人，吃了60顆以上的巨大草莓🍓

你們看草莓尺寸真的很大，有的草莓一顆就比外面4顆草莓還大，而且草莓香氣十足，入口超Juicy，草莓夠新鮮，品質很讚👍

草莓季限定草莓甜點🍓

草莓季有推出草莓限定甜點，這三樣甜點是草莓吃到飽才吃得到的甜點唷～草莓蛋糕、草莓凍、草莓大福通通吃到飽！CP值好高呀！

栗子&抹茶蒙布朗

這次在京都店吃草莓吃到飽，有送一人一顆蒙布朗，有兩種口味：栗子、抹茶，超濃郁又綿密的口感～來日本一定要吃的蒙布朗Get！

甜點櫃冷藏甜點吃到飽

最低價平日一人日幣1690，就能享用蛋糕櫃裡的甜點吃到飽，還有現場的鹹食，包含義大利麵、咖喱飯、熱湯品、沙拉、飲料吧。

蛋糕櫃的蛋糕都很不錯吃，推薦巧克力蛋糕、水果塔、草莓戚風蛋糕、烤布蕾等等。

這顆巧克力蛋糕很好吃，苦甜比例拿捏的剛剛好，巧克力香濃郁，中間可以吃到巧克力豆的口感。

鹹食：義大利麵、咖喱飯、飯糰

Sweets Paradise 除了甜點吃到飽，現場鹹食有義大利麵、飯糰、熱湯品、沙拉都是吃到飽，義大利麵會一直炒出新的口味，我覺得還不錯吃，台幣約380元包含甜點和義大利麵吃到飽，真的超超超便宜！

哈根達斯冰淇淋

推薦點日幣1890元以上的價位，就能吃到哈根達斯冰淇淋吃到飽～

Sweets Paradise｜店家資訊