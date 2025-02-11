草莓季開跑啦！今年的草莓產量少、價格高，不過還是擋不住想吃草莓甜點的心！這次來到宜蘭礁溪超人氣景觀咖啡廳「抹茶山下」，沒想到店家竟然推出一系列超吸睛的草莓季限定甜點，真的讓人心花怒放！這裡不只甜點超有創意，店內藝術裝置還會不斷更新，每次來都有新驚喜，像是皮卡丘蜘蛛人這次熱情迎接大家，搭配玻璃屋環繞的無敵山景，根本是最夢幻的下午茶聖地！

來「抹茶山下」最不能錯過的，就是超可愛的小熊拿鐵！熱呼呼的牛奶裡，漂浮著一隻萌萌的小熊，倒入咖啡後就像幫牠洗牛奶浴，光是看著就覺得超療癒。

最新的藝術裝置也超吸睛！門口迎來了皮卡丘蜘蛛人，黃色可愛的皮卡丘搭配蜘蛛人的招牌動作，意外的可愛又吸睛，光是在門口就忍不住拍個不停。

四周群山圍繞，彷佛來到仙境般渡假聖地，享受超Chill悠閒時光。

不斷的設計新的藝術裝置，每回來都有不同的驚喜，影片分享

店內甜點選擇超多，真的每樣都好想點。尤其是這次的草莓季限定甜點，看起來都超級誘人，完全讓人選擇困難。

這裡四周都是綠油油的山景，整個環境彷彿世外桃源，讓人一秒放鬆！夢幻玻璃屋設計，搭配遠方的抹茶山，整體氛圍滿滿度假感，真的很適合來這裡喝咖啡、吃甜點，享受難得的Chill時光。

最吸睛的就是招牌草莓玫瑰150元，季節限定，一整顆顆鮮紅欲滴的草莓層層堆疊，擺成一朵美麗的玫瑰花，光是視覺效果就超夢幻！這款甜點不只好看，還是期間限定的季節限定款，一定要趁草莓季來嚐鮮。

小熊拿鐵110元，牛奶喝不夠還能免費續半杯，CP值超高，絕對是每次來都要點上一杯的必備飲品。

「抹茶山下」真的超值得來訪，不只外觀夢幻，內部裝潢也充滿美感，而且後方還附有停車場，來這裡完全不用擔心停車問題！如果你也喜歡草莓甜點、小熊拿鐵、療癒系景觀咖啡廳，這間礁溪必訪甜點店絕對不能錯過！

抺茶山下:宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號;營業時間:10:00-18:00(星期二公休)

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