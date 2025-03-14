吃心絕對 2 小時 ago Leave a comment

2025活動

這一季的草莓富翁將在這禮拜3/15（六）,16（日）開始！

富翁守則：

1.一個盒子900元，可以採到滿。

2.這個週六，日當天前20名到場的朋友才可以參加（拿號嗎牌）。

3.採收標準為盒子裡裝的下為原則，不可以溢出來，溢出要另外計價！

4.時間限定1小時，就要上來稱重

5.兩天採收成績一同比賽，採最多的第一名，農場將贈送一瓶純釀草莓醋（價值450元）

親子同樂，草莓盡量採的滿足，就在三本！

PS

*要參加草莓富翁活動的朋友才需要排隊拿號碼牌！

*響應節能環保，草莓富翁活動現場不另外提供加購盒子。

三本鮮莓園文章：https://ksdelicacy.pixnet.net/blog/post/69414846

《三本鮮莓園》地址：高雄市阿蓮區復安里211-46號 / 時間：08:00–17:00 / 電話：0928-306-088 / Facebook粉絲團 / 採果日期：12月5日星期六早上九點

採收日期：2022年2月8日 春節連假最後一天來採草莓，事隔兩年再來，去年是去採蜜棗，一斤 💰400，過年後一斤 💰350，這裡有免彎腰的棚架，也有種在土裡面的，可以先去棚架採看看，如果沒有大顆的，可以再轉戰採地上的~

草莓因為產量問題，要去之前最好最打電話哦，而且盡量早一點去，才能採到比較大顆的🍓

初稿 2020年12月7日

開放採草莓囉，去年太晚來都採完，今年一開幕一大早就來，今天一斤是300元，明天還可以來採哦，愈早採愈大顆哦！

根據粉絲團介紹，這裡用的是產銷履歷的草莓，吃著牛奶蛋液黑糖發酵的益生菌，連續10年檢驗報告👍

採完後，馬上洗幾顆來吃，雖然說愈冷的地區草莓愈好吃，但這裡的品質真的很不錯，酸酸甜甜，水份又多，還有濃濃的草苺香氣哦。



▲三本鮮莓園就在如意公園對面，有很大的停車場，好像滿多人來這裡登山健行的。



▲到達！三本鮮莓園，整個場地還滿大的咧！



▲以為有高架區的，但看起來高架區今天沒有開放。



▲今天本來要預計八點來，但實際上九點才到。



▲九點來也滿多大顆的，要採紅一點的，大顆一點的比較不會酸。



▲▼媽媽跟老婆開心的採開草莓，老爸負責拍照。



▲今天來是一斤300元，小孩採了半斤就累了，帽子脫下要去休息了。



▲採了大概一斤就徹退了。



▲看到另一邊的高架區。



▲結帳後現洗現吃。



▲隔天看粉絲團，星期六就採光光了，星期日就休園了，所以最好星期六早上就來。

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