隱身台中舊城區老宅五樓的「喫茶Sénmi」，採預約制為主，以日式暖色系風格裝潢，店內怎麼拍怎麼美！販售早午餐、甜點、飲品，季節限定草莓系列甜品，草莓布丁、草莓生乳捲、連甜點盤也有草莓塔，想要悠閒氛圍又要吃草莓甜點來這裡準沒錯！
店家介紹
位於巷內老宅五樓的「喫茶Sénmi」，在富吉咖啡的樓上五樓，從旁邊的電梯上樓，需要按門鈴才會開門
店內超美～陽光灑落，整個空間充滿日式暖色氛圍！座位比我想像中的還多，假日下午不免俗的人超多，建議可以至IG預約，需先繳每人$100的訂金，假日只能預約2點前的座位，2點之後只能現場候位
餐點介紹
低消一人一杯飲品，每天還有不同的隱藏版甜點
窗邊的位置真的太美了
▼五樓早午餐$295
友人點的，我們都覺得小貴，因為份量沒有很多，不過味道是好吃的！生菜也滿清脆的！
▼草莓生乳捲$220
這個生乳捲我覺得很可以！奶油不會太膩、海綿蛋糕體也滿紮實的！奶油的甜加上初冬草莓酸很剛好！
▼昭和布丁$160
布丁是走焦糖苦味較重那一路的，布丁不是很綿的比較紮實，但整體我覺得還不錯！
▼點心盤$280
點心盤每天的搭配都不一樣，我吃到的是巴斯克、焙茶費南雪、草莓生巧塔，小塔可以選草莓或檸檬，巴斯克還不錯！起司味濃又不會太甜膩~焙茶瑪德蓮焙茶味蠻濃的，茶香馥郁，草莓生巧塔的巧克力是帶有苦味的，但是和新鮮草莓擺一起我覺得口味平衡了！
▼烤黑糖歐蕾$160／鍋煮鮮奶茶$160
大家如果點烤黑糖歐蕾記得攪拌，我這杯很多黑糖粒都在杯底，不過上面炙燒過的黑糖搭配鮮乳是真的蠻好喝的！
鍋煮鮮奶茶友人說茶香奶香比例剛好，順口好喝！
結語
整體來說，如果想找氛圍不錯、拍照好看、食物也不錯的咖啡廳，這家很適合！尤其空間實在太令人讚嘆！怎麼拍怎麼美~但可能空間大座位多，所以只要一桌客人沒有控制音量就整間都是聊天的聲音~比較在意旁人講話音量的可能不太適合
店家資訊
【 喫茶Sénmi 】
▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/kissasenmi/
▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/kissa_senmicafe/
▸ 地址｜台中市中區中山路76號5樓
▸ 電話｜04-36111508
▸ 營業時間｜11:00-18:00
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