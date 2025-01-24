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台中中區｜隱身舊城區日式昭和氛圍咖啡廳，季節限定草莓甜點一次滿足｜喫茶Sénmi

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2025-01-24 14:31:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中中區｜隱身舊城區日式昭和氛圍咖啡廳，季節限定草莓甜點一次

 

隱身台中舊城區老宅五樓的「喫茶Sénmi」，採預約制為主，以日式暖色系風格裝潢，店內怎麼拍怎麼美！販售早午餐、甜點、飲品，季節限定草莓系列甜品，草莓布丁、草莓生乳捲、連甜點盤也有草莓塔，想要悠閒氛圍又要吃草莓甜點來這裡準沒錯！

台中中區｜隱身舊城區日式昭和氛圍咖啡廳，季節限定草莓甜點一次

 

店家介紹

位於巷內老宅五樓的「喫茶Sénmi」，在富吉咖啡的樓上五樓，從旁邊的電梯上樓，需要按門鈴才會開門

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店內超美～陽光灑落，整個空間充滿日式暖色氛圍！座位比我想像中的還多，假日下午不免俗的人超多，建議可以至IG預約，需先繳每人$100的訂金，假日只能預約2點前的座位，2點之後只能現場候位

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餐點介紹

低消一人一杯飲品，每天還有不同的隱藏版甜點

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窗邊的位置真的太美了

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五樓早午餐$295

友人點的，我們都覺得小貴，因為份量沒有很多，不過味道是好吃的！生菜也滿清脆的！

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草莓生乳捲$220

這個生乳捲我覺得很可以！奶油不會太膩、海綿蛋糕體也滿紮實的！奶油的甜加上初冬草莓酸很剛好！

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昭和布丁$160

布丁是走焦糖苦味較重那一路的，布丁不是很綿的比較紮實，但整體我覺得還不錯！

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點心盤$280

點心盤每天的搭配都不一樣，我吃到的是巴斯克、焙茶費南雪、草莓生巧塔，小塔可以選草莓或檸檬，巴斯克還不錯！起司味濃又不會太甜膩~焙茶瑪德蓮焙茶味蠻濃的，茶香馥郁，草莓生巧塔的巧克力是帶有苦味的，但是和新鮮草莓擺一起我覺得口味平衡了！

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烤黑糖歐蕾$160／鍋煮鮮奶茶$160

大家如果點烤黑糖歐蕾記得攪拌，我這杯很多黑糖粒都在杯底，不過上面炙燒過的黑糖搭配鮮乳是真的蠻好喝的！

鍋煮鮮奶茶友人說茶香奶香比例剛好，順口好喝！

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結語

整體來說，如果想找氛圍不錯、拍照好看、食物也不錯的咖啡廳，這家很適合！尤其空間實在太令人讚嘆！怎麼拍怎麼美~但可能空間大座位多，所以只要一桌客人沒有控制音量就整間都是聊天的聲音~比較在意旁人講話音量的可能不太適合

 

店家資訊

【 喫茶Sénmi
店家FB https://www.facebook.com/kissasenmi/
店家IG https://www.instagram.com/kissa_senmicafe/
地址｜台中市中區中山路765
電話｜04-36111508
營業時間｜11:00-18:00


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喫茶sénmi

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place台中市中區中山路76號5樓
4.82 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.83
服務品質
4.83
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.67
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