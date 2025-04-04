鳥取採草莓吃到飽！隨著虎航直飛鳥取航線即將在5/29開通，讓熱愛日本旅遊的人直呼太棒了。而鳥取不只有柯南、鬼太郎、沙丘，位於鳥取砂丘柯南機場步行5分鐘就到的草莓園「re-tori farm (鳥取いちご狩り農園_リトリファーム)」，只要日幣2500元就可以享有30分鐘日本草莓吃到飽，讓你一邊採、一邊吃不停幸福感爆棚。下次家族出遊不妨就帶小朋友來鳥取吃喝玩樂。



▲鳥取採草莓吃到飽！re-tori farm 550元30分鐘日本草莓吃到飽，預約攻略看 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲鳥取re-tori farm採草莓有「章姬」和「Totteoki」兩個品種選擇 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

鳥取採草莓吃到飽 re-tori farm

re-tori farm草莓農園目前分為「章姬」和「Totteoki」兩種方案選擇，一人價錢分別是前者2,500円；後者因為是鳥取縣數量稀少的草莓品種，故價位較高為3,000円，換算成台幣最便宜550元就能日本草莓吃到飽，雖然限時只有30分鐘，但是因為每一顆都非常飽滿、大顆，所以沒吃幾顆就很有飽足感，超划算。目前僅開放預約入場，今年2025年採草莓時間從即日起至6/1期間，都可以在線上輕鬆預定時段。▲鳥取re-tori farm採草莓有「章姬」和「Totteoki」兩個品種選擇 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲日本鳥取採草莓30分鐘草莓吃到飽，最便宜2500円 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝採草莓前工作人員會先示範如何不傷草莓的採摘，也會介紹re-tori farm草莓園因為鄰近海邊，受到海風影響種植的草莓糖度相較偏高。簡單的介紹後就放大家自由採摘草莓，這裡的草莓都使用架高種植方式，方便大家採收不用彎腰、也不怕滿地土泥弄髒鞋子。也因為不使用農藥種植，才能安心現採、現吃。另外，現場並未提供煉乳，但可以自行帶去享受不同風味的草莓。▲鳥取re-tori farm草莓架高種植方式便於採收 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲日本鳥取採草莓30分鐘草莓吃到飽，最便宜2500円 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝草莓吃到飽限時30分鐘，在時間內可以無限量吃日本草莓，但要注意的是只能在草莓園中享用，若時間到也不可以把採摘下來的草莓外帶回家。園區內也有販售用自家草莓特製的草莓甜點，包括最夯的草莓大福、草莓戚風蛋糕、草莓奶酪等，將幸福感延續回飯店。▲日本親子景點推薦到鳥取採草莓 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲鳥取草莓 re-tori farm​也有自製草莓甜點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

草莓採收體驗時間：2025/3/1~6/1 9:00~15:00 (每年時間採收略有不同)

地址： 4 Chome-344-1 Koyamachokita, Tottori, 680-0941日本

電話：0857-28-7077

鳥取採草莓吃到飽 re-tori farm 線上預約採草莓



章姫草莓 採收一人價錢

採收時間：限時30分鐘

售價：大人(國中生以上) 2,500円、兒童(3歲以上～小學生) 2,000円、嬰幼兒（3歲以下）免費



Totteoki草莓 採收一人價錢

採收時間：限時30分鐘

售價：大人(國中生以上) 3,000円、兒童(3歲以上～小學生) 2,500円、嬰幼兒（3歲以下）免費





日本鳥取有草莓吃到飽 還要順便玩鳥取景點