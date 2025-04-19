每年這個時候，總想為媽媽挑一樣能代表心意的甜點，好好說聲謝謝。今年幾家備受關注的甜點品牌，紛紛以母親節為靈感，推出期間限定的蛋糕款式，不只在口味設計上展現細膩層次，也在造型與氛圍上加入滿滿的巧思。從清爽花果香氣、濃郁巧克力乳酪，到珍珠般純白造型的優雅風格，各自以截然不同的語言，詮釋對母親的敬愛。無論是早早開始預購，或是想在節日前夕挑選最有記憶點的一款，都能在這些甜點中找到屬於今年的那份祝福。



▲奕式布蕾即日起至5月11日獻上三款限定蛋糕，以沁心花香搭配獨家絲滑烤布蕾內餡，蘊藏水蜜桃、無花果、草莓等飽滿鮮果 / 奕式布蕾提供、WalkerLand窩客島整理



位於高雄的「奕式布蕾」將母親節蛋糕化為三種風格各異的溫柔語言，用花香與果香堆疊出細膩感受。從「馨動」蛋糕中可以感受到洛神花與水蜜桃、無花果交織出的酸甜層次，還有藍莓的點綴與法國鮮奶油包裹布蕾的柔滑口感。



▲奕式布蕾即日起至5月11日獻上三款限定蛋糕，以沁心花香搭配獨家絲滑烤布蕾內餡，蘊藏水蜜桃、無花果、草莓等飽滿鮮果 / 奕式布蕾提供、WalkerLand窩客島整理

「絮語」則是以桂花包種茶為靈魂，搭配哈密瓜與杏仁焦糖脆餅，讓口感在茶韻與果香中靜靜流轉；就像媽媽日常細聲叮嚀的低語，悄悄藏在每一口的餘韻裡。「藏愛」則以玫瑰與甜菜根製作蛋糕體，搭配覆盆子與草莓的雙重果香，起司餡帶出微酸細膩，整體就像一首柔軟又不失力度的情詩。即日起至5月11日前皆可預購，5月1日前下單還享有早鳥85折優惠，任選兩款還可獲得限量保冷袋一只，質感實用兼具，數量有限。▲「藏愛」則以玫瑰與甜菜根製作蛋糕體，搭配覆盆子與草莓的雙重果香 / 奕式布蕾提供、WalkerLand窩客島整理▲「絮語」則是以桂花包種茶為靈魂，搭配哈密瓜與杏仁焦糖脆餅 / 奕式布蕾、法絨、open it提供、WalkerLand窩客島整理另一款則來自精品法式甜點品牌「法絨」，特別與世界巧克力金牌得主Cona’s妮娜聯名，推出名為「SHERO雙巧四葉生乳酪」的限定蛋糕。這款蛋糕選用北海道四葉奶油乳酪為基底，搭配70%比利時巧克力與卡麥隆巧克力醬，再佐以法國酒漬櫻桃與黑醋栗果醬，將多層次的濃郁與果香完美融合。入口是滑順的可可與乳酪香氣，尾韻則帶著淡淡果酸與酒香，如同母親在生活中帶來的那份苦甜交織與暖心厚實。這款蛋糕即日起開放預購至4月27日為止，除了享有早鳥優惠價1680元，還可獲得隨盒附贈的刮刮卡，有機會抽中千元購物金、Cona’s巧克力商品或夢想城堡門票，讓蛋糕不只是一份禮物，更是一份充滿驚喜的節日體驗。▲法式甜點品牌「法絨」，特別與世界巧克力金牌得主Cona’s妮娜聯名，推出名為「SHERO雙巧四葉生乳酪」的限定蛋糕 / 法絨提供、WalkerLand窩客島整理喜歡以造型傳遞情感的甜點愛好者，則不能錯過 open it. 推出的「Luminous Devotion 閃耀的愛」母親節蛋糕。這款蛋糕外觀以純白為主調，選用白巧克力噴砂技術打造低調閃耀的珍珠光澤，搭配可食用珍珠點綴，就像一條專屬於媽媽的珍珠項鍊。內餡則是由伯爵風味提拉米蘇與鹽之花焦糖醬交織出多層次口感，酒香濃郁的蛋糕體佐以微酥的蓮花脆餅，冷凍後如冰淇淋口感，冷藏時則綿密如慕斯，不論如何品嚐都能感受到那份職人細節的用心。這款蛋糕自4月7日起開放預購至4月30日，預購價為1280元，還享有低溫宅配免運優惠，限量發售，是送禮與收藏都值得擁有的品味之選。▲open it. 推出的「Luminous Devotion 閃耀的愛」母親節蛋糕 / open it提供、WalkerLand窩客島整理這些母親節限定蛋糕，不僅是視覺與味覺的多重饗宴，更像是一份凝聚情感的節日禮物。從選材到設計，每一個細節都是對母親的深情回應，無論是花果茶香的清新細膩、巧克力乳酪的醇厚層次，還是純白珍珠的優雅儀式感，背後都藏著對媽媽那句「你辛苦了」的溫柔告白。當生活越來越忙碌，我們也更明白那些願意停下腳步、親手挑選一份甜點的人，心中有多麼在意與感謝。而正是這些美麗的蛋糕，讓母親節成為不只是節日，更是一場值得記住的生活片段，一份專屬於家的甜美記憶。▲內餡則是由伯爵風味提拉米蘇與鹽之花焦糖醬交織出多層次口感，酒香濃郁的蛋糕體佐以微酥的蓮花脆餅，冷凍後如冰淇淋口感，冷藏時則綿密如慕斯 / open it提供、WalkerLand窩客島整理





奕式布蕾 YIt's Crème Brûlée 母親節蛋糕

「馨動」洛神花菓戚風：洛神花、水蜜桃、無花果、藍莓、烤布蕾、法國鮮奶油

「絮語」桂香哈密瓜戚風：桂花包種茶、哈密瓜、杏仁焦糖脆餅、布蕾內餡

「藏愛」玫瑰覆盆子戚風：玫瑰甜菜根戚風、覆盆子、草莓、起司餡、法國鮮奶油



售價：每顆售價 1380

優惠：5月1日前預購享85折，任選兩顆贈限量質感保冷袋（價值NT$250，限量100只）

訂購資訊：

官網：https://yitscremebrulee.com/

門市：高雄市左營區至聖路157-1號



法絨 Velvet Patisserie × Cona’s 妮娜巧克力 母親節蛋糕

「SHERO 雙巧四葉生乳酪」：北海道四葉奶油乳酪、70%比利時巧克力、卡麥隆巧克力醬、酒漬櫻桃、黑醋栗果醬、巧克力碎片



售價：原價 1880

優惠：早鳥價 1680

預購時間：即日起至4月27日

隨盒附贈100%中獎刮刮卡（最高千元購物金、妮娜巧克力單品、門票等）

訂購資訊：

官網：https://www.velvet.com.tw/products/mothers-cake

門市：高雄市鼓山區美術南二路33號



open it. 母親節蛋糕

「Luminous Devotion 閃耀的愛」：伯爵風味提拉米蘇、鹽之花焦糖醬、蓮花脆餅、蘭姆酒咖啡酒香、白巧克力噴砂外層、可食用珍珠



售價：原價 1350

優惠：預購價 1280

預購時間：4月7日至4月30日

享低溫宅配免運優惠

訂購資訊：

官網：https://www.openit.com.tw/products/2025-mothers-day-cake

想讓今年的母親節更加難忘，以下這些甜點或許也能成為你的理想選擇