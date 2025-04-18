隨著母親節的腳步逐漸接近，「母親節蛋糕推薦」與「台中飯店甜點預購」成為許多民眾上網搜尋的熱門關鍵字。為了幫助消費者挑選不踩雷的好選擇，多家台中五星飯店紛紛推出限量「母親節蛋糕」，結合甜點藝術與創意造型，讓一份蛋糕不只是儀式感，更能代表心意。今年包含裕元花園酒店與日月千禧酒店都端出極具話題的限定蛋糕，以美感與美味雙重設計，搶攻母親節送禮市場，也讓媽咪在屬於她的節日中收到最幸福的驚喜。



▲台中母親節蛋糕 ！台中裕元 日月千禧母親節蛋糕 早鳥預購熱賣中 / 裕元花園酒店與日月千禧酒店提供、WalkerLand窩客島整理



裕元花園酒店今年以「開花結鍋」與「紫愛妳」兩款蛋糕成為討論焦點。其中「開花結鍋」融合了花卉藝術、蛋糕工藝與實用廚具，從視覺到味覺都帶來強烈驚喜。宛如一座盛開的莓果花園，這款蛋糕選用莓果乳酪為主軸，搭配香氣濃郁的紅醋栗香堤與莓果慕斯堆疊，最後以鑄鐵鍋為容器，結合創意與實用。首批兩色款式皆於數日內售罄，為回應消費者熱情，今年再推出丹楓紅限定款，裕元APP會員享有NTD1,880優惠價格，全台限量300顆，預購即日起展開，送完為止。



另一款「紫愛妳」則宛如一首甜蜜戀歌。選用薰衣草藍莓乳酪慕斯為主體，融合香草慕斯與酸甜莓果內餡，外觀以夢幻鏡面淋醬打造紫色花紋，再綴以白巧克力玫瑰，展現優雅氣質。每一口都交織著清爽、濃郁與柔滑層次，5月5日前預購可享NTD899早鳥價，讓人以親民價格送上高質感甜點。



▲「開花結鍋」融合了花卉藝術、蛋糕工藝與實用廚具，從視覺到味覺都帶來強烈驚喜 / 裕元花園酒店提供、WalkerLand窩客島整理

裕元花園酒店 母親節蛋糕

而日月千禧酒店則以「愛的起點」作為母親節獻禮的主題，將婚紗象徵融入蛋糕設計，創作出白紗造型、焦糖蓮子蘋果口味的蛋糕作品。蛋糕以蕾絲馬甲與澎裙為靈感，搭配珍珠與蝴蝶結等細節，由翻糖純手工製作，展現典雅精緻工藝。內餡部分融合檸檬卡士達與焦糖蓮子蘋果，讓果香與奶香彼此襯托，再加上蓮子的Q彈口感，整體滋味清爽迷人。蛋糕底座為白巧克力與開心果巴瑞巧克力製成的展示架，不只美觀更添堅果香氣。每顆售價NTD1,280，4月30日前預訂可享早鳥優惠價NTD1,080。這些獨具匠心的蛋糕，不只是視覺與味蕾的饗宴，更是對母親細膩情感的具體表達。從溫柔的香氣到精緻的造這些獨具匠心的母親節限定蛋糕，不僅是視覺與味蕾的饗宴，更是一份最貼近情感的節日心意。從裕元花園酒店將花朵與鑄鐵鍋結合為禮，到日月千禧酒店以婚紗為靈感創作甜點，每一款蛋糕背後都承載著對母親無聲卻深厚的愛。無論是預訂「台中母親節蛋糕」還是挑選「送媽媽的限量甜點」，這些兼具美感與創意的選擇，都能讓這份心意被看見、被記住。在這個屬於母親的節日裡，不妨透過一份細膩而有溫度的甜點，為媽媽的笑容加上一道閃亮的光芒。▲日月千禧酒店則以「愛的起點」作為母親節獻禮的主題，將婚紗象徵融入蛋糕設計 / 日月千禧酒店提供、WalkerLand窩客島整理

推出蛋糕

「開花結鍋」丹楓紅款（鑄鐵鍋造型 × 莓果乳酪）

「紫愛妳」蛋糕（薰衣草藍莓乳酪 × 香草慕斯）



價格與優惠

「開花結鍋」會員價 NTD1,880，限量300顆

「紫愛妳」早鳥優惠價 NTD899（原價 NTD1,180），限5月5日前預購



開賣與預購時間

開花結鍋 4月1日起於線上商城開賣，4月2日烘焙坊開放預購

紫愛妳即日起至5月5日前預購享早鳥價



訂購方式

線上商城：https://www.windsorinlife.com

電話預訂：04-2465-6555 轉玫瑰烘焙坊



飯店地址

台中市西屯區台灣大道四段610號



日月千禧酒店「愛的起點」母親節蛋糕

蛋糕特色

白紗婚紗造型 × 焦糖蓮子蘋果 × 白巧克力展示架



價格與優惠

4吋蛋糕 NTD1,280

早鳥價 NTD1,080（2025年4月30日前預購）



預購與提貨期間

預購：2025年4月7日至5月8日

提貨：2025年4月25日至5月11日（11:00～20:00）

需於提貨日三天前預訂



訂購方式

旅覓酒吧 1F、官網購物車銷售

官網購物車：https://shop.millenniumtaichung.com.tw



飯店地址

台中市西屯區市政路77號（日月千禧酒店）

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