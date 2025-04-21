有一種愛是無聲卻深刻，有一種感謝，能化作一口香甜。母親節即將到來，台北知名甜點品牌法朋 Le Ruban Pâtisserie 推出五款極具故事感的節慶限定蛋糕，用花果香、茶韻與法式技藝，打造一場專屬媽媽的味覺盛宴。即日起開放預購，限時供應至5月11日止，品項部分可宅配，建議提前3～4日預定，為重要的人留下獨一無二的記憶。



▲法朋2025母親節蛋糕！五款限定甜點搶先預購，寵媽咪必吃法朋 / 法朋提供、WalkerLand窩客島整理



今年的主角「馨香花語」如其名，是一首由春風與花語譜成的甜點詩。從底層日式修多蛋糕打底，延展出果茶乳酪塔與蜜桃紅玉雙茶凍，柔滑茶香中穿插著新鮮白桃果肉與莓果，並以香氣馥郁的覆盆子鮮奶油包覆。頂層精緻鋪上藍莓與草莓，彷彿花園盛開，入口瞬間感受茶韻與果香的完美交融，是一款層層疊疊皆傳遞心意的藝術甜點。



▲今年的主角「馨香花語」如其名，是一首由春風與花語譜成的甜點詩 / 法朋提供、WalkerLand窩客島整理

「蜜桃甜心」的微醺魅力來自內餡藏有的水蜜桃酒凍與慕斯，再加上優格香緹的柔滑，讓甜而不膩的果香在口中慢慢展開。搭配櫻桃與覆盆子白蘭地製成果醬，香氣成熟誘人，佐以起司蛋糕體與脆口杏仁酥餅，整體口感豐富多層，是一款既夢幻又充滿成熟氣質的風格蛋糕。▲「蜜桃甜心」的微醺魅力來自內餡藏有的水蜜桃酒凍與慕斯，再加上優格香緹的柔滑 / 法朋提供、WalkerLand窩客島整理如果媽媽偏好清爽路線，「甜蜜滋味」便是首選。這款以哈密瓜為主角的蛋糕，採用日本頂級阿露絲品種，香甜飽滿的瓜香結合酸奶餡與鮮奶油，呈現出一種接近冰淇淋般的清爽綿密感。搭配百里香提升層次，咬下的每一口都像是炎夏裡的一場沁涼果香雨。▲如果媽媽偏好清爽路線，「甜蜜滋味」便是首選。這款以哈密瓜為主角的蛋糕 / 法朋提供、WalkerLand窩客島整理夏季最具代表性的「芒果仲夏鮮奶油蛋糕」今年也再度回歸，不只延續人氣口味，更推出多種尺寸應對各式聚會需求。從單人品嚐的切片到全家共享的13吋大蛋糕，都選用新鮮芒果、OMU生乳與手工芒果塔融合製作，再加上杏桃醬與花瓣點綴，甜美中蘊含果香深度。▲夏季最具代表性的「芒果仲夏鮮奶油蛋糕」今年也再度回歸 / 法朋提供、WalkerLand窩客島整理「芒果百香果鮮奶油蛋糕（冷凍戚風）」則以濃郁熱帶風情吸睛，柔軟戚風蛋糕裡包裹百香果與芒果奶餡、果凍與果醬，外層淋上甘納許與紅橙軟糖，酸甜平衡中還藏有一絲果酒香氣。點綴的新鮮芒果丁與開心果碎增添口感驚喜，冷凍後享用特別清爽，是一款越吃越上癮的清涼甜點，亦提供宅配服務，將甜味與祝福送至媽媽的餐桌上。▲「芒果百香果鮮奶油蛋糕（冷凍戚風）」則以濃郁熱帶風情吸睛 / 法朋提供、WalkerLand窩客島整理

法朋2025母親節蛋糕 訂購資訊

預購時間：即日起至售完為止

取貨時間：2025年4月25日～5月11日

預購方式

．法朋 Le Ruban 門市

．官網線上預訂 https://lerubanpatisserie.com/

提醒事項

．建議提前 3～4 天完成預訂

．部分商品為限量或限門市取貨，不提供宅配服務

．冷凍戚風蛋糕提供全台宅配服務

法朋2025母親節蛋糕限量開賣中

不只是蛋糕，而是你說不出口的那句「謝謝媽媽」

馨香花語｜花果茶香代表作

柔和茶凍 × 果茶乳酪 × 春日莓果

・切片 NT$200

・7吋 NT$1580

・9吋 NT$2480

蜜桃甜心｜微醺系媽咪最愛

水蜜桃酒凍 × 果香慕斯 × 白蘭地果醬

・6吋 NT$1580（限量發售）

甜蜜滋味｜哈密瓜控請出列

阿露絲哈密瓜 × OMU鮮奶油 × 清爽酸奶餡

・切片 NT$200

・6吋 NT$1580

芒果仲夏鮮奶油蛋糕｜人氣NO.1

新鮮芒果 × 芒果塔 × 杏桃醬與花瓣裝飾

・切片 NT$200

・7吋 NT$1580

・9吋 NT$2480

・11吋 NT$4880

・13吋 NT$6580

芒果百香果鮮奶油（冷凍戚風）｜今年新寵！

百香果果凍 × 甘納許 × 開心果點綴

・7吋 NT$1380（可宅配，全台配送）