母親節禮盒不知道送哪家，窩客島幫你選好了！來自日本爆紅的「珠寶盒水果大福」超吸睛，今年母親節「金田屋・日本大福專賣」再度推出限定禮盒，用高顏值又澎湃的大福甜點，好好向媽媽說聲謝謝。今年不只有全新口味「抹茶蒙布朗大福」、全球獨創「綺荔冰茶大福飲」搶先登場，經典人氣款「六韻藏心」禮盒也強勢回歸，還祭出雙盒組加碼送大福買一送一券，直接幫你升級成送禮高手。



▲有買一送一券！金田屋抹茶蒙布朗大福新口味，母親節禮盒訂這家 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲中山站甜點推薦必吃，金田屋新口味「抹茶蒙布朗大福」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

金田屋 日本大福專賣

延續職人手作精神，「金田屋」今年母親節再掀甜點風潮，全新推出「抹茶蒙布朗大福」，選用日本頂級抹茶製成層層綠意山形線條，內餡紅豆飽滿滑順，並點綴蔓越莓與櫻桃番茄果肉，酸甜交織，風味細膩。大福外層嚴選糯米皮，包裹鹹甜交融的奶油乳酪與白豆餡。吃法也極具儀式感，從中間取牌開吃，還有搭配金字燙印的「雪峰白」全新包裝，營造宛如拆精品的高級感，送禮很有面子。▲金田屋「抹茶蒙布朗大福」選用日本頂級抹茶製成/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝限量推出的「六韻藏心」母親節禮盒則精選六款大福，包括葡萄、蘋果、鳳梨、栗子、紫薯以及本次首度亮相的「抹茶蒙布朗大福」。禮盒設計延續日式極簡美學，以霧黑燙金搭配透明盒蓋，讓繽紛大福猶如珠寶盒般展現。限定禮盒單盒售價1,250元，雙盒Combo組合優惠2,400元，再贈大福買1送1兌換券乙張。從包裝到內容都展現品牌細膩心意，是今年母親節送禮絕不能錯過的首選。▲金田屋「六韻藏心」母親節禮盒則精選六款大福 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝不只大福吸睛，「金田屋」更以全球首創液態甜點飲品打造全新驚喜。「綺荔冰茶大福飲」粉嫩外觀吸睛十足，結合清新荔枝紅茶與液態麻糬，入口柔滑帶有Q感，茶香與果香交融展現完美平衡，宛如一杯能喝的甜點，視覺感滿分，品嚐前記得均勻攪拌。只要買母親節禮盒就會搭一杯最新「綺荔冰茶大福飲」超划算。▲金田屋「綺荔冰茶大福飲」清新荔枝紅茶與液態麻糬 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號

電話：02-25592600



金田屋 新品

綺荔冰茶大福飲：每杯 150 元

金田屋 母親節禮盒預購

預購時間：自4月24日開跑至5月18日取貨

母親節禮盒售價：

單盒 Combo 組合

內容：六韻藏心大福禮盒（6入）＋綺荔冰茶大福飲（1杯）

原價：1,440 元

預購優惠價：1,250 元



雙盒 Combo 組合

內容：六韻藏心大福禮盒（12入）＋綺荔冰茶大福飲（2杯）

原價：2,880 元

優惠價：2,400 元

加贈：大福買1送1兌換券（使用期限：2025年5月20日至8月20日）





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