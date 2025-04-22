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> 美食 > 肯德基炸雞桶周邊！肯德基母親節限定愛保鮮桶，肯德基收納桶速食控必收。

肯德基炸雞桶周邊！肯德基母親節限定愛保鮮桶，肯德基收納桶速食控必收。

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2025-04-22 13:36:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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母親節送媽咪這一桶！母親節送蛋糕、送花、送禮物不夠看，這次肯德基推出超有創意、有超實用的周邊小物「愛保鮮桶」，先前在國外推出就讓粉絲搶爆，這次母親節在台灣限定推出，只要買母親節限定炸雞組合，就送超可愛炸雞桶造型的「愛保鮮桶」收納桶，速食控送給媽媽剛剛好。
▲肯德基母親節套餐我愛媽咪親子桶，送周邊愛保鮮桶炸雞收納桶 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理
▲肯德基母親節套餐我愛媽咪親子桶，送周邊愛保鮮桶炸雞收納桶 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基於母親節推出全新餐組「我愛媽咪親子桶」，一次就能吃到新品「蜂蜜風味蒜醬脆雞」，以及咔啦脆雞、炸物點心與蛋撻禮盒，份量適合全家人共享。最大亮點是桶內附贈一個「愛保鮮桶」，外型仿炸雞桶設計，印有品牌logo，可微波、可密封、可收納，結合實用與收藏價值，只送不賣，讓粉絲一定要搶到。
▲肯德基新愛保鮮桶炸雞收納桶，買母親節我愛媽咪親子桶套餐免費送 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理
▲肯德基新愛保鮮桶炸雞收納桶，買母親節我愛媽咪親子桶套餐免費送 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



肯德基這款「我愛媽咪親子桶」售價799元，即日起至4月24日開放PK APP預購，4月25日起全面開賣，數量限量7000組，售完為止。此外肯德基再加碼推出優惠，透過「預訂快取」購買任一桶餐即可加1元多1塊咔啦脆雞、加1元多1顆蛋撻，還能享25分鐘快速外送服務。4月30日前單筆滿399元輸入「FREESHIPPING」再享免運，搶周邊一定要跟上。
▲肯德基新愛保鮮桶炸雞收納桶、愛媽咪親子桶套餐，即日起至4/24開放預購 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理
▲肯德基新愛保鮮桶炸雞收納桶、愛媽咪親子桶套餐，即日起至4/24開放預購 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理
 

肯德基 我愛媽咪親子桶 愛保鮮桶活動資訊

販售期間：PK APP會員4/22開放預購；4/25全台7,000份限量開賣，售完為止。
售價：$799元
組合內容：
蜂蜜風味蒜醬脆雞x3、咔啦脆雞x3、8塊上校雞塊x1、香酥脆薯(中)x1、雙色轉轉QQ球x1、原味蛋撻禮盒x1、愛保鮮桶x1
 

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