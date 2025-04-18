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必勝客母親節聯名再睡5分鐘！珍奶巴斯克蛋糕 明太子比薩母親節開吃。

母親節蛋糕 母親節大餐 母親節 再睡5分鐘 more
2025-04-18 10:30:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客
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編輯 張人尹

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必勝客母親節聯名再睡5分鐘！針對母親節大餐話題，這次必勝客不搞怪，特別推出超奢華海味比薩「明太子生蠔干貝、魷你真好鮑魚干貝」，此外更在甜點上聯名手搖杯「再睡5分鐘」推出超療癒珍奶巴斯克蛋糕，母親節大餐、母親節蛋糕一次搞定。

▲必勝客母親節聯名再睡5分鐘推出珍奶巴斯克蛋糕，母親節大餐、母親節蛋糕同步開吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

▲必勝客母親節限定明太子生蠔干貝比薩、魷你真好鮑魚干貝比薩，母親節大餐開吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客這次母親節限定推出「明太子生蠔干貝比薩」強勢回歸，特別使用生蠔、炙燒干貝、起司三重組合，打造濃郁海味。另一款則是限量版「魷你真好鮑魚干貝比薩」，一整隻魷魚、鮑魚、特大鳳尾蝦一次上桌，還能選升級「明太子雙起司熔岩芝心餅皮」，讓媽媽吃到最澎湃的限定口味。

▲必勝客母親節限定明太子生蠔干貝比薩、魷你真好鮑魚干貝比薩，母親節大餐開吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

除了母親節大餐，母親節蛋糕也能一次搞定！這次必勝客特別聯手超夯飲料「再睡5分鐘」，打造母親節線聯名甜點「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」，把熱銷手搖飲變成濃郁起司蛋糕，不只吃得到紅茶奶香，更搭配療癒黑糖珍珠，超療癒珍奶蛋糕滿組媽媽的甜點胃。

▲必勝客母親節聯名再睡5分鐘推出日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕，母親節蛋糕推薦 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理


這次必勝客母親節活動還有貼心打造「車票比薩」抽獎活動，自4/22起在PK APP購買指定套餐就能抽統聯車票，幫在外地的你順利返鄉。特別的是，必勝客針對母親節新品還推出「母親節甜蜜套餐」，一次吃到海味比薩與限定甜點，最高現省1,089元，讓人母親節大餐吃得超澎湃。

▲必勝客母親節聯名再睡5分鐘推出日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕，母親節蛋糕加披薩享組合優惠 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

 

必勝客母親節限定 明太子生蠔干貝比薩

販售期間：即日起至5/2
販售地點：必勝客全台門市、PK APP
優惠內容：
「明太子生蠔干貝比薩」大比薩外帶半價優惠459元起
大比薩加價140元就可升級「明太子雙起司熔岩芝心餅皮」
 

必勝客母親節限定 魷你真好鮑魚干貝比薩

販售期間：即日起至售完為止
販售地點：PK APP
優惠內容：「魷你真好鮑魚干貝比薩」單點1,049元，全台極限量5千個
 

必勝客母親節限定 必勝客×再睡5分鐘 日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕

販售期間：即日起至售完為止
販售地點：必勝客全台門市
優惠內容：8吋原價958元，加購特價619元
 

母親節不只要吃必勝客珍奶蛋糕 母親節大餐也要為媽媽先準備

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