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母親節速食4大推薦！母親節大餐帝王蟹披薩 母親節蛋糕珍奶巴斯克，母親節請媽媽吃爆。

母親節 速食 披薩 母親節大餐 more
2025-04-19 09:00:00 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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母親節大餐先幫媽媽買起來！每年母親節為了跟媽媽一起慶祝，許多人都會提前準備好母親節大餐，不用媽媽費心準備、還能吃一頓奢華的犒賞媽媽，買素素食炸雞、披薩就是最夯選擇，也讓每年母親節都掀起了一波披薩之亂。這次窩客島幫你整理母親節速食新品4大推薦，母親節披薩、母親節蛋糕、母親節大餐通搞定。

▲母親節速食4大推薦，母親節大餐帝王蟹披薩、母親節蛋糕珍奶巴斯克一次開吃 / WalkerLand窩客島整理提供

▲母親節速食4大推薦，母親節大餐、母親節蛋糕、母親節披薩搶先預訂 / WalkerLand窩客島整理提供


 

2025母親節披薩推薦：達美樂帝王蟹披薩

達美樂聯名請客樓，推出母親節限定「御品帝王蟹愛心火山披薩」，在近期超夯的起司火山披薩上，放上一整隻帝王蟹，而且披薩上的帝王蟹腳已經貼心剝殼，讓人更方便品嚐。此外搭配母親節限定的「愛心造型」火山披薩餅皮，濃郁蟹香混著牽絲起司就是絕配。這款限量披薩只開放線上預購，即日起正式開搶。

全文介紹：母親節大餐帝王蟹披薩！達美樂聯名請客樓 愛心火山披薩，母親節披薩超奢華。
▲母親節大餐推薦，達美樂聯名請客樓，推出母親節限定帝王蟹披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲母親節大餐推薦，達美樂聯名請客樓，推出母親節限定帝王蟹披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲母親節大餐必吃達美樂，請客樓聯名限定御品帝王蟹愛心火山披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理
▲母親節大餐必吃達美樂，請客樓聯名限定御品帝王蟹愛心火山披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理
 

2025母親節蛋糕推薦：必勝客X再睡5分鐘 珍奶巴斯克蛋糕

必勝客母親節聯名再睡5分鐘！針對母親節大餐話題，這次必勝客不搞怪，特別推出超奢華海味比薩「明太子生蠔干貝、魷你真好鮑魚干貝」，此外更在甜點上聯名手搖杯「再睡5分鐘」推出超療癒珍奶巴斯克蛋糕，母親節大餐、母親節蛋糕一次搞定。

全文介紹：必勝客母親節聯名再睡5分鐘！珍奶巴斯克蛋糕 明太子比薩母親節開吃。

▲必勝客母親節聯名再睡5分鐘推出珍奶巴斯克蛋糕，母親節大餐、母親節蛋糕同步開吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

▲必勝客母親節限定明太子生蠔干貝比薩、魷你真好鮑魚干貝比薩，母親節大餐開吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025母親節速食推薦：肯德基檸檬雲朵蛋撻

母親節揪媽媽吃肯德基蛋撻！肯德基蛋撻是許多速食控的必吃甜點，不論是經典原味，或是不定期的限定口味、加上棉花糖的雲朵系列，通通都讓人要衝、要吃。這次肯德基針對母親節話題，推出超夢幻「檸檬雲朵蛋撻」，酸甜系風味讓甜點控約媽媽一起吃母親節下午茶。

全文介紹：母親節必吃甜點！肯德基檸檬雲朵蛋撻母親節開吃，酸甜肯德基蛋撻媽媽拍IG。

▲母親節必吃甜點！肯德基檸檬雲朵蛋撻母親節限定開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲肯德基母親節必吃檸檬雲朵蛋撻，搭配母親節限定包裝 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

2025母親節速食推薦：肯德基炸雞親子桶

約媽媽吃1元炸雞、1元蛋撻！肯德基母親節推出「蜂蜜風味蒜醬脆雞」升級回歸，打造更療癒的韓式炸雞新吃法。這次更針對母親節推出超萌親子桶造型包裝，還有APP限定優惠「加1元多1塊雞、加1元多一顆蛋撻」優惠活動，讓炸雞控約媽媽一起吃雞。

全文介紹：1元炸雞 1元蛋撻！肯德基母親節炸雞親子桶，升級版蜂蜜風味蒜醬脆雞約媽媽一起吃。

▲肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞，加碼母親節組合親子全家餐、心心相印親子桶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞，APP優惠再加碼1元炸雞、1元蛋撻 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

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