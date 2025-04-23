五月是感謝媽媽的節日，也是全家團聚的好時機。今年母親節，台北多家五星飯店不僅推出造型吸睛的創意蛋糕，更設計多元自助餐吃到飽與經典桌菜方案，讓每位媽媽都能在味蕾與心意中，感受到全家的滿滿愛意。台北君悅、士林萬麗與花園大酒店三間飯店祭出多重驚喜優惠，從甜點到主餐都極具儀式感，也為搜尋「母親節聚餐」的民眾提供實用指南。



▲五月是感謝媽媽的節日，也是全家團聚的好時機。今年母親節，台北多家五星飯店不僅推出造型吸睛的創意蛋糕 / 台北君悅、士林萬麗、台北花園提供、WalkerLand窩客島整理



以高端奢華著稱的台北君悅酒店，在寶艾西餐廳推出風格鮮明的母親節海陸大餐。饕客能一次享用波士頓龍蝦、海膽生蠔、蜜柑鯛生魚片、碳烤海鮮盤等頂級食材組合，現場搭配香料白玉貝與雞尾酒蝦，宛如高級海鮮派對。若偏好多樣選擇與輕鬆用餐，ZIGA ZAGA義大利餐廳則推出母親節限定「白蘆筍半自助餐」，主餐嚴選進口白蘆筍搭配燉飯、義式披薩、麵食等豐盛熱食吃到飽，結合自由拿取沙拉吧與甜點，適合希望悠閒共度母親節的家庭組合。



▲偏好多樣選擇與輕鬆用餐，ZIGA ZAGA義大利餐廳則推出母親節限定「白蘆筍半自助餐」，主餐嚴選進口白蘆筍搭配燉飯 / 台北君悅、士林萬麗、台北花園提供、WalkerLand窩客島整理

士林萬麗酒店的士林廚房則主打多國料理自助餐廳，在母親節期間提供完整吃到飽方案，包含日式壽司、海鮮冷盤、現煎牛排、燉煮湯品、歐陸前菜與甜點塔等，滿足從長輩到小孩不同世代的飲食偏好。5月10日至11日限定優惠價1,680元，若於4月21日前完成預訂與付款，更可搭配贈送積分或蛋糕好禮，CP值極高。現場裝潢明亮寬敞，窗邊座位適合親子與長輩一同用餐，營造愉悅且典雅的聚餐氛圍。▲士林萬麗酒店的士林廚房則主打多國料理自助餐廳，在母親節期間提供完整吃到飽方案，包含日式壽司、海鮮冷盤 / 台北君悅、士林萬麗、台北花園提供、WalkerLand窩客島整理台北花園大酒店旗下「饗聚廚房」則以「亞洲無國界料理」為主軸，打造出包含中、西、泰、馬、日、越等多樣菜系的吃到飽體驗。母親節期間推出四人同行優惠價3,999元，再加贈每位成人一份韓式手抓海鮮，與一顆4吋輕乳酪蛋糕，廣受年輕家庭歡迎。熱門餐檯如地中海烤魷魚、普羅旺斯羊排與米蘭式鮮蝦，每一道皆現點現做，口感新鮮。另備哈根達斯冰淇淋與啤酒無限暢飲，讓用餐時光更加豐盛無憂。▲台北花園大酒店旗下「饗聚廚房」則以「亞洲無國界料理」為主軸，打造出包含中、西、泰、馬、日、越等多樣菜系的吃到飽體驗 / 台北君悅、士林萬麗、台北花園提供、WalkerLand窩客島整理三間飯店在蛋糕部分亦各具風格：君悅推出擬真造型「女王可可」、「瓷愛」與「蕾雅檸檬」三款美學甜點，從造型、層次到口味都創意十足；士林萬麗則以經典戚風搭配珍珠糖球設計「馨愛果漾」蛋糕，視覺與甜感兼備；花園大酒店的「花漾馨語 開心果杏仁蛋糕」則融合茉莉花慕斯與果凍餡，清爽不膩，適合搭配豐富的自助餐收尾。▲不論是想與媽媽共享一場澎湃海陸盛宴、品嚐多國料理吃到飽，或用設計感蛋糕說聲「謝謝」，今年母親節的選擇前所未有地多樣與貼心 / 台北君悅、士林萬麗、台北花園提供、WalkerLand窩客島整理不論是想與媽媽共享一場澎湃海陸盛宴、品嚐多國料理吃到飽，或用設計感蛋糕說聲「謝謝」，今年母親節的選擇前所未有地多樣與貼心。建議提早預訂，不只享早鳥優惠，更能確保搶得心儀時段，為媽媽留下今年最難忘的節日記憶。▲不論是想與媽媽共享一場澎湃海陸盛宴、品嚐多國料理吃到飽，或用設計感蛋糕說聲「謝謝」，今年母親節的選擇前所未有地多樣與貼心 / 台北君悅、士林萬麗、台北花園提供、WalkerLand窩客島整理

台北君悅酒店 母親節蛋糕預購

「女王可可」、「瓷愛」、「蕾雅檸檬」三款擬真造型蛋糕

售價：1,380～1,680元，4月30日前預購享88折



台北君悅酒店 母親節餐飲優惠

寶艾西餐廳：母親節海陸大餐 4,280元+10%／套，含波士頓龍蝦、碳烤海鮮、海膽生蠔等

ZIGA ZAGA 義式餐廳：白蘆筍主題半自助餐，每位2,380元+10% 起，含義式披薩與松露燉飯吃到飽

雲錦與漂亮廣式餐廳：十人桌宴 32,800元+10%



台北君悅酒店 母親節訂席優惠

5/3～4、5/10～11 訂宴會廳，每桌十人28,800元或32,800元起

贈康乃馨、蛋糕、君悅住宿一晚、Oasis Spa按摩90分鐘

凡與君悅同年出生、或身分證有3、5者享免服務費



台北君悅酒店 Grand Hyatt Taipei

地址：台北市信義區松壽路2號

訂位電話：02-2720-1230

線上訂位：https://bit.ly/2025_GHT_FnBMom

台北士林萬麗酒店 母親節蛋糕預購

「馨愛果漾」六吋／八吋蛋糕，內含戚風蛋糕、新鮮水果與珍珠糖球

預購至4/30，六吋800元（原價900元）、八吋1,080元（原價1,280元）



台北士林萬麗酒店 母親節餐飲優惠

萬麗軒中餐廳：母親節五人套餐，招牌菜色包含「窯烤蒜味吊燒雞」、「焗烤咖哩帝王蟹」等

預訂用餐即贈六吋蛋糕（原價980元）

士林廚房自助餐：5/10～11 用餐享優惠價1,680元（原價1,880+10%），供應多國料理



台北士林萬麗酒店 母親節住房優惠

提前30天預訂住房，加贈萬豪旅享家會員點數5,000點



台北士林萬麗酒店 Renaissance Taipei Shihlin Hotel

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

訂位電話：02-8861-2389 分機11611或11811

官方FB：https://www.facebook.com/rentaipeishihlin/



台北花園大酒店 母親節蛋糕預購

「花漾馨語 開心果杏仁蛋糕」8吋，售價980元

4/30前預購享9折優惠

內餡含茉莉花起司慕斯、青葡萄藍莓凍，外觀以玫瑰造型點綴



台北花園大酒店 母親節餐飲優惠

饗聚廚房：四人同行3,999元+10%，贈韓式手抓海鮮與4吋蛋糕

PRIME ONE牛排館：四人分享餐9,999元+10%，含肋眼牛排、斑節蝦等豪華主菜

花園thai thai：四人分享餐2,999元+10%，附沙拉吧吃到飽

翠庭中餐廳：四人桌菜4,099元起+10%、十人桌席12,800元起+10%，皆贈乳酪蛋糕與康乃馨

用餐期間限定禮遇

5/9晚餐與5/10～11 全日：用餐即贈每位媽媽康乃馨

桌菜另加贈4～6吋蛋糕



台北花園大酒店 Taipei Garden Hotel

地址：台北市中正區中華路二段1號

訂位電話：02-2312-1000（餐廳訂位）／02-2314-6611（總機）

官方網站：https://www.taipeigarden.com.tw







看完這幾間飯店的精彩優惠，不妨接著看看還有哪些母親節推薦好去處