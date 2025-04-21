隨著五月溫柔登場，母親節也悄悄靠近，不少民眾開始搜尋「母親節餐廳推薦」與「母親節蛋糕早鳥優惠」等關鍵字，期待為最親愛的母親安排一場充滿驚喜的節日體驗。位於敦化北路、享有「台北五星飯店」盛名的文華東方酒店，今年精心策劃多項節慶限定專案，從米其林星級中餐、義式料理、夢幻下午茶，到極致舒壓芳療與高顏值蛋糕禮盒，全方位打造最尊寵的母親節回憶。不論是親子共享美食時光，還是送上一段療癒旅程，皆能在文華東方找到最貼心的節慶提案，堪稱今年台北最值得收藏的母親節餐飲與療癒指南。



▲文華東方母親節星級套餐 限量蛋糕 頂級芳療，早鳥優惠開跑 / 文華東方提供、WalkerLand窩客島整理



以連續七年榮獲米其林一星殊榮的中餐廳「雅閣」為首，飯店於5月9日至11日推出限定七道式奢華套餐，每位5,380元加一成服務費，主廚嚴選和牛、龍蝦、鮑魚等頂級食材，透過經典粵菜詮釋極致風味，打造專屬母親的尊榮饗宴。而米其林指南推薦餐廳「Bencotto」義大利餐廳也同步推出由主廚設計的五道式套餐，每位3,780元加一成，主打北海道干貝、澳洲肋眼、手工龍蝦麵餃等創意義式佳餚，以溫柔口感傳遞節日心意。



▲以連續七年榮獲米其林一星殊榮的中餐廳「雅閣」為首，飯店於5月9日至11日推出限定七道式奢華套餐 / 文華東方提供、WalkerLand窩客島整理

延續母親節的甜蜜氛圍，「文華餅房」限量推出的「花語之愛」母親節蛋糕，由行政西點主廚趙崇曦設計，以提拉米蘇融合玫瑰與荔枝果香，搭配康乃馨造型巧克力，呈現如藝術品般的甜點質感。除了350元的小蛋糕與2,680元的七吋蛋糕外，還能加購花禮或手工馬卡龍禮盒組合，早鳥預購至4月20日前享9折優惠。▲延續母親節的甜蜜氛圍，「文華餅房」限量推出的「花語之愛」母親節蛋糕 / 文華東方提供、WalkerLand窩客島整理午後時光不妨帶媽媽來「青隅」享受貴婦級下午茶體驗。即日起至5月31日止推出「珍寵」頂級下午茶饗宴，每位1,580元起，甜鹹點兼具，包含玫瑰燕窩千層酥、橙花紅心芭樂慕斯與龍蝦馬告脆球、芋泥鴨肉塔等，視覺與味蕾皆大滿足。▲午後時光不妨帶媽媽來「青隅」享受貴婦級下午茶體驗 / 文華東方提供、WalkerLand窩客島整理除了餐飲享受，想送給母親一段放鬆身心的時光，也可選擇「The Spa芳療中心」的Valmont芳療系列。包含8,280元起的臉部護理加背部或足部按摩，或雙人體驗的芳療按摩與瑜珈課程，雙人價為18,800元加一成，讓母女或母子共同感受身心療癒的溫柔時刻。▲想送給母親一段放鬆身心的時光，也可選擇「The Spa芳療中心」的Valmont芳療系列 / 文華東方提供、WalkerLand窩客島整理

台北文華東方酒店 2025 母親節「雅閣」中餐廳｜七道式米其林星級套餐

日期：5月9日～5月11日 午、晚餐時段

菜色亮點：和牛、龍蝦、鮑魚、椰皇燕窩燉蛋白

價格：每位5,380元＋10%

特色：連續七年米其林一星，粵式高雅饗宴



台北文華東方酒店 2025 母親節「Bencotto」義大利餐廳｜五道式義式套餐

日期：5月9日～5月11日晚餐時段

菜色亮點：北海道干貝、奧賽嘉魚子醬、澳洲肋眼

價格：每位3,780元＋10%

特色：米其林推薦餐廳，當代義式料理



台北文華東方酒店 2025 母親節「青隅」下午茶｜「珍寵」頂級春季風味

日期：5月1日～5月31日

甜點亮點：玫瑰燕窩草莓千層酥、橙花奶霜芭樂慕斯

鹹點亮點：龍蝦馬告鳳梨脆球、芋泥鴨肉塔

價格：每位1,580元＋10% 起

特色：貴婦級下午茶，視覺與味蕾雙重享受



台北文華東方酒店 2025 母親節蛋糕禮盒

「文華餅房」母親節限定蛋糕「花語之愛」

蛋糕口味：提拉米蘇×玫瑰荔枝奶油醬×紅寶石巧克力

售價：小蛋糕350元／7吋蛋糕2,680元

禮盒組合：

搭配康乃馨花禮「花語獻禮」4,680元

搭配花禮與馬卡龍「奢寵花語」禮組5,280元

優惠：即日起至4月20日預購享9折

取貨期間：4月21日～5月11日



台北文華東方酒店 2025 母親節芳療體驗

「The Spa」芳療中心 Valmont奢寵之旅

日期：5月1日～5月30日

項目一：頂峰抗皺緊提臉部護理＋30分鐘背部或足部按摩，價格：每位8,280元＋10%

項目二：母親節限定雙人煥活體驗（按摩＋雙人瑜珈），價格：雙人18,800元＋10%

特色：芳療、舒壓、身心靈療癒一次擁有

想打造更完整的母親節驚喜，不妨搭配以下推薦一起規劃

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