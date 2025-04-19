如果說巴黎是一座充滿甜美靈魂的城市，那麼PIERRE HERMÉ便是其中最迷人的靈魂演繹者。被譽為「甜點界畢卡索」的殿堂級品牌PIERRE HERMÉ，以其極致風味與工藝美學在全球甜點界奠定無可撼動的地位，現在由全球首位華裔行政主廚王家承接手，將這份源自法國的甜點藝術真諦，完整帶入台灣市場。



▲PIERRE HERMÉ玫瑰荔枝母親節蛋糕！法式母親節蛋糕限量預購中 / PIERRE HERMÉ提供、WalkerLand窩客島整理



這一次，為迎接母親節的溫馨氛圍，PIERRE HERMÉ特別打造兩款極具代表性的節慶蛋糕，不僅結合經典風味與藝術造型，更將每一道甜點轉化為對母親深情的告白，讓母親節不再只是節日，更是味蕾與心靈的雙重慶典。



首先登場的ISPAHAN COEURS MÊLÉS玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語，是以品牌最知名的Ispahan為創作靈感。這款甜點以優雅的愛心造型訴說對母親的柔情，馬卡龍基底融合了來自大自然的果香與花香，覆盆子果凍與荔枝果泥的搭配清新動人，玫瑰馬斯卡彭奶油的絲滑口感更像是一場甜蜜擁抱。切開蛋糕的瞬間，綿密而層次豐富的結構令人驚艷，每一口都像是進入一幅關於母愛的水彩畫，在舌尖慢慢展開。



▲ISPAHAN COEURS MÊLÉS玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語，是以品牌最知名的Ispahan為創作靈感 / PIERRE HERMÉ提供、WalkerLand窩客島整理

另一款Tarte Infiniment Pistache經典開心果塔則展現出截然不同的風味性格。為了喜愛堅果風味的媽媽們，這款塔點以酥脆的塔皮打底，如同母親堅定的守護，接續鋪上香濃的開心果奶油，再堆疊鬆軟開心果蛋糕與果仁糖，最上層則以開心果香緹奶油與巧克力淋面完美收尾。每一層口感都有明確分界卻又自然融合，甜而不膩，香氣繚繞，整體味覺猶如在春日午後享用一杯現磨咖啡時那份踏實而溫暖的幸福。▲Tarte Infiniment Pistache經典開心果塔則展現出截然不同的風味性格 / PIERRE HERMÉ提供、WalkerLand窩客島整理PIERRE HERMÉ的甜點創作不只是美味那麼簡單，更是一種情感的寄託。從甜點的造型、色彩到層層堆疊的口感，無不展現出對食材的尊重與對生活的熱愛。行政主廚王家承擁有18年甜點經歷，曾旅居美國、進修法國，更代表台灣參與國際級甜點大賽並屢屢奪下佳績。他以精準的味覺記憶與高度細膩的技巧，完美詮釋品牌靈魂，讓台灣甜點迷得以在家門口便能享有世界級的巴黎體驗。除了母親節限定蛋糕外，品牌也將自5月20日起推出三款冷藏常溫甜點，滿足不同層次的味蕾需求。Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍，以香脆馬卡龍夾入多重果香餡料，細緻中帶有酸甜層次；Tarte Infiniment Vanille無盡香草塔則運用大溪地、馬達加斯加與墨西哥三款香草調製而成，層次深沉又耐人尋味；Carrément Chocolat典藏黑巧克力蛋糕選用頂級巧克力打造，濃郁滑順，完美詮釋苦甜交融的深層情感。▲PIERRE HERMÉ的甜點創作不只是美味那麼簡單，更是一種情感的寄託 / PIERRE HERMÉ提供、WalkerLand窩客島整理品牌經典可頌系列也持續熱賣中，每一顆可頌都保有酥脆外層與柔軟內層的完美比例，搭配濃厚奶香，令人一試成主顧。此外還有口感獨特的肉桂捲，以手工捲製與香料比例的細膩調整展現甜點製作的極致要求。無論是日常小確幸還是節日送禮，PIERRE HERMÉ總能以一塊甜點召喚心中最柔軟的記憶。▲品牌經典可頌系列也持續熱賣中，每一顆可頌都保有酥脆外層與柔軟內層的完美比例，搭配濃厚奶香，令人一試成主顧 / PIERRE HERMÉ提供、WalkerLand窩客島整理PIERRE HERMÉ的每一款甜點，都像是對生活的註解。不僅好吃，更好看，也好感動。母親節限定蛋糕將自4月10日起於三間門市與官網同步開放預購，5月1日起正式供貨。無論是為媽媽準備一場驚喜，或是與家人一同享受溫馨時光，這份來自法國的甜點祝福都將成為最動人的存在。▲PIERRE HERMÉ的每一款甜點，都像是對生活的註解。不僅好吃，更好看，也好感動 / PIERRE HERMÉ提供、WalkerLand窩客島整理

PIERRE HERMÉ 母親節蛋糕

預購時間：4月10日起開放預購

取貨時間：5月1日起至各門市或線上指定日期取貨

母親節限定蛋糕款式：

ISPAHAN COEURS MÊLÉS 玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語

Tarte Infiniment Pistache 經典開心果塔



PIERRE HERMÉ 新品甜點

上市時間：5月20日起

上市甜點品項：Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍、Tarte Infiniment Vanille 無盡香草塔、Carrément Chocolat 典藏黑巧克力蛋糕



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