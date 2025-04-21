母親節即將到來，正在尋找一份兼具儀式感與實用性的台北母親節住宿推薦！信義區設計旅館Home Hotel攜手自然植萃保養品牌SAWAA，推出限量「回家，好好寵愛」母親節住房專案，結合城市假期與質感保養，為媽媽獻上一段從沐浴、護理到放鬆都被細心照顧的療癒時光。專案期間自5/1至5/30，入住指定房型即可體驗SAWAA明星洗沐組合，並加贈人氣保養禮盒，打造一場獨一無二的寵愛旅程。



▲信義區設計旅館Home Hotel攜手自然植萃保養品牌SAWAA，推出限量「回家，好好寵愛」母親節住房專案 / Home Hotel提供、WalkerLand窩客島整理



每年五月都是傳遞感謝與愛的最佳時刻，這一次，不如用一場專屬假期，為媽媽創造一段屬於自己的靜謐時光。Home Hotel以「家的溫度」為出發點，特別規劃「回家，好好寵愛 Mother’s Day Getaway」住房專案，主打入住台北市信義區極具設計感的「豪華原創客房」或「豪華驚艷露臺房」，雙人每晚7,700元起即可享有完整的住宿體驗與保養禮盒。從備品到氣味，每一項細節都訴說著「你值得被好好寵愛」。



▲Home Hotel以「家的溫度」為出發點，特別規劃「回家，好好寵愛 Mother’s Day Getaway」住房專案 / Home Hotel提供、WalkerLand窩客島整理

並且，這一次母親節住房專案最大亮點，在於客房全面升級為SAWAA熱銷經典洗沐系列，包括「波光 淨膚酵母沐浴露」、「寧海 煥膚平衡身體乳」、「靜海 賦活胜肽洗髮露」與「月光海 深層滋養潤髮乳」，每一瓶都是品牌核心保養哲學的體現。入住同時加贈「SAWAA保養禮盒—韻」，內含「珊瑚 全能修護面膜」與「月相 護唇膏」，讓洗澡與敷臉的日常轉化為與自己身心對話的片刻寧靜，也是一種陪伴母親的生活儀式。▲這一次母親節住房專案最大亮點，在於客房全面升級為SAWAA熱銷經典洗沐系列 / Home Hotel提供、WalkerLand窩客島整理如果媽媽是喜愛設計與空間氛圍的旅宿體驗者，Home Hotel的空間配置將會是加分亮點。自2011年開幕以來，Home Hotel便以台灣設計為核心精神，持續結合在地品牌打造城市中的第二個家。全新改裝的「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」，不僅坪數寬敞，更提供旅人專屬的寧靜陽台空間，尤其是露臺房型，在信義區這樣繁華地段中，難得享有10坪戶外綠意，完美詮釋「放鬆不必離開城市」的理想假期。▲全新改裝的「豪華原創客房」與「豪華驚艷露臺房」，不僅坪數寬敞，更提供旅人專屬的寧靜陽台空間 / Home Hotel提供、WalkerLand窩客島整理除了住房專案之外，SAWAA也於5月同步推出快閃活動，在誠品南西一樓設立期間限定店面，開放體驗品牌新品「暖杉 高效修護髮油」，並舉辦滿額贈與抽獎活動，最大獎項包含價值2萬至2萬6千元的Home Hotel住宿券，不論是為媽媽挑選禮物或自己犒賞生活，都是實用又富質感的消費選擇。▲SAWAA也於5月同步推出快閃活動，在誠品南西一樓設立期間限定店面，開放體驗品牌新品「暖杉 高效修護髮油」 / Home Hotel提供、WalkerLand窩客島整理





Home Hotel x SAWAA 母親節住房專案

回家，好好寵愛 Mother’s Day Getaway

活動期間：2025年5月1日（四）至2025年5月31日（六）

專案日期：2025/5/1(四) - 2025/5/31(六)

專案內容：入住SAWAA 專案房型，升級SAWAA品牌洗沐備品全系列，共5間。

專案贈禮：SAWAA「保養禮盒—韻」一組，

禮盒包含：珊瑚｜全能修護面膜5入、月相｜護唇膏"

訂房專線：02-8789-5151

訂房官網：https://homehotel.com.tw/sawaa-mothersday/

專案房型：

豪華原創客房：週日到週四$7,700；週五$8,100；週六國定假日$8,500

豪華驚艷露臺房：週日到週四$9,700；週五$10,100；週六國定假日$10,500

除了這次母親節專案，還有更多值得收藏的母親節美食

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