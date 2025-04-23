母親節即將到來，台北多家飯店紛紛推出誠意滿滿的限定優惠與精緻餐食，無論是熱愛吃到飽、重視食材品質，或偏好視覺與味覺兼具的甜點體驗，都能找到最合適的孝親選擇。從現烤海鮮、豪華龍蝦牛排，到母愛主題甜點與高空景觀餐廳的舒適氛圍，三家飯店各自以不同形式，打造專屬媽媽的幸福儀式感。





位於板橋的台北新板希爾頓酒店，特別為母親節量身打造多款用餐專案。「悅．市集」自助餐廳延續超高人氣的主廚威靈頓牛排，將供應時間延長至5月底，並於5月9日至11日餐檯全面升級，搭配焗烤龍蝦主菜，將吃到飽升級為高質感海陸盛宴，每位1,980+10%元。更貼心的是，若平日用餐者身分證對中「513」或「514」三碼，可享四人同行一人免費優惠，為家庭聚餐帶來實質回饋。



而中餐廳「青雅」則以港式盆菜為靈感，推出五人桌菜，主打椰皇花膠燉雞盅與極品龍蝦福滿盆，使用波士頓龍蝦、干貝與北菇搭配膠質高湯，層層堆疊出豪華口感，每桌6,888+10%元起。若選擇包廂用餐還加贈母親節特製蛋糕乙顆，完美呼應節日氛圍。宴會廳亦推出針對五人與十人團體的桌菜專案，餐點從果律蝦、松坂肉料理，到蟲草參湯、瑤柱糯米糕、烏骨雞等一應俱全，提早預訂還贈紅酒與主廚蛋糕，誠意十足。



台北松山意舍酒店的Que原木燒烤餐廳，則打造出視覺與味覺兼具的「寵愛媽媽四人海陸大拼盤」。整體套餐以6980+10%元起的價格，集結美國自然牛肋眼、波士頓龍蝦尾與日本半殼扇貝，再搭配自助餐檯中的現烤海鮮、中式私房熱菜與多樣甜點，包含母親節限定的莓果塔、優格慕斯與手工白松露巧克力，將媽媽寵上天。不僅如此，選擇主餐還能免費獲得甜點主廚手工製作的「松露巧克力禮盒」，內含白巧克力、草莓松露與紅心芭樂夾心等九顆巧克力，其中紅心芭樂內餡更選用台灣小農生產果醬，融合在地食材與國際甜點風格。餐廳本身位於高樓層，夜晚竹燈籠點綴下的用餐氛圍溫馨浪漫，地點直通松山車站與百貨商場，聚餐後再接力購物療癒更是完美安排。而在中山區的台北國泰萬怡酒店，MJ Kitchen於週末推出升級版下午茶吃到飽，活動期間只要800元即可品嘗多樣國際料理與海鮮生魚片，還包含川台特色菜色如重慶青花椒牛肉與上海醃篤鮮，口味飽滿不失層次。5月10日至11日母親節當週，更特別加碼每位成人贈送半尾龍蝦一份，讓這頓下午茶充滿驚喜與高級感。此外，也同步推出「逸趣之旅」住房專案，入住即贈品牌限定擲筊組與台灣造型鳳梨酥，還能獲得探索行天宮的文化地圖與解說服務。房價每晚6,100元起含早餐，萬豪旅享家會員於4月底前入住還能獲得雙倍點數與房晚累積，是一趟兼顧美食、住宿與文化體驗的理想假期。在這充滿感恩的日子，三間飯店用美食說愛，以不同形式描繪對媽媽的深情。無論選擇精緻桌菜、高空景觀吃到飽，或充滿驚喜的下午茶組合，都是最直接卻真摯的溫柔表達。今年母親節，讓我們用一頓美好餐宴，留住屬於家的幸福記憶。

台北新板希爾頓酒店 母親節限定活動

活動期間：2025年5月1日至5月11日

優惠亮點：

・「悅．市集」吃到飽自助餐延長供應威靈頓牛排，母親節期間再升級餐檯，搭配焗烤龍蝦主餐，每位1,980+10%元

・身分證對中「513」或「514」三碼，平日四人同行一人免費

・「青雅」中餐廳五人桌菜專案6,888+10%元起，含花膠燉雞湯與龍蝦盆菜

・宴會廳五人桌菜10,500+10%元、十人桌菜16,800+10%元，早鳥加贈主廚蛋糕與紅酒

・逸廊推出伯爵茶主題母親節蛋糕，5月4日前預購享8折，優惠價1,024元

訂位電話：02-2958-3000

官網資訊：https://reurl.cc/QeKegZ



台北松山意舍酒店 Que原木燒烤餐廳 母親節限定活動

活動期間：2025年5月1日至5月31日（晚餐餐期）

優惠亮點：

・母親節限定「四人海陸大拼盤」6980+10%元起，含肋眼牛排、龍蝦尾、日本扇貝等

・自助區提供現炒熱菜、海鮮料理、甜點Bar，含多款母親節限定甜點

・啤酒、雞尾酒無限暢飲

・選擇主餐贈價值980元「松露巧克力禮盒」一盒

訂位電話：02-2653-2899

官網資訊：www.amba-hotels.com/tc/songshan/dining/que-restaurant



台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 母親節限定活動

活動期間：即日起至2025年5月11日（假日限定下午茶）

優惠亮點：

・下午茶吃到飽升級版菜色，含環球海鮮、川台料理

・母親節當週（5/10~11）加送每位成人半尾龍蝦

・4月12日至5月4日期間，萬豪會員享800元嘗鮮價（原價1,080+10%元）

・搭配「逸趣之旅」住房專案，贈鳳梨酥與擲筊組

訂位／訂房電話：02-7750-3399

官網資訊：www.marriott.com





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