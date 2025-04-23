每年五月的第二個週末，總是讓人特別期待，因為那是屬於媽媽的節日。想要用最實在的方式表達感謝，不如帶媽媽吃一場澎湃又有誠意的「吃到飽」大餐。今年多家台北知名飯店餐飲業者紛紛推出母親節吃到飽活動，不只海陸齊發，還有專屬贈禮與甜點升級，從龍蝦桶到鮮魚刺身，從爐烤牛排到甜點冰淇淋，讓媽媽吃得滿足，也感受到被寵愛的溫度。



▲母親節吃到飽推薦！喜來登、晶華、米崙吃到飽比拚龍蝦牛排與甜點陣容 / 喜來登、晶華、米崙提供、WalkerLand窩客島整理



在自助餐吃到飽控心中擁有超高人氣的「十二廚」，今年母親節以海鮮吃到飽為主打亮點。台北喜來登大飯店於5月10日至11日兩天限定，每位賓客皆可享用一份專屬的「龍蝦桶」，內含整隻龍蝦、白蝦與淡菜等新鮮海味，加碼的高級食材讓整體餐檯陣容更顯豐盛。除此之外，餐檯還包括現切爐烤美國肋眼牛排、香煎牛排、鐵板料理、松葉蟹腳無限享用，以及中式名菜如陳醋排骨配鍋巴、新加坡辣炒蟹等，打造一場跨國界的舌尖旅行。午、晚餐每位2,090元，下午茶則為1,290元，是想讓媽媽大口吃肉、大啖海鮮的絕佳選擇。



▲「十二廚」，今年母親節以海鮮吃到飽為主打亮點 / 喜來登、晶華、米崙提供、WalkerLand窩客島整理

若媽媽熱愛優雅與多樣風味，台北晶華酒店的「栢麗廳」同樣不容錯過。餐檯涵蓋超過百道料理，中、西、日式一網打盡，並特設海鮮專區，鋪滿每日直送的漁港鮮物，從鮭魚刺身、握壽司、海鮮丼到川味青龍蝦、佛跳牆與爐烤美國肋眼牛排應有盡有。甜點控則能盡情享用Haagen-Dazs冰淇淋與精緻法式甜品。5月10日至11日的午餐與晚餐每位2,580元，午後時段下午茶則為1,580元，適合與家人一同歡度慢活午後時光。▲台北晶華酒店的「栢麗廳」餐檯涵蓋超過百道料理 / 喜來登、晶華、米崙提供、WalkerLand窩客島整理如果媽媽偏好活潑氣氛與日式吃到飽，花蓮「米崙丼飯屋」在母親節期間推出特別企劃，以「點到飽」方式供應多款丼飯、刺身、壽司、手捲與日式炸物，現點現做，新鮮上桌，讓媽媽在輕鬆氛圍中品嚐多樣選擇。5月9日至11日活動期間凡帶媽媽來用餐，還加碼贈送一杯日式綠茶，體貼又貼心，適合親子共享輕鬆時光。▲花蓮「米崙丼飯屋」在母親節期間推出特別企劃，以「點到飽」方式供應多款丼飯、刺身、壽司 / 喜來登、晶華、米崙提供、WalkerLand窩客島整理三大吃到飽雖各具風格，但皆以母親節為主題將餐飲體驗升級，無論是以龍蝦為亮點的喜來登十二廚、匯聚多國風味的晶華栢麗廳，或是充滿日式趣味的米崙丼飯屋點到飽體驗，每一處皆用料理說出對媽媽的愛，將一頓飯的溫度轉化為節日記憶中最難忘的畫面。今年的母親節，別再苦惱送什麼禮，不妨就以一場「吃到飽」大餐為媽媽獻上滿滿的愛與感謝。▲三大吃到飽雖各具風格，但皆以母親節為主題將餐飲體驗升級 / 喜來登、晶華、米崙提供、WalkerLand窩客島整理

台北喜來登大飯店 母親節吃到飽活動

活動日期：2025年5月10日（六）、5月11日（日）

主打餐廳：十二廚自助餐廳

活動亮點：

每人加碼贈送「龍蝦桶」一份（含整隻龍蝦、淡菜、白蝦）

吃到飽品項包含：現切爐烤美國肋眼牛排、松葉蟹腳、鐵板香煎牛排、香料蟹料理等百道中西日料理

價格資訊：

午餐／晚餐：每位2,090元+10%

下午茶：每位1,290元+10%

訂位方式：

電話：02-2321-5511

網址：www.sheratongrandtaipei.com



台北晶華酒店 母親節吃到飽活動

活動日期：2025年5月10日（六）、5月11日（日）

主打餐廳：栢麗廳 Brasserie

活動亮點：

中、西、日式料理共百道菜色，海鮮檯主打握壽司、生魚片、海鮮丼

熱食區有川味青龍蝦、佛跳牆、爐烤肋眼牛排等

甜點包含Haagen-Dazs冰淇淋、法式甜品

價格資訊：

午餐／晚餐：每位2,580元

下午茶：每位1,580元

訂位方式：

電話：02-2523-8000（可轉栢麗廳）

網址：www.regenttaipei.com



雲朗觀光 米崙丼飯屋 母親節點到飽活動

活動日期：2025年5月9日（五）至5月11日（日）

主打餐廳：米崙丼飯屋（君品Collection）

活動亮點：

採「點到飽」模式供應丼飯、刺身、壽司、手捲、炸物

凡帶媽媽用餐即贈送每位顧客一杯日式綠茶

價格資訊：

採單人收費吃到飽（實際價格建議電洽查詢）

訂位方式：

電話：02-2181-9999（轉米崙丼飯屋）

地址：台北市中山區承德路一段3號（君品酒店內）



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