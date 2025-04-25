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母親節買一送一！Krispy Kreme母親節甜甜圈花漾媽媽，母親節買一盒送一盒。

母親節 甜甜圈 Krispy Kreme 買一送一 more
2025-04-25 12:35:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：KRISPY KREME
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編輯 張人尹

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母親節甜甜圈買一送一！Krispy Kreme在2025母親節推出期間限定的愛心甜甜圈「花漾媽媽」，即日起在全台門市甜蜜上市，此外更在5月11日母親節當天還有買一送一限定優惠，只要購買含「花漾媽媽」的母親節禮盒，就能免費多拿一盒原味糖霜甜甜圈，甜點控約媽媽一起開吃。
▲Krispy Kreme2025母親節推出買一送一，愛心甜甜圈「花漾媽媽」 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理
▲Krispy Kreme2025母親節推出買一送一，愛心甜甜圈「花漾媽媽」 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

Krispy Kreme今年以粉嫩浪漫的「花漾媽媽」甜甜圈迎接佳節，外型選用愛心造型搭配覆盆莓與草莓雙層巧克力，花瓣狀巧克力與紅色糖珠點綴出花束般的視覺效果，充滿母親節氛圍。甜甜圈內餡則是香濃牛奶卡士達，每一口都濃郁滑順，打造充滿儀式感的母親節甜點。
▲Krispy Kreme2025母親節推出限定愛心甜甜圈「花漾媽媽」 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理
▲Krispy Kreme2025母親節推出限定愛心甜甜圈「花漾媽媽」 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理



這款「花漾媽媽」甜甜圈售價60元，販售期間為5月3日至5月11日。Krispy Kreme並於母親節當天5/11推出限時優惠，只要購買含「花漾媽媽」的母親節禮盒（6入或12入），享有買一盒送一盒優惠。無論是準備驚喜禮盒、全家聚會點心或是慰勞媽媽的甜點小確幸，都能一次搞定。
▲Krispy Kreme2025母親節甜甜圈買一送一優惠 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理
▲Krispy Kreme2025母親節甜甜圈買一送一優惠 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

 

Krispy Kreme 2025母親節限定 花漾媽媽

供應期間：2025/5/3 (六) - 5/11 (日) 全門市販售
售價：60元
 

Krispy Kreme 2025母親節買一送一

活動時間：5/11 (日)一日限定
活動內容：購買母親節限定禮盒，即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」
注意事項：
1、禮盒需含 1 顆花漾媽媽甜甜圈
2、買6入禮盒送「原味糖霜甜甜圈6入一盒」 ，買12入禮盒送 「原味糖霜甜甜圈12入一盒」 
3、以門市數量為主，數量有限，贈完為止。
 

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