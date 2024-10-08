無印良品、大創要小心了！日系家居品牌「宜得利」集團旗下的子品牌「DECO HOME」，主打可愛、優雅的風格鎖定少女心，台灣第一間DECO HOME在10/7於高雄漢神巨蛋B1正式開幕，這次在台灣首度亮相，讓粉絲不必飛日本也能輕鬆購得多款日系風格好物。
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DECO HOME這次選擇高雄作為台灣首店據點，跟宜得利家居的差別，更聚焦年輕族群風格，店內主打沉穩、極簡的日式裝，還提供超過2000款生活雜貨，把「可愛×優雅」的品牌風格完整移植台灣，商品類型寢具、家飾、廚具、收納等生活小物一應俱全，更可愛、更精緻，同時也有高CP值，喜歡日系風格的粉絲議定要逛起來。
其中，DECO HOME必買、必逛的療癒的「長尾山雀」系列周邊，還原雪地精靈的造型，搭配雪球一般圓滾滾的模樣，無論是經典玩偶、地墊、抱枕套、暖手枕通通超可愛。此外，也針對女性需求推出彩妝小物系列、精油、擴香石，以及花草圖樣系列商品，增添居家儀式感。在開幕期間，消費滿額還可獲得點數與限量扭蛋，有機會獲得獨家限量的長尾山雀小禮物，週末就先逛一波。
宜得利DECO HOME
地址：高雄漢神巨蛋購物廣場 B1（高雄市左營區博愛二路777號）