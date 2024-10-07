7-ELEVEN城堡開箱！統一集團旗下「ZEELAND-MARK湖美商場」即日起在台南市正式開幕，這次真的不是小七，已經升級成「大七」的複合式商場，其中集結了7-ELEVEN Fresh、星巴克、康是美、21PLUS、Being Spa、精品巧克力專賣店丘彼巧，超過6大品牌同步進駐，搭配城堡風格建築，成為台南市全新購物地標。



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近年統一集團打「團體戰」，至今已經推出了多間複合品牌大型商場，如「康橋門市 ParK*Avenue」、超大間「亞萬門市」也都在台南登場，這次「ZEELAND-MARK湖美商場」不只是7-ELEVEN超商，還有集團旗下各式餐飲、生活品牌同步進駐，地店就在台南帝寶旁邊，打造夢幻城堡商場，又讓粉絲們更加羨慕台南人。







在7-ELEVEN Fresh門市中，除了提供思樂冰、酷聖石霜淇淋等人氣系列之外，這次門市還特別設置了「!+?不可思議咖啡」以及隱藏版「茶BAR」，提供冠軍手沖咖啡、還有手搖杯等級的珍珠奶茶、烏龍奶蓋、抹茶奶蓋等飲品，當成下午茶喝起來。





統一集團 ZEELAND-MARK湖美商場

此外，在7-ELEVEN Fresh門市也設置了豐富的零食、冷藏蔬果區，讓附近進居民不用跑超市就能完成日常採買，還有卡通周邊小物、以及湖美商場限定版福袋，把專屬購物袋以及超高CP值商品一次通通帶回家。門市內還有許多開幕限定優惠，包含思樂冰買一送一、酷聖石霜淇淋買一杯送一球，甜甜圈買3送1，粉絲一定要跟上。這次統一集團更特別為巧克力控引進「丘彼巧」精品巧克力專賣店，特別引進多款國外進口巧克力，包含來自義大利必買的「AMEDEI巧克力」系列，除了有片狀巧克力之外，更與丘彼巧獨家聯名推出「巧克力冰淇淋」系列，包含75％冠軍巧克力、90％櫻桃巧克力、西西里柑橘巧克力等口味。特別的是，門市還設置了一整面「巧克力牆」，可以自己抓取裝袋裝到滿，秤重計價，更增添樂趣。此外，在本次城堡商場裡，前後門也分別有超人氣炸雞、烤雞21PLUS，以及浪漫裝潢的星巴克門市。在2121PLUS特別打造可愛的烤雞打卡牆、而星巴克則有夢幻的美人魚牆面讓人打卡拍照，同步推出門市專屬馬克杯、帆布袋，鐵粉一定要收藏。ZEELAND-MARK湖美商場，還有一大必買、必逛亮點，就是品項超豐富的康是美門市。在門市中除了提供豐富品項的美妝小物之外，亮點更是集結超過20品牌香水、最新髮品系列，還有採買生鮮的「聖德科斯」店中店。此外更特別設置了日本CANDO小物專區，包含餐具、文具、廚房用具、日用品小物，甚至三麗鷗周邊通通59元起。為了慶祝ZEELAND-MARK湖美商場，統一集團在10/9-10/13期間推出優惠，門市消費滿688元送OPENPOINT 50點，此外，滿額888元再送抽獎券、有機會抽中黃金、2萬點OPENPOINT等獎項，也吸引粉絲衝朝聖。

地址：台南市中西區和緯路五段55號

開幕日期：2024/10/07起試營運